Миранчук останется в «Локомотиве». «Рубин» намерен продать Сонга. Дайджест событий дня

Семин пообещал, что Миранчук не уйдет из «Локомотива» до конца 2017 года

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о дальнейших перспективах полузащитника Алексея Миранчука. По его словам, железнодорожники не отпустят 21-летнего россиянина из клуба до конца следующего года. «У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за «Локомотив», а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть», — сказал Семин.

«Анжи» из-за финансовых проблем продаст ведущих игроков

Махачкалинский «Анжи» из-за финансовых трудностей вынужден продать ряд ведущих игроков. Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинский клуб покинет полузащитник Бернард Бериша, который продолжит карьеру в «Тереке». «Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК «Анжи» в другие клубы», – говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинцев.

Тарасов может вернуться к тренировкам на третьем сборе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов точно не присоединится к основной группе футболистов команды на первых двух зимних сборах. Об этом заявил главный тренер москвичей Юрий Семин. «Что касается Тарасова, то он проходит реабилитацию. На первых двух сборах он вряд ли вернется в общую группу. А вот на третьем такая вероятность есть. Все зависит от восстановления», — сказал специалист. Напомним, что Тарасов получил травму в сентябре. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

Гинер: «ЦСКА поможет Еременко выкарабкаться»

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что московский клуб не бросит полузащитника Романа Еременко в трудной ситуации. Напомним, финский хавбек был дисквалифицирован ФИФА на два года из-за употребления кокаина. «Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — сказал Гинер.

Аллегри может покинуть «Ювентус» из-за разногласий с руководством

Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона. Сообщается, что у 49-летнего специалиста возникли разногласия с руководством клуба после поражения от «Милана» в матче за Суперкубок Италии. На случай отставки Аллегри туринцы рассматривают кандидатуры Паулу Соузы («Фиорентина»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Леонарду Жардима («Монако»). После 17-ти туров Серии А «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка и имея игру в запасе.

Дом Тевеса ограбили, пока он отмечал свадьбу

Строящийся особняк нападающего «Боки Хуниорс» Карлоса Тевеса в Буэнос-Айресе был ограблен, пока хозяин справлял свадьбу в городе Сан-Исидро, расположенном в пригороде столицы. Свадьба с возлюбленной Ванессой Мансильей была запланирована на четыре дня, но 32-летний футболиста вылетел в Буэнос-Айрес после того, как узнал об ограблении. До сих пор Тевес не выступил с заявлением по поводу произошедшего.

«Рубин» хочет продать Сонга

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг в ближайшее время может покинуть клуб из столицы Татарстана. Руководство казанцев недовольно игрой камерунца и желает сделать ставку в центре полузащиты на Янна М'Вила, который недавно продлил контракт с командой. «Рубин» хочет выйти из ситуации с хавбеком в финансовом плюсе, продав его в Китай. Напомним, что Сонг перешел в «Рубин» этим летом на правах свободного агента. В девяти матчах чемпионата России он сделал две результативные передачи.

Галлиани: «Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможен»

Президент «Милана» Адриано Галлиани подтвердил вероятность переезда нападающего Луиса Адриано в Россию. «Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Адриано в «Спартак» вполне возможен», — сказал Галлиани. В текущем сезона чемпионата Италии 29-летний бразилец принял участие в семи матчах команды, не забив ни одного мяча.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»