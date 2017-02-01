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  • «Зенит» представил Ивановича. Фанаты «Райо Вальекано» выгнали Зозулю из клуба. Дайджест событий дня

«Зенит» представил Ивановича. Фанаты «Райо Вальекано» выгнали Зозулю из клуба. Дайджест событий дня

Супертрансфер в России состоялся!

Защитник «Челси» Бранислав Иванович перешел в «Зенит». С переходом все было ясно еще вчера вечером, но официально о нем объявили только сегодня днем. Иванович подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Серб уже успел рассказать, зачем он решил сменить АПЛ на РФПЛ, а также удостоился лестных слов от Джона Терри.

Иванович перешел в «Зенит». Оланаре вернулся в ЦСКА. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Зозуля вернулся в «Бетис»

Руководство «Райо Вальекано» решило не испытывать судьбу и вернуло арендованного у «Бетиса» нападающего Романа Зозулю, который влип в конфликт с болельщиками на политической почве. Сообщается, что во время первой тренировки украинца с мадридской командой сегодня утром ультрас вывесили баннер «Вальекас — не место для нацистов», на стадион даже пришлось вызвать полицию. Зозуля вернулся в «Бетис», но в официальных матчах до июня он уже сыграть не сможет.

«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметили

«Ювентусу» нужен полузащитник «Барселоны»

Чемпион Европы-2016 Андре Гомеш, выступающий на данный момент за «Барселону», может сменить ее на «Ювентус» – в покупке футболиста лично заинтересован главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри. Впрочем, Луису Энрике этот вариант не слишком нравится, да и сам Гомеш также предпочитает остаться в «Барселоне».

«Кристал Пэлас» арендовал Сахо

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо покинул клуб из-за конфликта с Юргеном Клоппом и перебрался на правах аренды в «Кристал Пэлас». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Спартак», его также готовы были приобрести несколько французских команд, но Сахо принял решение остаться в Англии.

Могилевец не будет играть в «Ростове»

Полузащитника «Зенита» Павла Могилевца не пускают в «Ростов». Ранее футболист уже выступал в этой команде на правах аренды, однако сейчас руководство «Зенита» не собирается расставаться с игроком. При этом тренерский штаб питерского клуба уходу Могилевца не препятствует. В нынешнем сезоне этот полузащитник провел в РФПЛ всего 21 минуту.

«Краснодар» расстанется с Ари

Нападающий «Краснодара» Ари, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе. Сейчас в «Краснодаре» недовольны усилиями игрока на тренировочных сборах. Притом бразилец не хочет уйти из клуба из-за выгодного контракта, а удовлетворить финансовые запросы игрока сможет далеко не каждая команда. Напомним, в сезоне-2016/17 Ари забил четыре гола и оформил четыре голевые передачи.

«Фейеноорд» не пустил Конголо в «Спартак»

Защитника «Фейеноорда» Теренса Конголо пытался приобрести московский «Спартак», однако в Роттердаме не захотели продавать футболиста. Конголо является одним из самых талантливых игроков команды, и голландцы не намерены расставаться с ним сейчас. Повторного предложения от красно-белых не поступило. Несмотря на молодость, 22-летний защитник уже провел более 100 матчей за «Фейеноорд» и числился в «бронзовой» сборной Голландии на ЧМ-2014.

Дракслер, Пайе, Депай и другие. 11 самых дорогих сделок европейского зимнего трансферного окна

Мутко и Широков вручили паспорта болельщиков

Президент РФС Виталий Мутко с бывшим капитаном сборной России Романом Широковым приняли участие в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года. «Есть план перемещений между городами– отрабатывается схема бесплатного проезда, будут специальные поезда, под расписание матчей. Обладатель билета и паспорта болельщика будет иметь возможность перемещаться таким образом», – рассказал Мутко.

Россия. Премьер-лига Россия Фейеноорд Спартак Краснодар Зенит Ростов Кристал Пэлас Ювентус Барселона Бетис Челси
Комментарии (3)
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арейская
1485995763
"Зенит"" не собирается расставаться, но при этом уходу Могилевцу не препятствует, это как можно понять?
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lihindic
1486018534
нормуль
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