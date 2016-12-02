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    • Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

    Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа


    3.6
    Голосов: 9
    02.12.2016 18:30
    «Бомбардир» знакомит читателей с бразильской красоткой – двигателем прогресса известного голкипера «ПСЖ» Кевина Траппа.

    Изабель Гулар – известная бразильская модель, она старше Траппа на шесть лет, встречается с ним с ноября прошлого года. Изабель родилась в многодетной семье – кроме нее у ее родителей еще шестеро детей. С детства выделялась высоким ростом и небольшим весом, за что одноклассники даже дразнили ее «жирафом».

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    Начала работать моделью уже в 14 лет, причем получила предложение пройти кастинг в агентстве… по пути в магазин за покупками. О ее потенциале девушке заявила известная женщина-стилист. Так все и завертелось.

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    В 22-летнем возрасте Изабель стала одной из ангелов знаменитой компании Victoria’s Secret, выпускающей нижнее белье. Сейчас у нее нет такого статуса, но она до сих пор появляется на подиуме этой фирмы.

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    Изабель признается, что никогда в своей жизни не сидела ни на каких диетах. Поддерживать фигуру ей удается исключительно благодаря занятиям спортом. Как она ухаживает за своим телом, кожей и волосами – можно легко найти в Интернете: у Изабель даже есть своя группа поклонников в соцсетях.

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

    text

    Фото опубликовано Izabel Goulart (@iza_goulart)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Изабель Гулар
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 декабря 2016, 14:59

      Жуть. Кости и загар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      niarmed311082 12 декабря 2016, 07:02

      он просто подкармливает ее... это не любовь .. это благотворительность...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 6 декабря 2016, 22:17

      срочно всем скинуться и откормить ее, кожа да кости!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 декабря 2016, 09:17

      Сисяндрами боженька не одарил курву эту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      EastJuice 3 декабря 2016, 21:20

      Класная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 декабря 2016, 13:36

      Дохлямба....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 20:36

      Красотка, что сказать... Но, немного веска бы ей набрать не помешало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      SAvoSH 2 декабря 2016, 20:14

      не в моем вкусе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2539

      Чермындыр 2 декабря 2016, 19:33

      Деваха красивая, но уж очень худая

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2399

      shurik45 2 декабря 2016, 19:00

      Хорошечно!)

      1
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