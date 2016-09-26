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    Римская императрица Илари Блази – жена великого Тотти


    3
    Голосов: 15
    26.09.2016 17:45
    Несмотря на поражение «Ромы», Тотти забил 250-й гол в Серии А прямо перед своим 40-летием, а его жена раскритиковала тренера Лучано Спаллетти. «Бомбардир» показывает главную женщину в жизни Императора.

    Илари обрела известность, попав на роль ассистентки в одну из итальянских развлекательных телепередач (что-то типа нашего «Поля чудес»). Уж конечно при своей внешности Блази не избежала крутых фотосессий и с удовольствием снималась обнаженной для мужских журналов.

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    К моменту знакомства с Тотти девушка болела за «Лацио» и не спешила связывать свою судьбу с игроком «Ромы», пусть даже и очень знаменитым. Впрочем, на ближайшее римское дерби Илари все же пришла по приглашению Ческо. И увидела, как «Лацио» сгорел 1:5, а Тотти забил великолепный гол, который ей и посвятил, показав майку с надписью «6 UNICA» («Ты уникальная!»).

    Илари и Ческо поженились в 2005 году, причем их свадьба была показана в прямом эфире телеканалом Sky Italia, а за трансляцией наблюдало более миллиона человек. Все деньги за показ пара отдала в приют домашних животных.

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    У семейства Тотти трое детей – сын и две дочери. На вопрос о четвертом ребенке Илари отвечает: «Готова!».

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

    text

    Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Илари Блази
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 сентября 2016, 20:37

      Вообще ни о чем!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 сентября 2016, 15:49

      Фигура не очень, а губы пугают

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 27 сентября 2016, 03:42

      Хороша тётка))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 26 сентября 2016, 22:43

      Ни талии ни бёдер... Ровная чика...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 26 сентября 2016, 22:05

      Мляяя.. Наш ростовский портвешок пробирает до кишок... Малиновская приглючилась....Не к ночи будет помянута...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 сентября 2016, 20:27

      обколотая ботоксом и силиконом как и Франческо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 26 сентября 2016, 18:51

      Хорошая пара... но девушку стилист явно "надувает"...

      7
      Ответить
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