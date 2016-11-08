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  • «Вряд ли Бэйл хочет стать лучшим в мире продавцом нижнего белья». Человек, который рулит английским футболом

«Вряд ли Бэйл хочет стать лучшим в мире продавцом нижнего белья». Человек, который рулит английским футболом

Крикет, бокс и Эшли Коул

До того как заняться футболом Джонатан Барнетт успешно работал и с другими спортсменами. Его первым клиентом был крикетист Брайан Лара, которого до сих пор считают одним из лучших за всю историю этой игры. Кроме того, именно Барнетт привел в профессиональный бокс Леннокса Льюиса, олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира.

В начале 90-х Барнетт решил заняться самой популярной игрой в мире. Примерно в это же время появилась АПЛ, которая обещала хорошую прибыль как игрокам, так и их агентам. Вначале дела шли не очень удачно. Барнетт вспоминает: «Я не играл в профессиональный футбол, и когда начал предлагать контракты футболистам топ-уровня, те только смеялись». Даже свою старую «Хонду» Барнетт парковал подальше от места встречи, чтобы никто не увидел.

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Когда не получилось с профессионалами, Барнетт начал ездить по Англии и подписывать молодых и перспективных. Одним из них был 15-летний Эшли Коул, на котором Джонатан и заработал свои первые крупные деньги в футболе.

Скандальный переход Коула из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году, конечно же, не обошелся без участия Барнетта. Футболист и его агент договорились с «аристократами» о трансфере без ведома «канониров». В итоге Коул был оштрафован на 100 000 фунтов стерлингов. Это, впрочем, не помешало ему перейти в «Челси» и выиграть там чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Барнетт до сих пор считает эту сделку одной из лучших в своей карьере.

Джо Харт, Войцех Щесны и Гарет Бэйл

Тогда, в начале 90-х, Барнетт создал спортивное агентство Stellar Group. Сейчас оно работает более чем со 150-ю футболистами не только в Англии, но и в Голландии, Германии и Испании.

Теперь это не только новички. Агенство Барнетта занимается делами Джо Харта, Люка Шоу, Войцеха Щесны и Гжегожа Крыховяка. В прошлом году, по данным Forbes, компания Stellar Group заработала 44 миллиона долларов, заключив контракты, общая сумма которых – почти полмиллиарда.

Главная звезда Барнетта сейчас – это, конечно, Гарет Бэйл. В начале года стало известно, что реальная сумма трансфера валлийца в «Реал» была больше суммы перехода Криштиану Роналду. Это вызывает у Барнетта особую гордость.

Вообще за Бэйла его агент переживает как за родного сына. Когда «сливочных» еще тренировал Карло Анчелотти, Барнетт нередко критиковал итальянца, за то, что тот не ставил Бэйла в центр нападения. Анчелотти жестко отреагировал на критику «дилетанта», посоветовав ему «помолчать».

Понятно, что главная проблема Бэйла – это не выбор позиции. Как раз таки на фланге он со своей скоростью выглядит вполне органично. Проблема валлийца – это Роналду, который забирает себе все регалии главной звезды. У Бэйла почти нет шансов вытеснить португальца с этого мадридского «пьедестала». А когда шанс все же появляется – Гарет почему-то каждый раз играет намного ниже своего реального уровня.

Мендеш

Помимо «конфликта» Роналду и Бэйла, который, кстати, практически не влияет на их личные отношения, в «Реале» есть конфликт футбольных агентов. Причем двух самых влиятельных в футбольном мире.

Барнетт не раз критиковал работу Жорже Мендеша. По его мнению, португалец ведет дела не с игроками, а с клубами. Джонатан же считает своих клиентов друзьями: «Я забочусь обо всех финансовых аспектах их карьеры и готов решать их проблемы 24 часа в сутки».

Однажды Барнетт вообще сказал: «Бэйл может кое-чему научиться у Роналду, но не думаю, что он хочет стать лучшим в мире продавцом нижнего белья». Это так разозлило чемпиона Европы и его агента, что Барнетту пришлось официально извиняться.

Владелец Stellar Group любит припоминать Мендешу, что он продал Бэйла дороже, чем Мендеш – Роналду. Для португальцев это больная тема. Настолько, что руководство «Реала» «занизило» официальную стоимость Гарета и запрещает журналистам в интервью с ним касаться этой темы.

«Южноамериканский треугольник»

Отчасти для того, чтобы в очередной раз перейти дорогу Мендешу, Stellar Group стало активно осваивать испано– и португалоговорящий футбольный рынок. Британские инвесторы купили клуб «Депортиво Мальдонадо» из второго дивизиона Уругвая и начали вкладывать в него огромные деньги. Но не для того, чтобы создать топ-клуб европейского уровня.

«Депортиво» стал скупать перспективных южноамериканских футболистов (преимущественно из Аргентины и Бразилии) и отдавать их в аренду в Европу. При этом за сам «Депортиво» футболисты не играли ни одного матча.

С помощью этой схемы в Stella Group уходили от больших налогов, связанных с перепродажей игроков. Но сами футболисты становились жертвами системы. Принадлежа влиятельным британцам, они уже не могли самостоятельно принимать решения и выбирать себе новый клуб самостоятельно.

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Схемой пользуются до сих пор, и именно по ней в Европу приехали лучший бомбардир Кубка Либертадорес Джонатан Кальери («Вест Хэм») и главная надежда Гвардиолы Херонимо Рульи («Манчестер Сити»). А до этого таким же «маршрутом» в Старый Свет попали Алекс Сандро, Карлос Тевес и Хавьер Маскерано.

Барнетт начал работать на футбольном рынке почти в одно время с образованием АПЛ. Сейчас его компания – богатейшее футбольное агентство на туманном Альбионе. Практически каждый крупный трансфер в лучшей лиге мира проходит под его контролем. И о еще большем количестве договоренностей мы даже не догадываемся.

Испания. Примера Англия Реал Челси Роналду Криштиану Коул Эшли Бэйл Гарет
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D'achkov
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Пиздатый парень
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