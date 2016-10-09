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Вернуть уважение. Как Черчесов делает самое главное

Вызов Панченко

После того консервативного списка, что представил общественности Леонид Слуцкий перед чемпионатом Европы, в российском футболе наблюдался явный дефицит воздуха. Пыль, сыпавшаяся из Игнашевича и компании, давно заставляла всех чихать и кашлять – и этому кашлю нужен был доктор с особой, хотя и всем известной микстурой. Станислав Черчесов наконец-то вызвал в сборную игроков «Ростова» – Джанаева, Кудряшова, Ерохина, Полоза, то есть обратил внимание на очевидные вещи: в природе существуют не только футболисты ЦСКА и «Зенита».

Вызов Кирилла Панченко в этом смысле радует даже больше: если тренер сборной обращает внимание на игрока из ФНЛ, это значит, что стереотипы и какое-либо предвзятое отношение совершенно точно не в характере Черчесова. Будешь здорово играть в ФНЛ – получишь приглашение в сборную. Будешь плохо играть в ЦСКА – останешься сидеть в ЦСКА. И это – единственный верный подход к формированию пресловутого списка.

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Отсутствие громких заявлений

«Наша задача – для начала вернуть к себе уважение», – говорил Черчесов после своего назначения на тренерский мостик сборной. Станислав Саламович предпочитает больше делать и меньше говорить, потому что знает: обещаниями и завтраками российские болельщики уже сыты по горло. Слава богу, это понимают и в новой команде Черчесова, где еще 5 месяцев назад мелькали следующие заявления: «Главное – выйти из группы и пройти еще дальше и дальше. До полуфинала дойти хотя бы, а там – и до финала».

И ведь дело не в том, что Денис Глушаков излишне амбициозен; просто результаты – это далеко не первый пункт в инструкции «Как вернуть уважение болельщиков». Прежде всего, сборная должна выступать на своем максимуме, даже если этот максимум в настоящее время не может принести выдающихся результатов. Даже в товарищеских матчах (а других у нее сейчас попросту нет) она должна выступать с лучшей из возможных мотиваций, с предельной энергией и отдачей. В таком случае и вопросов к Черчесову и его подопечным будет минимум.

Достаточно вспомнить, о чем поет Том Йорк: «Если ты стараешься изо всех сил, то этого достаточно».

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Позиция по Фернандесу

Марио Фернандес получил российский паспорт – но Черчесов не обещает ему автоматического места в основном составе. Пока он его даже не вызвал на сборы. К слову, отсутствует в списке на Коста-Рику и Нойштедтер, что тоже является положительным симптомом.

«То, что кто-то поменял свой паспорт на наш, никаких дивидендов не дает», – говорит Черчесов, и это заражает определенным оптимизмом, преисполняет уверенности: если Смольников будет играть лучше Фернандеса, то Фернандес не будет идти вперед Смольникова просто из-за того, что он бывший иностранец.

Вообще складывается ощущение, что активно муссировавшаяся тема натурализации при Черчесове потихоньку сойдет на нет, и это к лучшему: несколько Фернандесов сборной, может быть, и не помешают, но превращать футбольную команду в мини-футбольную точно не нужно.

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Россия Россия Панченко Кирилл Нойштедтер Роман Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Sasha01sheikin85
1475999470
мне кажеться что всем болельщикам уже так сильно ВСЕ РАВНО???
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Rash0559
1475999548
Черчесов хорош! Правильно двигается
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Said_
1476001100
Мне кажется, если 4 бразильца смогут вывести нашу сборную в финал ЧМ, то все будут рады
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Karpathian
1476014591
золотые слова
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spaike
1476060158
Надо еще омолодить состав, а то смотришь на поле одни пенсионеры ходят.
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Igorello97
1476101106
Почему его все нахваливают, я не вижу нечего особенного в его действиях. Обычный тренер.
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