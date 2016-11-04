Эффектная Алиша – самый яркий мотиватор бомбардира-Обамеянга

Хоть Алиша и давным-давно знакома с футболистом, официально они, вроде как, до сих пор не расписаны. В августе девушка отметила 30-летний юбилей буквально через пару недель после того, как подарила Обамеянгу второго сына. Интересно, что и Алиша и сыновья родились в августе, она – 20-го, а они – 3-го и 13-го. У Обамеянга день рождения в июне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У Алиши есть сестра-близнец, девушка отлично говорит по-английски и по-французски. При этом, не так часто она заседает в Instagram, так что кадров с ней на самом деле не так уж много.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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