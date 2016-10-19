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  • «Месси для меня умер как мужчина после педерастического окраса». История главной фанатки «Барселоны» в России

«Месси для меня умер как мужчина после педерастического окраса». История главной фанатки «Барселоны» в России

В ночь на 19 ноября 2012 года Ольга Каррерас проснулась от звонка сына в своей квартире в Новосибирске.

– Мам, хочешь познакомиться с Виктором Вальдесом?

Лететь из Новосибирска в Москву четыре часа, и рассвет Ольга уже встречала в столице. На следующий день «Барселона» должна была сыграть в Лужниках против «Спартака» в группе Лиги чемпионов. Этим же вечером начальник службы безопасности каталонцев познакомил Ольгу с Виктором Вальдесом, тогда первым номером «Барсы». Его портрет к тому времени уже был вытатуирован на ее правом плече.

В августе-2016 в аккаунте в Instagram жены вратаря Йоланды Кардона появилась фотография с их виллы в пригороде Барселоны: «Хорошая встреча с верной поклонницей моего мужа, на плече – красивый жест, и уже я стала ее поклонницей». Чуть раньше Ольга делала косметологические процедуры маме Виктора, ходила на свидание с родным братом тогдашнего президента «Барселоны» Сандро Росселя, вместе с семьей Марка Бартра была в VIP-ложе «Камп Ноу» и близко сдружилась с мамой Хави. Фанаты подписываются на ее аккаунт в Facebook каждый день сотнями.

Blaugrana

Теперь, прогуливаясь по La Rambla, главной улице Барселоны, к ней подходят люди и радостно тычут пальцем: «Я знаю тебя! Тебя показывали по телеку, с тобой дружит вся «Барса». Журналисты испанских СМИ частенько обращаются к Ольге, чтобы разнообразить и без того замысловатый контент своих изданий.

В начале 20 века прадед Ольги по отцовской линии Джозеф Каррерас, родом из Барселоны, приехал на территорию нынешней России и встретил полячку Анну Ольховскую. В 60-70-е годы в Новосибирске болеть за «Барселону» было практически невозможно. Из-за «железного занавеса» не было видно даже результаты матчей, куда там замысловатая игра Луиса Суареса и Шандора Кочиша.

– О «Спартаке» тогда говорили на каждом углу, а дедушка, болельщик, все время сверял мои прогнозы с результатами матчей, и я почему-то почти всегда угадывала, – вспоминает Ольга. – Уже в студенческие годы стало проще получать информацию из-за границы, и тогда меня «вштырило» – я нутром почувствовала, что во мне течет кровь blaugrana. «Барса» приклеилась к моему сердцу. А раз так – значит, должна быть какая-то внешняя стилистика.

Из этой стилистики вылилась целая коллекция одежды – платья в пол с полуметровой эмблемой клуба во всю спину. Ольга Каррерас никогда не ассоциировала себя с типичным сибиряком, который сидит у окна и наслаждается снегопадом, умиротворенно поглядывая на свечку на подоконнике.

– Мне всегда хватило сил и желания этот хренов лед топить. И топила его каталонская кровь. Когда ты выползаешь со стадиона – если выиграли, счастливые; если просрали – грустные. Ты человек «Барсы», и кто-то точно желает взять у тебя интервью. А я понимаю, что в один момент стала не просто болельщиком, но и кем-то таким, кто может транслировать свои эмоции и переживания в массы. Меня всегда спрашивают в Барселоне: ты точно из России? Не верят, что русский человек может быть настолько открытым и простым. Это характерно именно для каталонской крови – дружелюбие, желание полюбить всю планету безусловной любовью. Не надо поступков: сидит человек – он уже заслуживает, чтобы ты его любил. А разлюбишь ты его, если он начнет вести себя, как свинья.

Гвардиола, мама Хави

Позже Ольга решила, что любовь нужно отразить в татуировках. Так на одном плече появился Виктор Вальдес, а на другом – Пеп Гвардиола.

