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    Дедушка Глушаков и прыгун Смолов. Как футболисты встретили Новый год


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    Голосов: 1
    02.01.2017 18:25
    Футбольные клубы круто поздравили своих болельщиков, а игроки сами получили подарки. «Бомбардир» показывает веселые фотографии и новогодние видео с участием футболистов.

    Топовые российские команды круто поздравили фанатов. От «Локомотива» с обращением выступил президент клуба Илья Геркус. «Спартак» и «Зенит» привлекли к поздравлению игроков. А футболисты ЦСКА еще и сами получили подарки.

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    Федор Смолов решился на экстрим. Такими темпами начать 2017-й год можно и с травмы.

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    Сергей Игнашевич празднует в теплой атмосфере семьи.

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    Тарас Бурлак очень похож на президента России.

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    Александр Кокорин тоже выглядит совсем не так, как в ночном клубе.

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    Кокорин и Мамаев празднуют в Сингапуре.

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    Денис Глушаков на время стал Дедом Морозом.

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    Новый год встречали не только в России. Поль Погба, например, вообще праздновал вместе с Усэйном Болтом.

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    А у Давида Луиса праздник не кончается никогда.

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    Фото опубликовано David Luiz (@davidluiz_4)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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