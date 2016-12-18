«Они наслаждались его магией». Как в Испании вспоминают Карпина

Валерий Карпин провел в Испании 11 лет, сменив за это время три команды. Дважды Карпин на несколько лет приходил в «Реал Сосьедад», год отыграл за «Валенсию», а еще пять сезонов отдал «Сельте». Его признавали лучшим универсальным игроком чемпионата Испании. Карпин пел песни на баскском языке и становился для испанцев своим парнем. В карьере тренера Карпина вояж в Испанию получился не самым удачным. Он потренировал «Мальорку», где главным достижением тренера стала работа с талантливым Асенсио, которого готовили к переходу в «Реал».

Однако в Испании все равно продолжают вспоминать Валерия Карпина с теплотой. «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта» наслаждались его магией. Как забыть Карпина? Такая подпись к фотографии появилась в официальном аккаунте Примеры в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Родной для Карпина «Реал Сосьедад», вдохновившись воспоминаниями о Валере, легко обыграл «Гранаду» (2:0), поднявшись на пятое место. Команда имеет равное количество очков с «Вильярреалом» и мечтает о попадании в еврокубки. В будущем же можно снова попробовать воссоединиться с Карпиным. Но уже придется наслаждаться его тренерской магией.