Венгер продлит контракт с «Арсеналом». Денисов остается в «Локомотиве». Дайджест событий дня

Китайцы заманивают Конте, но не в Китай

Новые владельцы «Интера» из китайского холдинга Suning заинтересованы в приглашении в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте. По информации источника, специалисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре года. В «Интере» Конте будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, итальянский тренер в первом же сезоне получит 400 миллионов на трансферы.

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Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что сам пишет посты для своего аккаунта в Instagram. Также российский форвард подчеркнул, что необходимо развеивать миф о том, что все футболисты глупы.

«Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора», – сказал Кержаков.

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Шкулетич не покинет «Локомотив». По крайней мере этой зимой

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич останется в московской команде как минимум до лета. На данный момент 26-летний футболист тренируется с дублем железнодорожников. «Пока непонятно, какое будущее его ждет в «Локомотиве», но с большой вероятностью он останется в команде», – сообщил источник, близкий к ситуации.

Дортмундская «Боруссия» объявила о покупке Топрака

Защитник «Байера» Омер Топрак стал игроком «Боруссии». Турецкий футболист подписал контракт с черно-желтыми до 30 июня 2021 года. В дортмундский клуб игрок сборной Турции перейдет по завершении сезона-2016/17. По предварительным данным, «шмели» заплатят за 27-летнего игрока 12 миллионов евро.

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Венгер останется в «Арсенале» еще на два года

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подпишет с лондонским клубом новый контракт. Сообщается, что срок соглашения 67-летнего специалиста с «канонирами» будет рассчитан на два года. Нынешний трудовой договор француза истекает в конце этого сезона. Ранее сообщалось, что Венгера может сменить Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».

Дуглас Коста чувствует себя несчастным в Мюнхене и может покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может уйти из мюнхенского клуба. Бразилец заявил, что имеет предложения от команд из Европы и Китая.

«Да, я получал предложения от клубов из Китая, а также от некоторых команд из Европы. Когда сезон завершится, я все обдумаю. В Мюнхене я не чувствую себя счастливым», – сказал Коста.

«Локомотив» продлил контракт с Денисовым, но, возможно, лишился Колкера

Полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом». Сообщается, что 32-летний россиянин заключил с железнодорожниками соглашение сроком на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер задержан полицией за пьяный дебош, который он устроил накануне в столице Англии. Отмечается, что 25-летний футболист бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Ранее сообщалось, что Колкер в ближайшее время перейдет в «Локомотив».

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Роналду отпраздновал 32-й день рождения

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметил 32-летие в компании Криштиану-младшего и матери Долорес.

«Поздравляю», – прокомментировала фотографию в Instagram мать футболиста, на котором она с сыном и внуком стоит около праздничного торта.