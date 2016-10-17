Одно удаление и ноль голов в кавказском дерби. Что происходило в последнем матче 10-го тура РФПЛ

Несколько цифр перед матчем:
- «Анжи» проиграл «Тереку» половину всех своих игр: 22 матча, 7 побед, 4 ничьи, 11 поражений, разница 29:31
- «Терек» не забивал в 5 из 6 последних выездных матчей
- 5 из 6 последних игр «Терека» – верховые.
Формы на матч!
Неплохая инфографика от грозненцев:
Вот так выглядит состав «Терека» на игру:
А вот «Анжи»:
Отличный момент упустил «Терек» в самом начале.
Эбесилио нанес хороший удар со штрафного.
Сонное царство в середине первого тайма нарушилось фолом Пириса не без последствий.
Перерыв. Точнее и не скажешь:
Махачкалинцы попробовали забить. А так, пока все так же грустно.
«Анжи» хотел пенальти, но получил штрафной. Ничего опасного в итоге не вышло.
Вдесятером остался «Терек» после удаления Пириса, а «Анжи» загубил два момента.
Эх. Так они ничего и не забили.
«Анжи» сыграл вничью 0:0 с «Тереком», и обе команды так и остались в середине турнирной таблицы.
Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои 10-го тура РФПЛ