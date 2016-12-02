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  • Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

Изабель Гулар – известная бразильская модель, она старше Траппа на шесть лет, встречается с ним с ноября прошлого года. Изабель родилась в многодетной семье – кроме нее у ее родителей еще шестеро детей. С детства выделялась высоким ростом и небольшим весом, за что одноклассники даже дразнили ее «жирафом».

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Начала работать моделью уже в 14 лет, причем получила предложение пройти кастинг в агентстве… по пути в магазин за покупками. О ее потенциале девушке заявила известная женщина-стилист. Так все и завертелось.

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В 22-летнем возрасте Изабель стала одной из ангелов знаменитой компании Victoria’s Secret, выпускающей нижнее белье. Сейчас у нее нет такого статуса, но она до сих пор появляется на подиуме этой фирмы.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Изабель признается, что никогда в своей жизни не сидела ни на каких диетах. Поддерживать фигуру ей удается исключительно благодаря занятиям спортом. Как она ухаживает за своим телом, кожей и волосами – можно легко найти в Интернете: у Изабель даже есть своя группа поклонников в соцсетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (10)
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shurik45
1480694445
Хорошечно!)
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Чермындыр
1480696400
Деваха красивая, но уж очень худая
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SAvoSH
1480698895
не в моем вкусе...
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ivanthebest
1480700210
Красотка, что сказать... Но, немного веска бы ей набрать не помешало...
Ответить
Superviser77
1480761368
Дохлямба....
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EastJuice
1480789210
Класная
Ответить
алекс88
1480918635
Сисяндрами боженька не одарил курву эту
Ответить
egrrr
1481051843
срочно всем скинуться и откормить ее, кожа да кости!!!
Ответить
niarmed311082
1481515353
он просто подкармливает ее... это не любовь .. это благотворительность...
Ответить
Мясной Упырь
1481803143
Жуть. Кости и загар.
Ответить
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