Лори Харви – дочь крутого комика США и подружка Мемфиса Депая

Мемфис Депай вчера двумя голами спас от позора сборную Голландии в игре с Люксембургом, за что заслужил крепких объятий своей любимой. «Бомбардир» знакомит читателей с красивой подругой полузащитника «МЮ».
Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика. Впрочем, последнее, чем «прославился» Стив, было шоу на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2015», где он по ошибке объявил победительницей другую девушку, да еще и неправильно написал названия стран – Колумбии и Филиппин – когда решил принести извинения в своем Twitter’е.
Лори было всего 10 лет, когда ее мать вышла замуж за Стива Харви. О Лори, конечно, известно куда меньше, чем о знаменитом приемном отце. Она рекламирует косметику, а с Депаем встречается с начала 2016 года.