«Если отец позвонит, я не буду разговаривать». Почему самый талантливый футболист Голландии сдулся

Правый фланг «Мидтьюлланда» пылал. Парни хотя и привыкли разносить в щепки большинство клубов чемпионата Дании, но к такому не были готовы. Оскорбленный поражением на выезде, «Манчестер Юнайтед» ломанулся крушить соперника на «Олд Траффорд». Хоть Лига Европы и становится привычным турниром для «дьяволов», они всякий раз играют в полноги. «Мидтьюлланд» еще и накликал беду, забив первым. Пока мир не узнал о существовании Маркуса Рэшфорда, на поле искрил Мемфис Депай. Финты, передачи пяткой, удары, заработанный пенальти – у него получалось почти все, и гол на 90-й минуте был заслуженным. Сезон шел со скрипом, но этот вечер ему удался. Последний яркий матч Депая, в котором мы увидели самую подходящую фигуру преемника «семерки» в «Юнайтед».

Депая много ругают за понты, но он никогда не дружил с отличниками. Мемфис родился в деревне Мордрехт, где, кроме футбола, у активных парней не было иных развлечений. Коренастый пацан приглянулся скаутам «Спарты». До Роттердама рукой подать. Трудности всегда нападали на него извне. Мемфису было 4 года, когда его отец ушел из семьи. Обиду он несет внутри всю жизнь, и на футболке принципиально пишет имя. «Депай – фамилия моего отца, которого я никогда не слышал и не видел, – объясняет Мемфис. – Все, что я знаю: он развелся с мамой и бросил нас. Если он позвонит мне, я с ним не буду разговаривать, поскольку абсолютно не нуждаюсь в нем».

Отцом для Мемфиса был дедушка. Когда мальчик стал влипать в криминальные компании, дед убедил внука переехать в Эйндховен. ПСВ предложил хорошие условия. Совсем юный Мемфис как-то сказал деду: «Когда я вырасту, ты же ведь будешь смотреть на меня по телевизору?» Спустя шесть лет выступлений за молодежные и резервные составы ПСВ, Депай получил контракт с основной командой. Ему только исполнилось 15 лет, и на следующий день дедушка скончался. Одну из множества татуировок парень набил в честь человека, который столько для него сделал. «Все это часть моей жизни, но не футбола. Это совершенно другое. У меня есть другая сторона жизни, которая следует за футболом. Я прошел через непростые ситуации в своей жизни. Это сделало меня сильным», – о своем прошлом Мемфис говорит не слишком охотно. После забитого гола в ворота Австралии на чемпионате мира-2014, куда Депай отправился в составе своей национальной команды, полузащитник поцеловал татуировку на левой руке и указал пальцем на небо, посвятив мяч покойному дедушке.

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Зажигать в ПСВ он начал почти сразу. Десятки скаутов съезжались посмотреть, как Депай крутит-вертит защитой противника. Ему было в кайф играть хоть на фланге, хоть нападающего. Вскоре юноша получил право на штрафные удары. Английская The Telegraph восхищалась: «Он агрессивный форвард с сильной правой ногой, однако чаще его используют как левого полузащитника. Его хитрость и дриблинг у линии штрафной создают проблемы для защитников».

Летом 2015-го года руководство «Манчестер Юнайтед» вообще много психовало, но трансфер Депая еще можно записать в осознанные покупки. Эд Вудворд общался с Луи ван Гаалом, которому было известно, что к Мемфису подкатывают «ПСЖ» и «Ливерпуль». Нужно было действовать. Лучший игрок Эредивизие был нужен многим. «Юнайтед» раскошелился, выложив 34 млн. евро еще до открытия трансферного окна. Футболист взял канонический для «МЮ» седьмой номер. «Депай чем-то похож на Роналду. Их объединяет стремление быть лучшими, а также сочетание технических и физических способностей», – нахваливал игрока известный в Нидерландах журналист Тайс Слегерс. Ван Гаал присмотрел Депаю место слева, чтобы выжать максимум из полузащитника, чья рабочая правая нога может сломать руку даже Тому Хитону.

Позже в трансферной стоимости Депая обставил Антони Марсьяль. Он же возьмет премию Golden Boy-2015. Проиграв это условное противостояние, голландец начал сливаться и в конкуренции. Депай брал на себя много, но не обналичивал авансы. Не осознавая разницу между Голландией и Англией, Мемфис ломился напролом. Любая защита оставляла его без мяча, отхватывая по чуть-чуть и уверенность. Ван Гаал поддерживал его, Райан Гиггз много работал с игроком один на один. Валлиец считал, что Мемфису мешает неправильный образ жизни. Депай находил оправдания: «В Манчестере у меня мало дней для восстановления. Сложно играть по два матча в неделю на высоком уровне. Моему организму нужно привыкнуть». Как итог, за 29 игр Премьер-лиги он забил только два гола и отдал всего одну результативную передачу. Если в своем последнем сезоне за ПСВ голландцу, чтобы забить гол, требовалось 116 минут, то в «Манчестер Юнайтед» на это стало уходить 737.

В списке Жозе Моуринью проблема Депая находилась где-то после придумывания очередной шутки про Арсена Венгера. Усмирив характер, Мемфис не высовывался, но и на тренировках не впечатлил. Жозе сохранил его для лавки. В чемпионате Англии голландец сыграл лишь 12 минут, но он уверен: «Жозе Моуринью верит в меня. Он так и сказал мне. Я чувствую себя как заряженное ружье, но я должен ждать своего шанса в первой команде».

Хорошая новость: за ним снова стоит очередь. Плохая – это очередь из средних клубов, готовых взять Мемфиса в аренду зимой. Депай получает огромные 5,3 млн евро в год, и «МЮ» наверняка согласится даже на продажу. Депай пока отталкивает предложения «Марселя», «Милана» и «Интера», сохраняя нейтралитет к Рональду Куману, который очень хочет взять его в «Эвертон».

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Сборной он по-прежнему интересен. Недавний дубль в ворота Люксембурга – это, пожалуй, второй яркий матч Мемфиса за календарный год. Впервые за долгое время он приедет в «МЮ» с улыбкой. «Вспомогательная роль – не для меня. Я не тот игрок, который будет рад тому факту, что просто имеет контракт с «Манчестер Юнайтед», – кажется, Депай снова готов биться.