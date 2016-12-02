Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

«Бомбардир» знакомит читателей с бразильской красоткой – двигателем прогресса известного голкипера «ПСЖ» Кевина Траппа.
Изабель Гулар – известная бразильская модель, она старше Траппа на шесть лет, встречается с ним с ноября прошлого года. Изабель родилась в многодетной семье – кроме нее у ее родителей еще шестеро детей. С детства выделялась высоким ростом и небольшим весом, за что одноклассники даже дразнили ее «жирафом».
Начала работать моделью уже в 14 лет, причем получила предложение пройти кастинг в агентстве… по пути в магазин за покупками. О ее потенциале девушке заявила известная женщина-стилист. Так все и завертелось.
В 22-летнем возрасте Изабель стала одной из ангелов знаменитой компании Victoria’s Secret, выпускающей нижнее белье. Сейчас у нее нет такого статуса, но она до сих пор появляется на подиуме этой фирмы.
Изабель признается, что никогда в своей жизни не сидела ни на каких диетах. Поддерживать фигуру ей удается исключительно благодаря занятиям спортом. Как она ухаживает за своим телом, кожей и волосами – можно легко найти в Интернете: у Изабель даже есть своя группа поклонников в соцсетях.