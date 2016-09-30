Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»

«Динамо» переживает не лучшие времена – далековато от лидера в чемпионате, лишь одно очко в Лиге чемпионов. Но дома лучшего игрока киевлян всегда поддержит его преданная жена. На «Бомбардире» – Инна Ярмоленко в фотографиях и цитатах.

«Я с детства зарабатывала сама. Сначала работала в казино — вела розыгрыши. Потом помогала благотворительному фонду — была переводчиком. Какое-то время подрабатывала в сфере HoReCa (индустрия гостеприимства), где продвигала алкогольные напитки. Потом стала личным помощником в американской фирме. Так и пришла к благотворительному фонду. Но больше всего денег получала в казино, была полностью независима. Когда мы начали встречаться с Андреем, он играл за «Динамо-2». Доходы были совсем другие, и нам очень помогал мой заработок».

text Апр 8 2016 в 5:30 PDT

text Мар 17 2016 в 4:46 PDT

text Май 15 2016 в 11:04 PDT

«Была обычная дискотека на открытом воздухе в Гидропарке. Ближе к ночи я пришла туда с девушками, а Андрей праздновал там конец сезона с ребятами из «Динамо-2». Подошел ко мне: «Девушка, можно с вами потанцевать?». Не нагло, не расхлябанно, а так скромно, красиво подошел. Он мне сразу понравился: вежливый, высокий...»

text text Июн 14 2016 в 3:24 PDT

text text Июн 14 2016 в 3:17 PDT

«Дизайн одежды — это уже настолько избито футбольными женами, что я не хотела бы повторяться. Мне нравится дизайн интерьера. Это то, чем я хотела бы заниматься профессионально и зарабатывать деньги».

text text Апр 25 2014 в 6:04 PDT

text text Мар 16 2016 в 7:48 PDT

«Андрею настолько редко удается быть в кругу близких, что для него посидеть, пообщаться с друзьями, которые часто к нам приезжают, в радость. Он следит за всеми лучшими чемпионатами. И даже мне стало интересно: что это за игра такая удивительная – футбол? Я сама очень часто прихожу с подругами на НСК «Олимпийский» чтобы поддержать Андрея и команду. Главное, чтобы зрители собирались на трибунах. Когда на стадионе много болельщиков просто невозможно не победить».

text text Май 17 2016 в 6:04 PDT

text Дек 29 2014 в 11:04 PST

text text Июл 16 2014 в 3:43 PDT

«Я не настолько разбираюсь в футболе, чтобы обсуждать с ним матче. Уже усвоила за все эти годы, что, если он расстроен, лучше просто молча за ним ухаживать. Пока сам не начнет говорить, высказываться. Я помолчу, послушаю».

text text Мар 15 2016 в 4:29 PDT

text text Янв 29 2016 в 7:21 PST

text text Июн 4 2014 в 7:39 PDT

«Мы очень любим Киев, «Динамо». Но я знаю желание мужа поиграть в более сильном чемпионате и поддержу любое его решение. Куда переехать? Все равно! Куда бы Андрей ни сказал, мы сразу соберемся и поедем».

text text Дек 17 2015 в 5:17 PST

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