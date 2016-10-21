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    • У «Спартака» большие потери перед игрой с «Уралом». Неймар продлил контракт с клубом. Дайджест событий дня

    У «Спартака» большие потери перед игрой с «Уралом». Неймар продлил контракт с клубом. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    21.10.2016 20:50
    «Зенит» интересуется юным бразильцем. Гвардиола рассказал, когда покинет «Манчестер Сити». Стартовал 11-й тур РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

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    Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: globallookpress.com, rfpl.org
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    Комментарии (7)
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    Zenit_EKB_Ural
    1477074829
    Победы Уралу
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    ilichkadr
    1477074875
    Спартак в слезах..........будет на что ссылаться в случае неудачи.
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    GM
    1477075807
    Кто на матче Урал - Спартак судьей будет? Федуну много платить придется, не знаете?
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    Тraumtanzеr
    1477081181
    Пиздееец...завтра без Зе и Промеса ещё как то можно было, Урал всё-таки, но без Глушака и без того проходной двор, станет целым шоссе.
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    Chernyi Lis
    1477111453
    У Спартака есть забивной Бокетти
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    лёха72
    1477115942
    да мого травм как всегда
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    dimid
    1477131453
    ждем хорошей игры от молодёжи.
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