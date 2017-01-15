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  • «Ливерпуль Юнайтед». Объединенная сборная команд Моуринью и Клоппа

«Ливерпуль Юнайтед». Объединенная сборная команд Моуринью и Клоппа

Главное условие отбора – хорошая форма в текущем сезоне, доступность для участия в этом конкретном матче (потому и не попадают в команду уехавшие на Кубок африканских наций Байи и Мане) и статистические достижения. Их возьмем с известного ресурса Squawka, занимающегося подробным изучением статистики по ведущим европейским футбольным лигам.

Вратарь: Давид Де Хеа

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Матчей в сезоне: 20

Статистическое достижение: 7 «клин-шитов» в 20-ти матчах

Если Юрген Клопп все еще не смог определиться, кто в его команде основной голкипер, а кто резервный, то у Моуринью все просто – Давид Де Хеа поводов для критики не дает, когда надо – выручает. И все это – на протяжении нескольких сезонов, когда Де Хеа подтверждает свой статус одного из лучших голкиперов Премьер-лиги. В этом сезоне он совершил 35 сейвов и пропустил лишь 19 голов, меньше – только Куртуа и Льорис.

Правый защитник: Антонио Валенсия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Матчей в сезоне: 17

Статистическое достижение: только Андер Эррера в составе «МЮ» совершил больше отборов (35), чем Валенсия – 29

Валенсия сочетает в себе качества, необходимые настоящему латералю – он одинаково хорош в обороне и атаке, выполняет большой объем черновой работы. Натаниэль Клайн, возможно, создает больше голевых моментов, но как защитник Валенсия сильнее, учитывая, что их атакующие показатели сопоставимы.

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Центральный защитник: Жоэль Матип

Клуб: «Ливерпуль»

Матчей в сезоне: 12

Статистическое достижение: «Ливерпуль» не проигрывает, когда Матип в основе – 8 побед и 4 ничьи с камерунцем в центре обороны

Для игрока, который пришел свободным агентом, Матип с его уверенной игрой на «втором этаже» и высокой эффективностью в единоборствах – настоящая находка для Клоппа. Когда «Ман Сити» отдает 50 миллионов за «сырого» Стоунса и готовится побить рекорд стоимости защитника в случае с ван Дейком, трансфер Матипа выглядит тем более эффектнее. Зачем платить больше? Зачем вообще платить?

Центральный защитник: Фил Джонс

Матчей в сезоне: 9

Статистическое достижение: лучший игрок «МЮ» по среднему количеству оборонительных действий (10)

Долгое время Фил Джонс был объектом насмешек и критики, и все шло к тому, что уже зимой «Манчестер» с ним попрощается. Однако обстоятельства сложились так, что в ноябре Моуринью был вынужден дать шанс «вечно перспективному» и вечно же травмированному защитнику, а тот использовал его. С тех пор, как Джонс вернулся в основу, «Юнайтед» не проигрывает, а сам Фил стал образцом надежности, крайне редко позволяя себе ошибиться.

Левый защитник: Джеймс Милнер

Матчей в сезоне: 18

Статистическое достижение: когда Милнер забивает, его команды не проигрывают в АПЛ – уже на протяжении 45-ти матчей кряду

Большой проблемой для «Ливерпуля» была позиция левого защитника, поэтому на предсезонке Клопп стал наигрывать там Джеймса Милнера, чья универсальность позволяет ему быть полезным на любой позиции. Джеймс быстро освоился – в этом сезоне он создал 29 моментов, пять раз забил с «точки» и отдал две голевые передачи. Все это при том, что и в плане оборонительной работы к нему никаких претензий нет, так как Милнер в силу своей двужильности успевает везде. Идеальный игрок для «гегенпрессинга» Клоппа.

Центральный полузащитник: Андер Эррера

Матчей в сезоне: 17

Статистическое достижение: Эррера совершил 55 перехватов в этом сезоне – лучший показатель в АПЛ

Андер Эррера – еще один игрок, добившийся серьезного прогресса под руководством Жозе Моуринью. Испанец проводит исключительный сезон, став отличным партнером для Поля Погба в центре поля. Он склеивает игру «Юнайтед» в единое целое, совершает массу перехватов, отборов (по этому показателю – лучший в «МЮ»), использует мяч разумно и быстро.

