«Слуцкий – трус» и другие вещи, о которых точно скажут после дерби

1) «Слуцкий – трус»

«Спартак» сыграет без ведущего хавбека Глушакова и форварда Зе Луиша. Не факт, что появится и лидер Квинси Промес. Все это сбавляет градус жалости к ЦСКА, который точно не представит Дзагоева, Еременко и, скорее всего, Натхо.

«При таком раскладе Слуцкий просто обязан был сыграть в два нападающих», – скажет каждый второй эксперт с уверенностью, что связка Траоре и Страндберга – единственное спасение армейцев. И в случае победы отдельные бубновы все равно продолжат настаивать: это дерби, надо играть значительно смелее, ЦСКА вообще повезло, и в среду с «Монако» никакого фарта Слуцкий не дождется.

«ЦСКА играет трусливо» – уже мем. И даже важная победа не способна его уничтожить. Команда Слуцкого просто не сможет сыграть не осторожно – некем феерить.

2) «Слуцкий все равно молодец»

Еще один тренд последних суток – поддержать Слуцкого, требовать народ не допустить и крошечной мысли о возможной смене тренера в ЦСКА. Нет игроков, но есть трофеи. Нет игры, но есть трофеи. Близок очередной ужас в Лиге чемпионов, но есть трофеи!

У сторонников Слуцкого уверенность, что все от финансового и медицинского ужаса – Слуцкий не имеет отношения к игровому кризису. И вера в Леонида Викторовича после дерби у этого контингента способна только укрепиться – поражение заставит еще раз перечислить серьезный список бед ЦСКА.

3) «Судья все испортил»

Алексей Николаев сейчас возглавляет департамент судейства и инспектирования. И он будет свистеть в субботу в Тушино. Назначил Николаев не сам себя, решение принимала комиссия во главе со Станиславом Сухиной. Объясняем сразу сейчас, ибо после матча начнется. Поиски руки Федуна или Гинера сгенерируют пару отличных шуток в Twitter, но убьют все попытки поговорить о футболе.

После матча наверняка займутся уроками черчения линии офсайда, измерением расстояния туловища от руки в момент, когда в нее угодил мяч. Скриншоты трансляции за неделю вынесут мозг, а болельщики обеих команд уверуют в заговор. Надежда только на очевидный результат или флегматичный футбол. Только возможно ли это в дерби?

Алексей Валерьевич, соберитесь.

4) «Спартак – чемпион?!»

15 лет прошло с того момента. «Спартак» Романцева буднично взял чемпионство, и казалось, что так будет еще n-лет. И все это время один и тот же заголовок душит своей банальностью.

Все может случиться в дерби. И внезапное фиаско в духе позднего Мурата Якина, и чуть более ожидаемая победа «Спартака». Да или вообще – скучнейшая ничья с двумя полудохлыми моментами. В любом случае – думы о возможном возвращении чемпионства не прекратятся.

«Чемпионы?» – зазвенит саркастически после поражения. «Чемпионы?» – с нарочитой серьезностью на нас посмотрят шапки всех сайтов, если «Спартак» победит. И от этого не убежать. Кошмар.

5) «Были дерби и веселее»

Массимо Каррера уже поиграл в Дмитрия Аленичева в серьезном матче и не справился с вихревым футболом Луческу (только сейчас давайте без судей, ок?). В еще более накаленном дерби итальянцу незачем идти на требования спартаковских пропагандистов и откровенничать со Слуцким в тактике.

Вероятно, «Спартак» заберет мяч, но будет осторожен в заигрываниях с преждевременными штурмами. Открытый футбол – чуть ли не единственный шанс обессиленного ЦСКА чувствовать себя полноправным героем дерби. Каррера подарков делать не будет, но и Слуцкий вряд ли зарычит, требуя от всех полевых оккупировать штрафную.

Осторожничать есть смысл всем. Поэтому после дерби Валерий Карпин, анализируя игру на «Матч ТВ», может недовольно вздохнуть и вспомнить зарубы, когда он со Слуцким зажигал в «Лужниках».