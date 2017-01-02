Дедушка Глушаков и прыгун Смолов. Как футболисты встретили Новый год

Футбольные клубы круто поздравили своих болельщиков, а игроки сами получили подарки. «Бомбардир» показывает веселые фотографии и новогодние видео с участием футболистов.

Топовые российские команды круто поздравили фанатов. От «Локомотива» с обращением выступил президент клуба Илья Геркус. «Спартак» и «Зенит» привлекли к поздравлению игроков. А футболисты ЦСКА еще и сами получили подарки.

text Дек 31 2016 в 7:06 PST

text Дек 30 2016 в 10:00 PST

text Дек 31 2016 в 5:16 PST

text Дек 29 2016 в 11:46 PST

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text Дек 31 2016 в 8:05 PST

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text Дек 31 2016 в 9:43 PST

Кокорин и Мамаев празднуют в Сингапуре.

text Янв 1 2017 в 1:10 PST

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text Дек 30 2016 в 10:15 PST

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text Дек 31 2016 в 9:12 PST

А у Давида Луиса праздник не кончается никогда.