Центральный полузащитник: Джордан Хендерсон

Матчей в сезоне: 19

Статистическое достижение: в матче с «Бернли» Джордан Хендерсон встречался с мячом 148 раз – рекорд сезона в АПЛ, второй результат (143) – у него же в матче с «Сандерлендом»

Конечно, было бы странно, если бы в составе нашей команды не оказалось капитана «Ливерпуля», пусть его участие в матче и находится под вопросом по причине травмы. Хендерсон чаще всех в АПЛ встречается с мячом, отдает массу точных передач, сочетая функции диспетчера с оборонительной работой (лучший в «Ливерпуле» по отборам), а иногда и забивает такие чудесные голы, как в игре против «Челси».

Центральный полузащитник: Поль Погба

Матчей в сезоне: 19

Статистическое достижение: Поль – лучший по количеству передач (1170), обводок (54) и созданных моментов (37) в составе «Юнайтед»

Понятное дело, что с самого дорогостоящего игрока мира всегда будет особый спрос, а Погба начал сезон не очень удачно, но сейчас он раскачался и демонстрирует игру, ради которой «МЮ» решил раскошелиться на рекордную сумму. Это подтверждает и статистика, и визуальное впечатление – у него уже есть 4 гола и 3 результативные передачи, а по части точных пасов, обводок и созданных голевых моментов Полю нет равных в команде Моуринью.

Правый вингер: Адам Лаллана

Матчей в сезоне: 18

Статистическое достижение: Лаллана напрямую причастен к 14-ти голам «Ливерпуля» в этом сезоне (7 голов и 7 ассистов), а это лучший результат среди полузащитников в Европе

В том, что Адам Лаллана – талант, не сомневался никто, но только Юрген Клопп смог вывести его на топ-уровень и сделать одновременно динамо-машиной команды и ее главным креативщиком. В отсутствие травмированного Коутиньо Адам взял на себя ответственность за выполнение функций плеймейкера и сейчас стал самым важным звеном в ливерпульских хитросплетениях. Лаллана быстр, техничен, бьет с обеих ног, забивает, отдает голевые передачи, и редкая атака красных проходит без его участия.

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Левый вингер: Филиппе Коутиньо

Матчей в сезоне: 13

Статистическое достижение: хоть Коутиньо и пропустил из-за травмы семь матчей в этом сезоне, только Роберто Фирмино создал больше голевых моментов в составе «Ливерпуля» (44), чем Коутиньо – 33

Если раньше Коутиньо был известен лишь как мастер дальних ударов и голов в больших матчах, то под руководством Юргена Клоппа он значительно прибавил в стабильности. Вместе с Роберто Фирмино он образовал ударную связку, которая способна разорвать любую оборону. Коутиньо много пропустил, но у него все равно есть 33 обводки с потрясающим процентом «проходимости» – 62%, а уж по части точности дальних ударов ему до сих пор нет равных в АПЛ.

Центральный нападающий: Златан Ибрагимович

Матчей в сезоне: 19

Статистическое достижение: Златан нанес 86 ударов по воротам в этом сезоне – больше, чем кто-либо

Будем откровенны: у каждого из нас были сомнения на предмет способности Златана демонстрировать высокую результативность в Премьер-лиге, даже с учетом того, что по своему стилю швед – идеальный форвард для Англии. Возраст, медлительность, что-то там еще – все эти сомнения оказались неуместны, когда Златан набрал оптимальную форму, стал колотить голы чуть ли не в каждом матче и создавать моменты для партнеров. Кроме 13 голов в 19-ти играх (лучше среди форвардов «МЮ» начинал карьеру в АПЛ только ван Нистелрой), он создал 31 голевой момент для товарищей по команде и трижды удачно ассистировал – Марсьялю, Блинду и Мхитаряну.

Ибрагимович, ван дер Ваарт, Кавани и другие авторы голов ударом скорпиона

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Юнайтед Валенсия Луис-Антонио Милнер Джеймс Ибрагимович Златан Хендерсон Джордан Лаллана Адам Де Хеа Давид Эррера Андер Матип Жоэль Джонс Фил Коутиньо Филиппе Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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GenghisKhan
1484464954
Ждем безумной игры! Глори, Глори Ман Юнайтед!!!
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DmitriM
1484468531
Будем откровенны, с вингерами все очень натянуто, Мата хуже Лаланы? очень спорный момент, Коутинье - Марсияль... Сегодня матч, все расставит на свои места.
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kachan63
1484469015
Удачи Моуру и его команде!
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LOKOfanatik19
1484472654
Сегодня будет бойня!!! Вперед МЮ!!!
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