Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)

Еще вчера по Европе гремели еврокубки, а уже сегодня возобновился чемпионат России: «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Вывеска не сумасшедшая, но событий – аж на целый тур. «Бомбардир» показывает, что там происходило.

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1

Цифры и факты перед матчем:

Игра с «Арсеналом» может стать последней для Франка Веркаутерена на посту тренера самарского клуба

Матч с «Крыльями» станет для Сергея Кирьякова вторым во главе «Арсенала»

Из предыдущих 13 матчей РФПЛ «Крылья» выиграли всего 1

«Арсенал» сыграл вничью 3 последних встречи в РФПЛ

Из 8 предыдущих игр туляки забивали лишь в двух

«Арсенал» провел лишь 1 «верховой» матч из последних 9

Это первый матч команд в рамках чемпионата России. Самарцы и туляки встречались только в розыгрыше Кубка России. Весной 2001-го на стадии 1/4 финала «Крылья» разгромили соперника со счетом 3:0

Крутой ролик заготовили самарцы перед матчем:

Состав «Арсенала» уже известен.

А вот, что подготовил Веркаутерен. Любопытно! Скриншотим с официального сайта самарской команды.

Пока это яркая характеристика первых 13 минут матча, хоть твит отправлен на третьей. Преимущество у «Крыльев».

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 21 октября 2016 г.

А вот и 13-я минута. Было опасно. Чуть не открыли счет самарцы.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 21 октября 2016 г.

Тула здорово ответила, но тоже не забила.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 21 октября 2016 г.

А вот сейчас Веркаутерену было от чего схватиться за голову. Прямо в середине первого тайма. Отличный момент упустили его подопечные.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 21 октября 2016 г.

Потом Лория решил «пошутить». Чуть не пропустили хозяева.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 октября 2016 г.

Вергара сыграл абсолютно непрофессионально в собственной штрафной. Фол как из ПФЛ на Корниленко, и Молло четко реализовал пенальти.

Вот это у нас события развиваются! Башкиров выбил мяч рукой из собственных ворот, получил красную карточку, а Форбс забил пенальти. 1:1. Тучи сгущаются над Веркаутереном.

Второй тайм «Крылья» начали с атак, хоть у них и на одного игрока меньше сейчас.

1:1, «Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром. Самарский клуб остался на последнем месте, и теперь стоит ждать новостей от руководства. Будет ли уволен Франк Веркаутерен? Узнаем в ближайшее время.