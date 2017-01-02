Дедушка Глушаков и прыгун Смолов. Как футболисты встретили Новый год

Футбольные клубы круто поздравили своих болельщиков, а игроки сами получили подарки. «Бомбардир» показывает веселые фотографии и новогодние видео с участием футболистов.
Топовые российские команды круто поздравили фанатов. От «Локомотива» с обращением выступил президент клуба Илья Геркус. «Спартак» и «Зенит» привлекли к поздравлению игроков. А футболисты ЦСКА еще и сами получили подарки.
Федор Смолов решился на экстрим. Такими темпами начать 2017-й год можно и с травмы.
Сергей Игнашевич празднует в теплой атмосфере семьи.
Тарас Бурлак очень похож на президента России.
Александр Кокорин тоже выглядит совсем не так, как в ночном клубе.
Кокорин и Мамаев празднуют в Сингапуре.
Денис Глушаков на время стал Дедом Морозом.
Новый год встречали не только в России. Поль Погба, например, вообще праздновал вместе с Усэйном Болтом.
А у Давида Луиса праздник не кончается никогда.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram