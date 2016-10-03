Рука Косиельни и еще 6 крутых голов, забитых не по правилам

Криштиану Роналду, «Реал» – «Атлетик» 5:0, 2014 год

Криштиану умеет забивать по-всякому, так что в его коллекции должен быть и подобный гол. Хорошо для «Атлетика», что счет к тому моменту уже был разгромным и мелкое мошенничество Роналду не играло никакой роли.

Лионель Месси, «Барселона» – «Эспаньол» 2:2, 2007 год

А вот этот гол Месси мог принести «Барсе» чемпионство, но «Эспаньол» тогда неожиданно уперся и подарил титул мадридскому «Реалу». В тот день стало окончательно известно, по чьим стопам пойдет Лионель.

Рауль, «Реал» – «Лидс» 3:2, 2001 год

Забивал рукой и Рауль, чей номер теперь носит Криштиану. Правда, матч у Рауля был более ответственный – игра с «Лидсом» в Лиге чемпионов. Как ни жаловались англичане, гол мадридской семерки был засчитан и ту игру они проиграли.

Рауль Рудиас, Бразилия – Перу 0:1, 2016 год

Совсем свежий пример – Бразилия проиграла перуанцам на Копа Америка и покинула турнир благодаря вот такому скандальному голу:

Лоран Косиельни, «Бернли» – «Арсенал» 0:1, 2016 год

Вчерашний гол Косиельни. Поражает, как арбитр мог не заметить, что француз забил рукой. Может, ФА хочет задобрить Арсена и подарить ему титул чемпиона Англии, чтобы он согласился возглавить сборную?

Вильям Галлас, Франция – Ирландия 1:1, 2009 год

Гол, сделавший слово «Анри» ругательным для ирландцев. Снова непонятно, как можно было такое не заметить. А Галлас тут вроде как и ни при чем.

Диего Марадона, Аргентина – Англия 2:1, 1986 год

Без комментариев. Один из самых знаменитых голов в истории футбола. Знаменитее только другой гол Марадоны из этого же матча.

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