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    • Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)

    Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)


    3.7
    Голосов: 3
    21.10.2016 17:55
    Еще вчера по Европе гремели еврокубки, а уже сегодня возобновился чемпионат России: «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Вывеска не сумасшедшая, но событий – аж на целый тур. «Бомбардир» показывает, что там происходило.

    «Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1

    Цифры и факты перед матчем:

    • Игра с «Арсеналом» может стать последней для Франка Веркаутерена на посту тренера самарского клуба
    • Матч с «Крыльями» станет для Сергея Кирьякова вторым во главе «Арсенала»
    • Из предыдущих 13 матчей РФПЛ «Крылья» выиграли всего 1
    • «Арсенал» сыграл вничью 3 последних встречи в РФПЛ
    • Из 8 предыдущих игр туляки забивали лишь в двух
    • «Арсенал» провел лишь 1 «верховой» матч из последних 9
    • Это первый матч команд в рамках чемпионата России. Самарцы и туляки встречались только в розыгрыше Кубка России. Весной 2001-го на стадии 1/4 финала «Крылья» разгромили соперника со счетом 3:0

    Крутой ролик заготовили самарцы перед матчем:

    Состав «Арсенала» уже известен.

    А вот, что подготовил Веркаутерен. Любопытно! Скриншотим с официального сайта самарской команды.

    Пока это яркая характеристика первых 13 минут матча, хоть твит отправлен на третьей. Преимущество у «Крыльев».

    А вот и 13-я минута. Было опасно. Чуть не открыли счет самарцы.

    Тула здорово ответила, но тоже не забила.

    А вот сейчас Веркаутерену было от чего схватиться за голову. Прямо в середине первого тайма. Отличный момент упустили его подопечные.

    Потом Лория решил «пошутить». Чуть не пропустили хозяева.

    Вергара сыграл абсолютно непрофессионально в собственной штрафной. Фол как из ПФЛ на Корниленко, и Молло четко реализовал пенальти.

    Вот это у нас события развиваются! Башкиров выбил мяч рукой из собственных ворот, получил красную карточку, а Форбс забил пенальти. 1:1. Тучи сгущаются над Веркаутереном.

    Второй тайм «Крылья» начали с атак, хоть у них и на одного игрока меньше сейчас.

    1:1, «Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром. Самарский клуб остался на последнем месте, и теперь стоит ждать новостей от руководства. Будет ли уволен Франк Веркаутерен? Узнаем в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: kc-camapa.ru, twitter.com/pfc_arsenal
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии (1)
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    headvk
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    Интересное противостояние
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