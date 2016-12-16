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Почему 2016-й стал самым крутым годом в карьере Роналду

Стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

В середине года слухи ссорили Роналду с Зиданом и отправляли футболиста то в «ПСЖ», то в «МЮ», то еще куда, где футбола меньше, а денег и пиара в разы больше, но со временем буря стихла, а «Реал» сохранил свою звезду у себя, попутно сделав его самым высокооплачиваемым игроком мира. Криштиану подписал сумасшедший контракт на 118 миллионов евро до 2021 года и теперь уже вряд ли когда-либо покинет этот клуб. А не так давно португалец оформил пожизненное соглашение с Nike – плюс еще 24 миллиона долларов ежегодно.

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Купил второй отель

«В юности я страстно желал иметь собственный отель», – рассказывал Криштиану на презентации. Его гордость находится всего в 50 метрах от красивой Торговой площади в столице Португалии – Лиссабоне, поселиться можно в номере от 200 евро за ночь. Прилично выглядит снаружи, тематически привлекательно внутри. Футбольному болельщику, даже не фанату Роналду, вполне понравится. Это уже второй отель Роналду, первый был открыт на Мадейре. В планах еще два – в Нью-Йорке и Мадриде.

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Все больше уважения к фанатам

Публичным персонам нужно соответствовать своему статусу, но Роналду с годами научился получать удовольствие от назойливого внимания, а особо наглых фанатов – даже защищать от полицейских. Именно в этом году YouTube серьезно пополнился новыми подобными роликами, чего стоят истории о селфи после неудачного матча с Австрией, общей фотосъемке перед полуфиналом Евро и разговоре перед игрой с «Боруссией». Раньше Роналду был слишком сосредоточен на себе, чтобы обращать внимания на, казалось бы, такие мелочи.

Псевдокаминг-аут

Согласно нашим исследованиям, высказывание Роналду в ссоре с Коке подорвало, прежде всего, российские СМИ, а в той стране, где сейчас играет португалец, ни о каких сенсациях не шло и речи. «Я гей, зато богатый», расшифровали испанцы эту фразу и пошли себе дальше писать о футболе. Англичане, конечно, тоже отметились, хотя почему-то именно в нашей стране в двадцатых числах ноября эта тема оставалась главной еще долго. Но и мировые агентства затронула тоже. Теперь Роналду достиг такого статуса, что его даже случайно оброненное высказывание может занять первые строчки в новостных рейтингах наряду с конфликтом на Украине и выборами в США. Тоже достижение.

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Крутой рекорд в Испании

Шесть сезонов подряд по 30 и более мячей в испанском чемпионате не забивал даже Лионель Месси. Но Роналду это достижение покорилось еще в апреле – «Реал» разгромил «Эйбар», а португалец как раз забил рекордный гол. 40-46-34-31-48-35 – шикарная статистика по сезонам за шесть лет. Еще два десятка мячей осталось до седьмого, но времени полным-полно. Есть, кстати и другая статистика, тоже рекордная: минимум 30 забитых голов в Примере на протяжении семи лет подряд.

Рубеж в 500 голов

Даже его успел перешагнуть Криштиану в нынешнем году, теперь у него в активе ровно 500 клубных голов во всех турнирах, исключая товарищеские. Юбилейным стал мяч в ворота «Америки» в полуфинале Клубного ЧМ. Пять голов Роналду забил за «Спортинг», 118 – за «МЮ», а 377 – за «Реал». Кроме того, одновременно с 500-м забитым мячом, португалец отметился и 100-м голом в международных клубных турнирах.

Выиграл Лигу чемпионов

Дважды в ней Роналду уже побеждал, причем в обоих предыдущих финалах ему удавалось забивать, а в третьем – лишь реализовать послематчевый пенальти. Зато он был решающим, после чего ненавистники снова заголосили о чрезмерной радости португальца, якобы присвоившего себе всю заслугу от победы в ЛЧ. Притом как-то забылось, что аж 16 голов в сезоне Лиги чемпионов забил именно он, да и благодаря хет-трику Роналду «Реал» не вылетел еще на стадии четвертьфинала от «Вольфсбурга», проиграв в Германии – 0:2.

Выиграл чемпионат Европы

О чемпионстве сборной Португалии даже во главе с Криштиану Роналду особо всерьез не говорили, после того как она еле выползла из группы, не выиграв ни одного матча. Но как триумфальный день настал, опять начались обсуждения о минимальном вкладе лидера, который снова не зажег в финале, но уже совсем по другой причине. Между тем, именно Роналду вытащил команду в плей-офф двумя мячами в ворота сборной Венгрии, поучаствовал в победной атаке в игре с Хорватией и открыл счет в полуфинале, забив Уэльсу. Драма в решающем матче с бабочкой, травмой и последующей заменой – разошлась в мемы, но победный гол Эдера в овертайме принес стране долгожданный трофей. А уж как его ждал Роналду – не передать словами.

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Получил «Золотой мяч»

Уже четвертый, и чтобы догнать Месси – нужно заработать еще один. Три прошлых португалец получил в 2008, 2013 и 2014 годах. Нынешний – отличное завершение 2016-го, такого года, которого в карьере у Роналду еще не было. Столь насыщенного и на всех фронтах успешного. Месси не преуспел ни в еврокубках, ни на международном уровне. Неймар не попал в тройку лучших. Гризманн проиграл два финала. Герои «Лестера» теперь борются за выживание. Персоной номер один в футболе сейчас стоит признать именно Криштиану Роналду. Это был его год.

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Чемпионат Европы Испания. Примера Португалия Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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forward33
1481889808
Год у Рона получился шикарным)))
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JI e x a
1481913492
Забыли добавить сюда клубный чемпионат мира)
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dzhanavar
1481960857
Ещё и примеру бы выиграть...
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