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  • Поезд-беглец. Почему Валенсия – лучший футболист нынешнего «Манчестер Юнайтед»

Поезд-беглец. Почему Валенсия – лучший футболист нынешнего «Манчестер Юнайтед»

Карьера Луиса-Антонио Валенсии, как и его жизнь, была богата на испытания. Мальчиком он собирал с братьями бутылки, а также помогал маме продавать напитки возле своего первого футбольного стадиона в Лаго-Агрио (или Нуэва-Лоха) – столице провинции Сукумбисо в Эквадоре. Покинув родной дом в 14 лет, а Южную Америку в 19, Валенсия прошел извилистый путь, чтобы остановиться в «Манчестер Юнайтед» и стать там одним из самых ценных игроков при всех менеджерах, работавших в последние семь лет на «Олд Траффорд».

Есть одна поправка – когда Валенсия был здоров. Травмы всегда были его большой проблемой, хоть Антонио и сильный физически и выносливый игрок. Возможно, проблема как раз в его работоспособности и желании успеть везде – ведь совсем не зря Валенсия так легко сменил амплуа вингера на крайнего защитника. Уходить от борьбы и любой полезной для команды работы он не привык, и это его качество не могло не подкупать тренеров.

Покупавший его за 16 млн. фунтов в «Уигане» Алекс Фергюсон видел в Валенсии свой любимый типаж – игрока с непростой судьбой и бойцовским характером. Однажды Патрис Эвра рассказал о том, что Ферги тщательно изучает биографию потенциальных новичков и отдает предпочтение выходцам из «голодных» районов. Таким был сам Алекс, выросший в рабочем районе Глазго и многие его лучшие игроки – Гиггз, Эвра, Скоулз, Руни, Кин. Валенсия в этом отношении был идеальным игроком для Ферги – скромный, как Скоулз, и готовый выполнять любую работу ради командного блага, как абсолютный любимец сэра Алекса – норвежец Сульшер.

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Для Валенсии было большой сложностью то, что покупали его за часть денег, полученных от продажи Роналду в «Реал», формально на его позицию и в неизбежных сравнениях с Криштиану эквадорец, конечно же, проигрывал. На самом деле, в этих сопоставлениях не было никакого смысла – Ферги покупал игрока, которого заприметил давно, еще до того, как стало ясно, что Роналду не удержать, и вполне мог бы использовать эквадорца и португальца на разных флангах, если бы им суждено было оказаться в одной команде.

К слову, такой вариант был вероятным еще и потому, что конкурентом «МЮ» в борьбе за Валенсию был как раз «Реал». Но очень похоже на то, что Антонио держали запасным вариантом на случай, если трансфер португальца сорвется. Необоснованные ожидания немного смущали Валенсию первое время, но очень скоро общественность смирилась с тем, что он совсем не новый Роналду, а просто добротный, работоспособный и достаточно искусный вингер.

Валенсия всегда был игроком альтруистичным, из-за чего, возможно, где-то и недополучил славы и почестей. Но те, чье уважение действительно необходимо футболисту – тренеры и болельщики, всегда оценивали его по достоинству. Даже Моуринью, заявивший на одной из первых пресс-конференций в «МЮ», что не очень любит универсальных игроков, а предпочитает «специалистов», сразу же сделал безоговорочную ставку на Валенсию, как только Антонио набрал оптимальные кондиции.

Сейчас Луис-Антонио стал правым защитником, но мы прекрасно помним, что лучший свой футбол он показывал при Ферги в полузащите, когда был почетным ассистентом для Уэйна Руни (обычно тот замыкал кроссы Валенсии). Связка провернула эту нехитрую вроде бы комбинацию с точным навесом Антонио на голову Уэйна бесчисленное количество раз, и символичным выглядит совпадение – как только Валенсия ушел в защиту, Руни перестал забивать так много, как забивал раньше. Впрочем, имеет место и обратная связь – как только Руни разонравилось быть страйкером, Валенсии стало сложнее находить адресата для своих самонаводящихся кроссов. С Руни у него было взаимопонимание на уровне автоматизма – то ли Валенсия запускал мяч на удобной для Уэйна высоте, то ли игроки отработали этот прием на тренировках, но это оружие какое-то время было убойным в арсенале «Юнайтед».

Большой трагедией для Валенсии стала смерть Кристиана «Чучо» Бенитеса, который был таким же идеальным партнером для Антонио в сборной Эквадора и просто хорошим другом. Будучи практически одногодками, парни одновременно появились в «Эль-Насионале», а затем параллельно осваивались в Премьер-лиге с разным успехом. У Бенитеса в «Бирмингеме» не получилось, а вот Валенсия в «Уигане» доказал, что в «Вильярреале» его талант не рассмотрели совершенно напрасно – могли бы заработать приличную сумму (как недавно на новом партнере Антонио Эрике Байи).

Сейчас Валенсия, несмотря на всю турбулентность в нынешнем «Юнайтед» – игрок, к которому у Моуринью может быть меньше всего претензий. Если бы у португальца был такой же, но левоногий Валенсия на противоположном фланге обороны и парочка молодых «валенсий» на позициях вингеров, он бы горя не знал на «Олд Траффорд».

Для Моуринью, помешанного на том, чтобы вингеры отрабатывали в обороне и мешали подключаться к атакам крайним защитникам, такой игрок на фланге – на вес золота. И неизвестно, кого бы Жозе предпочел, имея в обойме 26-летнего Валенсию в расцвете сил и такого же возраста Роналду.

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Впрочем, Валенсия никогда не любил сравнений с Роналду, потому не стоит возвращаться к этой заезженной теме. Сейчас Луис-Антонио наконец-то здоров и полон сил, играет под руководством тренера, который способен по достоинству оценивать его работоспособность и умение быть полезным для команды. Поспорить в трудолюбии с Валенсией может разве что Андер Эррера. Но и тот признал заслуги эквадорца, назвав его лучшим правым защитником мира наряду с Дани Алвесом. «Я благодарен Эррере за такие слова, – привычно скромен Валенсия. – Но я просто упорно работаю каждый день на тренировках и не заинтересован в личной славе. Приход Моуринью повлиял на нас положительно и придал нам больше уверенности, что заметно на поле. Для всей команды у него один совет: «Всегда стремитесь к победе, и у вас всегда должен быть менталитет победителя». Будем надеяться, что сможем продолжить в том же стиле. С появлением Ибрагимовича у нас есть тот, на кого можно навешивать».

Ну хоть кто-то в «МЮ» разобрался, как играть.

Англия. Премьер-лига Лига Европы Англия Манчестер Юнайтед Валенсия Луис-Антонио Эррера Андер Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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Raxor
1478158919
хорошая статья, Валенсия нравился как вингер больше, но и в защите классно отрабатывает
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Des79
1478159578
Согласен без Валенсии МЮ было бы совсем тяжко. Отличный вклад в игру!!!
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D'achkov
1478169428
Бистяра
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MrVanes-Zenit
1478184949
Отличный игрок Машина!
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Lucky man777
1478199686
не спорю
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headvk
1478233132
Согласен с автором! А Валенсии всего самого лучшего
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семенчик519
1479588072
согласен Валенсия топ
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