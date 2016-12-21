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«Это настоящая магия». Особенное умение Давида Луиса

Давид Луис круто бьет штрафные и неплохо обороняется. Для центрального защитника этого может быть достаточно, но у Луиса нашлись скрытые таланты, о которых раньше люди не знали. После одного из матчей Премьер-лиги игрок собрал партнеров в раздевалке и показал им крутые фокусы с картами. Особенно смеялись и удивлялись его умениям Азар и Коста, которым происходящее явно показалось какой-то магией.

Подобные странности мы уже непроизвольно видели в исполнении Балотелли и Бенитеса.

«Челси» тем временем одержал 11 побед подряд и продолжает бороться за титул. Давид Луис – один из ключевых игроков в построении команды Конте, добавляющий ей немного креатива и новых идей.

Англия. Премьер-лига Англия Челси Луис Давид
Комментарии (2)
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GaDzHiAkimov
1482332052
с бенитеса орнул
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nikita08
1482345128
молорик
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