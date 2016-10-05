«Ты – счастливый ублюдок». 7 конфликтов болельщиков и футболистов в соцсетях

История №1. Селс и плохая игра

В 2015 году Селс был по-настоящему счастлив: вместе с «Гентом» он неожиданно стал чемпионом Бельгии и получил право сыграть в Лиге чемпионов, где на групповом этапе вместе с «буйволами» угодил на «Зенит». Этим летом бельгиец махнул в Чемпионшип и стал частью обновленного «Ньюкасла». «Несколько клубов Премьер-лиги готовы были меня купить, но «Ньюкасл» – действительно великая команда. Я был уверен в своем выборе», – резюмировал Селс. Вроде бы все хорошо: «сороки» пропускают лишь крохи (всего семь мячей), а у самого голкипера уже четыре «сухаря» в девяти матчах.

Правда, как это обычно принято у фанатов, из-за одной ошибки футболист может резко скатиться в их глазах. Так и получилось: в недавнем матче против «Астон Виллы» Селс неудачно выбрал позицию и пропустил необязательный гол, и вместо победы «сороки» получили ничью. Болельщики, негодуя, начали поливать вратаря в Twitter тем, что течет в канализациях. «Я за интернет плачу, чтобы меня тут обсирали, что ли?» – примерно в таком мем-направлении подумал Селс и, не стерпев оскорблений, удалил свой аккаунт из социальной сети.

История №2. Бабел и сексизм

Сейчас 29-летний Райан Бабел, когда-то считавшийся в «Ливерпуле» подрастающей звездой с приставкой «о-го-го», укатил в Примеру, где в составе «Депортиво» пытается растормошить находящуюся в застое карьеру. Еще в составе красных он любил чесать языком по делу и без дела. К примеру, в 2011 году после матча с «Манчестер Юнайтед» голландец опубликовал в Twitter фотографию арбитра Ховарда Уэбба в форме «красных дьяволов», толсто намекнув о несправедливом судействе. За этот поступок ему пришлось извиняться: еще бы, футболисту пригрозили судебным разбирательством.

А вот в споре с болельщиками Бабел чувствует себя смелее. В 2015 году он иронично прокомментировал назначения Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера «Реала», отметив, что испанец может сделать из Криштиану Роналду отличного защитника. Одна из болельщиц заявила, что Бабел просто завидует наставнику, на что получила от футболиста волну оскорблений. Даже не извинившись, голландец написал целое оправдание, почему не любит разговаривать с женщинами о футболе. Болельщики на это назвали Бабела сексистом.

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Пепел и фениксы. Куда пропал и зачем вернулся в Европу Райан Бабел?

История №3. Широков и «хрюшки»

29 мая 2011 года. «Зенит» у себя дома без особой натуги разделался со «Спартаком» – 3:0. Полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков в той игре не участвовал, но не отметить значимый результат просто не мог. «Всех «хрюшек» с заслуженным поражением», – съязвил хавбек на своей странице в Twitter. Реакция болельщиков не заставила себя долго ждать: тут же под записью вылились тонны нецензурных высказываний, а фанаты «Спартака» моментом отнесли футболиста в категорию ненавидимых. Широков пытался отбиться: «Запись предназначалась для тех болельщиков, кто гораздо адекватнее относится к таким словам. В определенных кругах слово «хрюшки» вполне безобидное». Знал бы игрок, что однажды сам окажется «хрюшкой», наверняка бы не бросался подобными высказываниями. Болельщики красно-белых, понятное дело, еще не раз припомнили Широкову его же слова.

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История №4. Ричардс и расизм

Когда Майка Ричардс еще играл за «Манчестер Сити» (а покинул родной клуб воспитанник «горожан» в 2014 году), он не раз становился жертвой расистских выходок со стороны болельщиков. Защитник стал объектом дискриминации по цвету кожи после тех знаменитых скандалов между Джоном Терри и Антоном Фердинандом, а также Луисом Суаресом и Патрисом Эвра. Ричардс же ни с кем ругаться не хотел, охотно шел на контакт с фанатами, зажигал в Twitter годными видеороликами, а в ответ получил через социальные сети расистские оскорбления. Полиция даже начала поиск подлецов, но футболист решил поступить проще. Спустя полгода, когда терпению пришел конец, а нервотрепка достала в край, Ричардс просто закрыл свой аккаунт в Twitter и решил туда больше не возвращаться. «Можно, конечно, списать эти выходки на молодых идиотов, но проблема расизма печальна сама по себе», – подвели неутешительный итог в «Манчестер Сити».

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История №5. Мамаев с Кокориным и шампанское

«Да, проиграли. Да, вылетели. Но, наверное, это наш максимум! Жду говна в комментариях», – написал Павел Мамаев в Instagram после вылета сборной России с Евро-2016, чем спустил с цепей и без того обозленных фанатов. Чего просил, того и навалилось через край под постом с фотографией из личного самолета. Все усугубилось тем, что сразу же после французского позора полузащитник вместе с Александром Кокориным отправился в Монте-Карло, где якобы просадил в ночном клубе 250 тысяч евро на шампанское. Тут планка гнева болельщиков окончательно сорвалась, а футболисты решили просто уйти в сторону: Мамаев закрыл свою страницу в Instagram, Кокорин – ограничил доступ. Так же, кстати, поступили и спутницы игроков. Теперь, когда оба футболиста прошли очищение вторым составом, а народные страсти немного поутихли, аккаунты Кокорина и Мамаева находятся в открытом доступе.

Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016

История №6. Бартон и «счастливый ублюдок»

Джоуи Бартон – скандалист по жизни. Наверное, можно собрать тысячу и одну историю, как языкастый футболист стебется над соперниками, острит по поводу качеств полей или же критикует болельщиков. Причем эти истории актуальны как на поле, так и за его пределами. Особая достопримечательность в жизни футболиста – его Twitter, где одним постом он может настроить против себя добрую половину Шотландии, болеющую за «Селтик». В 2016 году Бартон на правах свободного агента перешел в «Рейнджерс» и сразу же пульнул твит в адрес непримиримого соперника. «Ты – счастливый ублюдок», – сострил фразой из фильма «Большой куш» Бартон после выхода «Селтика» в групповой этап Лиги чемпионов, когда шотландцы сначала уступили 0:2 «Хапоэлю», а затем победили 5:2. Смерч из негодований закружил в комментариях, а полузащитник, в общем-то, другой реакции и не ждал.

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История №7. Балотелли и терпеливость

Марио Балотелли обожает социальные сети. Настолько, что его даже не смущают расистские оскорбления, которые итальянец постоянно получает через них в свой адрес. Интересно, что по итогам сезона-2014/15, когда Балотелли еще играл за «Ливерпуль», он больше любого другого чернокожего футболиста АПЛ подвергался интернет-атакам на почве цвета кожи. По данным аналитиков, их набралось целых восемь тысяч! А все из-за одного поста в Twitter: «Не будь расистом – будь как Марио. Он итальянский водопроводчик, придуманный японцами, который говорит по-английски и выглядит, как мексиканец… Прыгает, как черный, и собирает монеты, как еврей». Позднее нападающий удалил данный пост, но пузырь из многотысячных нелицеприятных отзывов к тому времени уже надулся. Этот случай не единичный, но Марио терпелив: аккаунтов ниоткуда не удаляет и даже иногда отвечает анонимам.

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Возвращение в Netландию. Почему не нужно ненавидеть Кокорина и Балотелли за любовь к шоу-бизнесу