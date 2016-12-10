«Хочу выходить из дома, не падая с ног». История защитника, едва не ставшего инвалидом

В начале прошлого сезона менхенгладбахская «Боруссия» сменила главного тренера. Люсьен Фавр, еще недавно творивший с командой сказку, после пяти поражений на старте уступил тренерскую должность Андре Шуберту. Через пару месяцев болельщики пели песни в честь Шуберта, с которым команда смогла вырваться со дна таблицы и по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. При нем вернулся в состав и Альваро Домингес – надежный испанский защитник, купленный на замену бразильцу Данте еще в 2012 году.

Отсутствие Домингеса называли чуть ли не главной причиной неожиданных проблем команды в обороне. Достоинством Альваро всегда считалась игра головой, а внизу, если не хватало скорости, он компенсировал просчеты грамотным выбором позиции. Домингес воспитывался в «Реале» и «Атлетико». За «матрасников» он играл еще в те времена, когда команда шла далеко позади двух грандов испанского футбола. Менхенгладбахскую «Боруссию» испанский оборонец рассматривал, как трамплин для перехода в большой клуб, но в итоге остался в команде на несколько лет.

Иногда Домингес творил удивительные вещи. В одном из матчей против «Баварии», например, умудрился дважды за 40 секунд нарушить правила в собственной штрафной. Но защитником он все равно считался высококлассным. Вроде бы небольшие проблемы со спиной, возникшие у Альваро в концовке сезона 2014/15, никак не предвещали того, что он этот класс потеряет. В «Боруссии» долго говорили, что такое со всеми бывает, а боль вскоре пройдет. Домингес продолжал тренироваться и даже пытался выходить на поле. Но состояние продолжало ухудшаться.

«Я отправился в Мадрид, где узнал, что с моей спиной все очень серьезно. Это было удивительно, потому что в «Боруссии» мне ничего не говорили. Я перестал играть и тренироваться, просто лег в кровать. Только это приносило мне облегчение», – делится откровениями о том времени сам Альваро. Его лечением занялся мадридский доктор Хавьер Фабрегат. Новая методика реабилитации, включавшая ежедневные растяжки и упражнения, не слишком помогала, но хотя бы давала надежду, что боль со временем исчезнет.

Андре Шуберт, только попав на должность главного тренера, сразу сказал Домингесу, что тот нужен ему для достижения результата. Тренерский штаб не знал о серьезности проблем испанского защитника, а потому ставил его в состав. «Боруссия» начала побеждать, а ее главный игрок обороны испытывал большие мучения. «Я не мог простоять и получаса и только адреналин на поле позволял мне забывать о боли. Долгое время я просил друзей ходить в магазин и готовить мне еду, потому что сам был не способен это делать. «Боруссия» ничего не могла мне предложить. На поле я оставался профессионалом, а за его пределами – недееспособным», – говорит страшные вещи Домингес.

Все по-настоящему закончилось 7 ноября 2015 года. Альваро Домингес отыграл 90 минут в игре против «Ингольштадта», получил желтую карточку, а матч закончился нулевой ничьей. Тогда испанский футболист понял, что больше не может терпеть. Домингес поехал на консультации к другим врачам, никак не связанным с «Боруссией». Когда исследование провел Мюллер-Вольфарт, проработавший 36 лет в «Баварии», доктор, по словам Домингеса, схватился за голову. Единственным выходом, предложенным футболисту, оказалась операция. «Рискованно ложиться на операционный стол, зная, что ничего может не измениться. Но я не жалею. Боль еще не исчезла, но скоро я стану самым счастливым человеком на земле», – надеется Домингес.

С ноября прошлого года испанский защитник на поле больше не выходил. Его трансфер обошелся «Боруссии» в 8 миллионов евро. Но даже после долгого простоя еще летом оценивался в 6 миллионов, что лишний раз подтверждает класс игрока. Просидев год без футбола, защитник решил объявить об окончании карьеры. «Хочу выходить из дома, не падая с ног. «Боруссия» отнеслась ко мне бесчеловечно, не обследовав меня. В «Атлетико» никогда бы не позволили футболисту выходить на поле в таком состоянии. Решение о завершении карьеры далось мне нелегко, но сейчас это меньшая из проблем», – рассказывает Альваро Домингес.

Прямо сейчас Домингес продолжает критиковать врачей «Боруссии», на которых может даже подать в суд за неправильную оценку его состояния. Спортивному директору команды Максу Эберлю пришлось спешно давать свой комментарий, оправдывающий действия клуба. «Мы понимаем эмоции Альваро, но обвинения беспочвенны. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы помочь нашему игроку», – высказался Эберль.

Разбирательства с клубом вряд ли помогут защитнику обрести душевное спокойствие. Альваро Домингес завершил игровую карьеру и продолжает надеяться на полное выздоровление. Он еще хочет остаться в футболе и в каком-то статусе достичь успеха. Если это произойдет, то справедливость может быть восстановлена.