– Вклад этих людей в «Барсу» сопоставим с тем, что сделал для клуба Жоан Гампер. Когда мне говорят, мол, Вальдес же уже ушел из команды, я отвечаю: Гампер на вас смотрит и ржет. Он уже давно не с нами, но ведь именно этот человек основал футбольный клуб, который для меня больше, чем клуб. И Вальдес для меня – личность. Но никак не Месси. Если условно, то Месси – это балет. Я считаю, что те, кто боготворит его, унижают все остальных. А после его педерастического окраса в белый цвет он для меня вообще умер, как мужчина.

– С Вальдесом все понятно, но почему Гвардиола? Человек всего несколько лет тренировал «Барселону» и спокойно уехал в Мюнхен.

– В русской литературе есть Серебряный век – то, что не забудется никогда. При Райкарде мы глотали горькие слезы, а потом пришел Гвардиола. Я его называю «Мистер Армани»: он был сказочно хорош. Даже когда команда задыхалась, он посылал игрокам такой воздушный пендель, и команда начинала шевелить поршнями. Я жду, что Пеп станет президентом «Барсы» и подтянет в клуб Вальдеса, чтобы все ребятишки впитывали этот дух. Недавно мы разговаривали с мамой Виктора, и она говорит: «Мой сын – такой скромный парень! Но на поле он выходит биться насмерть».

Ольга старается соответствовать и прониклась духом «блауграны»:

– Я не понимаю людей, которые говорят: «Реал» – mierda (дерьмо – Ред.). Для меня эта команда просто не существует; это другой вид искусства, где можно задрать ногу, поплакать или намазать губы гигиенической помадой. Мужского там нет. Но оскорблять их я не буду, потому что понимаю: есть люди, для которых это – вся жизнь.

Сначала Ольга просто ходила на футбол в «Барса-платье». Потом к ней пригляделась испанская пресса. Однажды Ольга помогла выбраться из туалета отеля женщине. Дверь захлопнулась на внешний замок. Женщина поблагодарила Ольгу и объяснила спешку: «Я приехала поболеть за сына, он играет под номером 6». С тех пор мама легендарного Хави периодически пишет Ольге в WhatsApp и обижается, что ей не досталось платьев, а на плече у девушки не портрет Хави.

Накануне того матча со «Спартаком» Ольга накрасила и стерла помаду около 8 раз. Так готовилась к встрече с Вальдесом в гостинице. Поклонницу привели на общекомандный ужин, где ее узнал Виктор Вальдес. «Buenos dias, mama!» – улыбнулся вратарь и полез обниматься. Ольга повесила ему медаль «Золотой сын» и подарила конфеты «Новосибирск».

Испания. Примера Испания Барселона Вальдес Виктор Хави Месси Лионель Гвардиола Хосеп
Комментарии (32)
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Максим80
1476860761
ну и дура!!!!!
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Partizanmett
1476861338
Ума нет считай калека
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ZIDAN06
1476862327
Вальдес сделал больше чем Месси))даже мадридисты так не шутят))
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Freyk
1476862451
Да уж, печально, что у нас такие соотечественники. У Месси жена есть, дети, но, разумеется, именно его прическа определяет ориентацию...
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АртурZaСМ
1476862531
Это конечно её мнение, но какая-то х.е.р понятная тетка определила , что Вальдес -это личность, а Месси нет...
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tilvan
1476865570
тот самый момент, когда больше не о чем писать статьи
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Тим2015
1476865613
о чем статья
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GladiaGOL
1476866425
А после его педерастического окраса в белый цвет он для меня вообще умер, как мужчина. :)))
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x-x-x-x-x
1476874101
женщина любить женский клуб))))
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VITOLD37
1476891587
А она как женщина пустое место, кто с такой татуированной дурой в постель ляжет? фу
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