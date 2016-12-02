Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

«Бомбардир» знакомит читателей с бразильской красоткой – двигателем прогресса известного голкипера «ПСЖ» Кевина Траппа.

Изабель Гулар – известная бразильская модель, она старше Траппа на шесть лет, встречается с ним с ноября прошлого года. Изабель родилась в многодетной семье – кроме нее у ее родителей еще шестеро детей. С детства выделялась высоким ростом и небольшим весом, за что одноклассники даже дразнили ее «жирафом».

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Окт 28 2014 в 7:57 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Май 21 2015 в 7:35 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Окт 4 2014 в 6:04 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Ноя 30 2016 в 12:24 PST

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Май 17 2016 в 1:58 PDT

Начала работать моделью уже в 14 лет, причем получила предложение пройти кастинг в агентстве… по пути в магазин за покупками. О ее потенциале девушке заявила известная женщина-стилист. Так все и завертелось.

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Дек 26 2015 в 3:30 PST

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Янв 2 2016 в 11:43 PST

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Окт 25 2014 в 10:58 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Дек 24 2014 в 7:03 PST

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Апр 5 2015 в 10:59 PDT

В 22-летнем возрасте Изабель стала одной из ангелов знаменитой компании Victoria’s Secret, выпускающей нижнее белье. Сейчас у нее нет такого статуса, но она до сих пор появляется на подиуме этой фирмы.

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Май 30 2015 в 6:50 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Авг 6 2015 в 2:52 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Авг 30 2015 в 9:02 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Сен 20 2015 в 8:40 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Сен 26 2015 в 2:52 PDT

Изабель признается, что никогда в своей жизни не сидела ни на каких диетах. Поддерживать фигуру ей удается исключительно благодаря занятиям спортом. Как она ухаживает за своим телом, кожей и волосами – можно легко найти в Интернете: у Изабель даже есть своя группа поклонников в соцсетях.

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Апр 26 2016 в 6:51 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Авг 13 2016 в 5:15 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Ноя 23 2014 в 10:04 PST

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Авг 21 2016 в 10:35 PDT

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Дек 2 2014 в 2:28 PST

text Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart) Окт 23 2014 в 4:39 PDT

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