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    Лори Харви – дочь крутого комика США и подружка Мемфиса Депая


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    Голосов: 5
    14.11.2016 17:00
    Мемфис Депай вчера двумя голами спас от позора сборную Голландии в игре с Люксембургом, за что заслужил крепких объятий своей любимой. «Бомбардир» знакомит читателей с красивой подругой полузащитника «МЮ».

    Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика. Впрочем, последнее, чем «прославился» Стив, было шоу на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2015», где он по ошибке объявил победительницей другую девушку, да еще и неправильно написал названия стран – Колумбии и Филиппин – когда решил принести извинения в своем Twitter’е.

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    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    Лори было всего 10 лет, когда ее мать вышла замуж за Стива Харви. О Лори, конечно, известно куда меньше, чем о знаменитом приемном отце. Она рекламирует косметику, а с Депаем встречается с начала 2016 года.

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    text

    Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_)

    Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии

    Анастасия Костенко – девушка, разлучившая Тарасова и Бузову

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Лори Харви
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Benny07 17 января 2017, 12:44

      На любителя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 19 ноября 2016, 19:03

      Чем то на Бьёнсе смахивает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 ноября 2016, 23:57

      Сисяндры то висяки...

      1
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 15 ноября 2016, 10:28

      Да, не все люди произошли от Адама и Евы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 ноября 2016, 01:16

      Для чёрненькой очень даже хороша... Есть за что ухватить)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 ноября 2016, 19:56

      хороша нигерша!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 ноября 2016, 19:38

      неочень....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > BYAKONERI 16 ноября 2016, 14:45

      сын бордюра, у тебя своё мнение у меня своё, если ты погонял лысого и штаны заляпал, это незначит что все такие как ты каблуки, попытка троллинга ска хаха, подсос ет не твоё

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > BYAKONERI 16 ноября 2016, 20:26

      у нас с тобой 1 мамка клоун, зачем ты так с ней поступил?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 14 ноября 2016, 18:34

      Эхххх такими то губами.......

      -2
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      Рейтинг: +185

      Des79 14 ноября 2016, 17:18

      А что это у нее с прической!

      1
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