Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ

«Анжи» – «Терек» – 0:0

Несколько цифр перед матчем:

«Анжи» проиграл «Тереку» половину всех своих игр: 22 матча, 7 побед, 4 ничьи, 11 поражений, разница 29:31

«Терек» не забивал в 5 из 6 последних выездных матчей

5 из 6 последних игр «Терека» – верховые.

Формы на матч!

Неплохая инфографика от грозненцев:

Вот так выглядит состав «Терека» на игру:

А вот «Анжи»:

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Отличный момент упустил «Терек» в самом начале.

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Эбесилио нанес хороший удар со штрафного.

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Сонное царство в середине первого тайма нарушилось фолом Пириса не без последствий.

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Перерыв. Точнее и не скажешь:

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Махачкалинцы попробовали забить. А так, пока все так же грустно.

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«Анжи» хотел пенальти, но получил штрафной. Ничего опасного в итоге не вышло.

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Вдесятером остался «Терек» после удаления Пириса, а «Анжи» загубил два момента.

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Эх. Так они ничего и не забили.

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«Анжи» сыграл вничью 0:0 с «Тереком», и обе команды так и остались в середине турнирной таблицы.

Видеогалерея матча

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