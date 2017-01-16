Такого вы еще не видели. Кот с собакой прервали матч чемпионата Мексики

Жаль, что это не произошло одновременно – это были б кадры века. Но и без того получилось забавно. Матч мексиканского чемпионата между «Пачукой» и «Чьяпасом» был прерван на 66-й минуте, когда по полю принялась скакать собака. Пес был дружелюбно настроен и тоже хотел поиграть, а уходить отказывался. Стюардам пришлось сделать из ремня поводок и вывести животное с поля.

Ну, собака на поле, что тут удивительного – бывает в каждом чемпионате. Но через 19 минут на арене появился новый гость. Симпатичный кот скромно уселся неподалеку от углового флажка посмотреть футбол. Будто бы обозначив свои стремления: мол, я тут просто посижу, да погляжу, а не буду наворачивать круги, как этот глупец. Впрочем, судья кошачий порыв не оценил, и животному пришлось покинуть поле.

Собаку, кстати, потом сфотографировали в раздевалке «Пачуки». Куда отправился кот – неизвестно. Впрочем, если б он заявился прямо к президенту клуба – вряд ли бы кто-то этому удивился.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот как это выглядело в самом матче: