Изабель Гулар – знаменитая бразильская модель и девушка вратаря «ПСЖ» Траппа

Изабель Гулар – известная бразильская модель, она старше Траппа на шесть лет, встречается с ним с ноября прошлого года. Изабель родилась в многодетной семье – кроме нее у ее родителей еще шестеро детей. С детства выделялась высоким ростом и небольшим весом, за что одноклассники даже дразнили ее «жирафом».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Начала работать моделью уже в 14 лет, причем получила предложение пройти кастинг в агентстве… по пути в магазин за покупками. О ее потенциале девушке заявила известная женщина-стилист. Так все и завертелось.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В 22-летнем возрасте Изабель стала одной из ангелов знаменитой компании Victoria’s Secret, выпускающей нижнее белье. Сейчас у нее нет такого статуса, но она до сих пор появляется на подиуме этой фирмы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Изабель признается, что никогда в своей жизни не сидела ни на каких диетах. Поддерживать фигуру ей удается исключительно благодаря занятиям спортом. Как она ухаживает за своим телом, кожей и волосами – можно легко найти в Интернете: у Изабель даже есть своя группа поклонников в соцсетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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