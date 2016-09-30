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    Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»


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    Голосов: 7
    30.09.2016 19:30
    «Динамо» переживает не лучшие времена – далековато от лидера в чемпионате, лишь одно очко в Лиге чемпионов. Но дома лучшего игрока киевлян всегда поддержит его преданная жена. На «Бомбардире» – Инна Ярмоленко в фотографиях и цитатах.

    «Я с детства зарабатывала сама. Сначала работала в казино — вела розыгрыши. Потом помогала благотворительному фонду — была переводчиком. Какое-то время подрабатывала в сфере HoReCa (индустрия гостеприимства), где продвигала алкогольные напитки. Потом стала личным помощником в американской фирме. Так и пришла к благотворительному фонду. Но больше всего денег получала в казино, была полностью независима. Когда мы начали встречаться с Андреем, он играл за «Динамо-2». Доходы были совсем другие, и нам очень помогал мой заработок».

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    «Была обычная дискотека на открытом воздухе в Гидропарке. Ближе к ночи я пришла туда с девушками, а Андрей праздновал там конец сезона с ребятами из «Динамо-2». Подошел ко мне: «Девушка, можно с вами потанцевать?». Не нагло, не расхлябанно, а так скромно, красиво подошел. Он мне сразу понравился: вежливый, высокий...»

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    «Дизайн одежды — это уже настолько избито футбольными женами, что я не хотела бы повторяться. Мне нравится дизайн интерьера. Это то, чем я хотела бы заниматься профессионально и зарабатывать деньги».

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    «Андрею настолько редко удается быть в кругу близких, что для него посидеть, пообщаться с друзьями, которые часто к нам приезжают, в радость. Он следит за всеми лучшими чемпионатами. И даже мне стало интересно: что это за игра такая удивительная – футбол? Я сама очень часто прихожу с подругами на НСК «Олимпийский» чтобы поддержать Андрея и команду. Главное, чтобы зрители собирались на трибунах. Когда на стадионе много болельщиков просто невозможно не победить».

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    «Я не настолько разбираюсь в футболе, чтобы обсуждать с ним матче. Уже усвоила за все эти годы, что, если он расстроен, лучше просто молча за ним ухаживать. Пока сам не начнет говорить, высказываться. Я помолчу, послушаю».

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    «Мы очень любим Киев, «Динамо». Но я знаю желание мужа поиграть в более сильном чемпионате и поддержу любое его решение. Куда переехать? Все равно! Куда бы Андрей ни сказал, мы сразу соберемся и поедем».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Инны Ярмоленко
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      LiderYa 31 августа 2021, 15:03

      Мені імпонує те, що дівчина в минулому працювала у казино, я б із нею поспілкувався, бо мені ця тема дуже близька, я граю в ігрові автомати онлайн http://franko.if.ua/ Виграти вдається та можливо є якісь секрети або методи завдяки яким можна збільшувати свої виграші.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 30 апреля 2017, 18:39

      Гарна дивчина)

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 января 2017, 14:01

      Хорошая девочка, симпатичная, стройная и без селикона.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 ноября 2016, 20:32

      Хуторянская пиарщица с американской тухлятинкой... Впрочем, хохлам не привыкать.

      2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 4 ноября 2016, 22:27

      красивая,преданая и вроде умная.повезло Андрею!

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 17 октября 2016, 00:57

      вот правильно в некоторых моментах и полезно помолчать, особенно если футбола (работы) касается.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 октября 2016, 06:48

      Хорошенькая)))

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 сентября 2016, 22:31

      Походу раньше чем-то занималась или танцами или каким спортом, икры довольно накаченные... А так более чем симпатичная девушка, в меру скромная и не глупая...

      1
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > ivanthebest 1 октября 2016, 09:27

      А ты это как определил характер по фото))

      -2
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      Рейтинг: +709

      monser08 > ivanthebest 1 октября 2016, 19:06

      Икры?..... Ты видел длину шпильки? В таких у всех будут икры , вот только как они умудряются в них ходить , а некоторые ещё и за рулём ..... А девушка действительно обалденная, без подвыпердов.

      1
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      Рейтинг: -12

      SANYABET 30 сентября 2016, 21:58

      симпатичная адекватная девушка, а не расфуфыренная кукла, которые не раз были в этой рубрике

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