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«Слуцкий – трус» и другие вещи, о которых точно скажут после дерби

1) «Слуцкий – трус»

«Спартак» сыграет без ведущего хавбека Глушакова и форварда Зе Луиша. Не факт, что появится и лидер Квинси Промес. Все это сбавляет градус жалости к ЦСКА, который точно не представит Дзагоева, Еременко и, скорее всего, Натхо.

«При таком раскладе Слуцкий просто обязан был сыграть в два нападающих», – скажет каждый второй эксперт с уверенностью, что связка Траоре и Страндберга – единственное спасение армейцев. И в случае победы отдельные бубновы все равно продолжат настаивать: это дерби, надо играть значительно смелее, ЦСКА вообще повезло, и в среду с «Монако» никакого фарта Слуцкий не дождется.

«ЦСКА играет трусливо» – уже мем. И даже важная победа не способна его уничтожить. Команда Слуцкого просто не сможет сыграть не осторожно – некем феерить.

2) «Слуцкий все равно молодец»

Еще один тренд последних суток – поддержать Слуцкого, требовать народ не допустить и крошечной мысли о возможной смене тренера в ЦСКА. Нет игроков, но есть трофеи. Нет игры, но есть трофеи. Близок очередной ужас в Лиге чемпионов, но есть трофеи!

У сторонников Слуцкого уверенность, что все от финансового и медицинского ужаса – Слуцкий не имеет отношения к игровому кризису. И вера в Леонида Викторовича после дерби у этого контингента способна только укрепиться – поражение заставит еще раз перечислить серьезный список бед ЦСКА.

3) «Судья все испортил»

Алексей Николаев сейчас возглавляет департамент судейства и инспектирования. И он будет свистеть в субботу в Тушино. Назначил Николаев не сам себя, решение принимала комиссия во главе со Станиславом Сухиной. Объясняем сразу сейчас, ибо после матча начнется. Поиски руки Федуна или Гинера сгенерируют пару отличных шуток в Twitter, но убьют все попытки поговорить о футболе.

После матча наверняка займутся уроками черчения линии офсайда, измерением расстояния туловища от руки в момент, когда в нее угодил мяч. Скриншоты трансляции за неделю вынесут мозг, а болельщики обеих команд уверуют в заговор. Надежда только на очевидный результат или флегматичный футбол. Только возможно ли это в дерби?

Алексей Валерьевич, соберитесь.

4) «Спартак чемпион?!»

15 лет прошло с того момента. «Спартак» Романцева буднично взял чемпионство, и казалось, что так будет еще n-лет. И все это время один и тот же заголовок душит своей банальностью.

Все может случиться в дерби. И внезапное фиаско в духе позднего Мурата Якина, и чуть более ожидаемая победа «Спартака». Да или вообще – скучнейшая ничья с двумя полудохлыми моментами. В любом случае – думы о возможном возвращении чемпионства не прекратятся.

«Чемпионы?» – зазвенит саркастически после поражения. «Чемпионы?» – с нарочитой серьезностью на нас посмотрят шапки всех сайтов, если «Спартак» победит. И от этого не убежать. Кошмар.

5) «Были дерби и веселее»

Массимо Каррера уже поиграл в Дмитрия Аленичева в серьезном матче и не справился с вихревым футболом Луческу (только сейчас давайте без судей, ок?). В еще более накаленном дерби итальянцу незачем идти на требования спартаковских пропагандистов и откровенничать со Слуцким в тактике.

Вероятно, «Спартак» заберет мяч, но будет осторожен в заигрываниях с преждевременными штурмами. Открытый футбол – чуть ли не единственный шанс обессиленного ЦСКА чувствовать себя полноправным героем дерби. Каррера подарков делать не будет, но и Слуцкий вряд ли зарычит, требуя от всех полевых оккупировать штрафную.

Осторожничать есть смысл всем. Поэтому после дерби Валерий Карпин, анализируя игру на «Матч ТВ», может недовольно вздохнуть и вспомнить зарубы, когда он со Слуцким зажигал в «Лужниках».

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Слуцкий Леонид Каррера Массимо Николаев Алексей
Комментарии (22)
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kara-mba
1477657559
Лишь бы потрындеть не о чем и самому автору засветится. Вот так и живем.
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Taps
1477668973
Москва - большая клоака, не Россия. И команды там такие же гнилые, пусть едут со своими миллионами в Сибирь.
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ttter
1477674800
Глушаков и Зе Луиш выйдут в старте,а Промеса на замену.
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dimon2602
1477679603
Нормальный тренер,то был хороший теперь плохой где логика!? То пришел вместо капеллы все вот молодец вывел на евро, на евро лоханулись все тренер плохой, цска выигрывает вот Леня молодец проигрывает Леня фуфел!!! Может просто нужно быть уважительнее! А то по такой логике все тренера и игроки фуфло, выйграл молодец проиграл лох! Нельзя постоянно быть лучшим и зависит не только от навыков игрока или тренера а от возможностей, силе соперников и тд.
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prtcs
1477681573
Как же мы не любим своих успешных тренеров. Наверное откаты не делают этим негодяем, которые заказывают такие статейки.
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Adob
1477682014
Удачи Спартаку!!!!Вперёд Спартак!!!!
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арейская
1477697145
Я за обе команды,(или против обеих), поэтому ставлю на ничью...
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radga
1477718687
Спартак - нужна только ПОБЕДА!!!
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ftftd
1477727543
bombardir мясной глор!!!!
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+50/-50
1477728231
Слуцкий выдохся. Со стороны Спартака будет пижонство, если он сегодня не возьмёт три очка. Спартак, отправь Леонида Викторовича на биржу труда.
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