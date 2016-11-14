Лори Харви – дочь крутого комика США и подружка Мемфиса Депая

Мемфис Депай вчера двумя голами спас от позора сборную Голландии в игре с Люксембургом, за что заслужил крепких объятий своей любимой. «Бомбардир» знакомит читателей с красивой подругой полузащитника «МЮ».

Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика. Впрочем, последнее, чем «прославился» Стив, было шоу на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2015», где он по ошибке объявил победительницей другую девушку, да еще и неправильно написал названия стран – Колумбии и Филиппин – когда решил принести извинения в своем Twitter’е.

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июн 19 2016 в 12:13 PDT

Лори было всего 10 лет, когда ее мать вышла замуж за Стива Харви. О Лори, конечно, известно куда меньше, чем о знаменитом приемном отце. Она рекламирует косметику, а с Депаем встречается с начала 2016 года.

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Окт 9 2016 в 9:04 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Окт 8 2016 в 12:19 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июл 24 2016 в 9:15 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июл 16 2016 в 5:02 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июл 12 2016 в 12:26 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июн 4 2016 в 8:44 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Окт 31 2015 в 9:06 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Авг 8 2015 в 5:36 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Авг 7 2015 в 6:50 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июл 12 2015 в 3:12 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Май 27 2015 в 1:50 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Янв 1 2015 в 12:58 PST

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Дек 18 2014 в 6:17 PST

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Дек 11 2014 в 12:11 PST

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Ноя 29 2014 в 5:09 PST

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Авг 28 2014 в 4:32 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Апр 3 2014 в 2:51 PDT

text Фото опубликовано Lori Harvey (@lori_harvey_) Июл 12 2016 в 4:25 PDT

Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии

Анастасия Костенко – девушка, разлучившая Тарасова и Бузову