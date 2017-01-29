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  • «Я отказывал «Баварии» и «Ювентусу». Семь фактов о трансфере Фарфана в «Локомотив»

«Я отказывал «Баварии» и «Ювентусу». Семь фактов о трансфере Фарфана в «Локомотив»

Почему именно он?

У «Локомотива» появился новый спортивный директор. Немецкий специалист Эрик Штоффельхаус, работавший в «Шальке», присоединился к московскому клубу. Одним из первых действий Штоффельхауса на новой должности может стать приглашение в «Локомотив» перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана, с которым они пересекались в Германии. Последним клубом 32-летнего Фарфана была «Аль-Джазира», куда из «Локомотива» ушел Мубарак Буссуфа. С командой из ОАЭ перуанский полузащитник расторг контракт в октябре 2016 года. Он продолжает вызываться в сборную Перу и забивать в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента и, как сообщают СМИ, готовится пройти медобследование в «Локомотиве».

Фарфана нашел Хиддинк

В юности Джефферсон Фарфан зажигал в обычном перуанском клубе «Альянса Лима», где стал трехкратным чемпионом Перу. Американский рынок пользуется популярностью в Голландии. Скауты ПСВ решили привезти Фарфана в Европу, прогнозируя выгоду в будущем. Голландцы не пожалели даже 3,5 миллионов евро, чтобы убедить «Лиму» продать лидера. Инициатором трансфера выступил Гус Хиддинк, возглавлявший ПСВ до 2006 года. Чемпионат Голландии Фарфан выиграл четыре раза. Хиддинк же, когда перешел на работу в «Челси», приводил сделку по перуанцу в пример скаутской службе клуба. За небольшие деньги его клуб тогда получил игрока топового уровня, которого потом продал в «Шальке».

Дриблер с ударом

«Шальке» раскошелился на 10 миллионов евро, когда Фарфан окончательно перерос уровень чемпионата Голландии. Максимально Джефферсона оценивали в 18 миллионов евро, когда в расцвете карьеры он феерил в «Шальке». Фарфан всегда считался крутым дриблером, что показывал в чемпионате Германии и в Лиге чемпионов. Игра в Голландии научила Фарфана правильно использовать скорость, поэтому даже выходя на фланге, он много забивал. Самым успешным в плане полезности для Джефферсона получился сезон-2013/2014. Тогда он забил девять голов и сделал семь передач, проведя всего 19 матчей. При этом перуанец не только забивает и отдает с игры, но и умеет круто исполнять стандарты.

Отказ «Баварии»

В 2012 году, когда Фарфан уже провел в «Шальке» несколько лет, им активно интересовалась «Бавария». «С представителями «Баварии» мы общались много. Интерес такой команды льстит, но у меня есть свои мечты. Хочу достичь их с «Шальке», – рассказывал Фарфан. Он же сообщил прессе и о переговорах с «Ювентусом», в которых тоже не удалось достичь понимания. Переезд в Италию заставил бы игрока менять стиль игры, чего сам Джефферсон не хотел. Шутки или нет, но слухи отправляли Фарфана даже в грозненский «Терек», однако тогда он все-таки продлил контракт с «Шальке».

Любовь к деньгам

Еще ведя переговоры с представителями «Шальке», Фарфан затребовал бонус в 14 миллионов евро, если его хотят сохранить в команде. В клубе покрутили у виска, но соглашение с игроком все-таки продлили, скрыв финансовые подробности сделки. Зато уже скоро стало понятно, что Фарфан действительно безумен. «Фарфан запросил столько, что стало дурно. От такого дрогнул бы даже «Зенит», – вспоминал работу в футбольном клубе «Москва» спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский. Перейди Фарфан в «Москву», команда развалилась бы намного быстрее. Зато свое футболист все-таки получил в месте, которое пока не так модно, как Китай. Из «Шальке» Фарфан перешел в «Аль-Джазиру» всего за 6 миллионов евро, но личный контракт выбил на 10 миллионов в год. Это произошло полтора года назад, когда перуанцу было 30 лет. Тогда же его карьера фактически закончилась.

Частые травмы

«Фарфан был одним из лучших игроков на сборах. Предыдущий сезон у него не задался из-за травмы лодыжки. У Джефферсона большое имя, дающее ему авторитет. Он является лучшим игроком нашей команды», – рассказывали о Фарфане в ОАЭ. За полтора сезона в «Аль-Джазире» полузащитник сыграл всего 12 матчей, забив в них четыре мяча. Травмы всегда оставались главной болезнью Фарфана. По ходу карьеры в «Шальке» тоже случались повреждения, оставлявшие Фарфана без футбола на несколько месяцев. Место в лазарете и слабость к деньгам – главные причины того, что Джефферсон так и не стал великим игроком. Зато достойная старость Фарфану и его семье уже обеспечена.

Он поможет «Локомотиву»?

Самедов ушел в «Спартак», освободив место правого вингера. Фарфан кроме этой позиции может сыграть и центрального атакующего полузащитника, а при желании способен вообще выдвинуться на острие атаки. Прудников, просматриваемый «Локомотивом» на сборах, тогда может команде и не понадобиться. В «Локомотиве» готовы предложить Фарфану контракт на ближайшие полгода, включив туда опцию продления еще на один сезон. За трансфер не придется ничего платить, а пополнить состав команды перуанец может уже на втором сборе. Пока же «Локомотив» прилетел в Марбелью без него.

Как бесплатно собрать крутую команду в РФПЛ на следующий сезон

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы зимы-2017 Локомотив Шальке-04 Аль-Джазира ПСВ Перу Фарфан Джефферсон
Комментарии (7)
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LokoGoGo
1485595951
будем верить, что принесет он успех
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Антибиотик
1485603885
Добротный игрок, вот только его частые травмы беспокоят.
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Дима97
1485613961
В данный момент ничем не лучше Самедова
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