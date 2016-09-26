Римская императрица Илари Блази – жена великого Тотти

Несмотря на поражение «Ромы», Тотти забил 250-й гол в Серии А прямо перед своим 40-летием, а его жена раскритиковала тренера Лучано Спаллетти. «Бомбардир» показывает главную женщину в жизни Императора.

Илари обрела известность, попав на роль ассистентки в одну из итальянских развлекательных телепередач (что-то типа нашего «Поля чудес»). Уж конечно при своей внешности Блази не избежала крутых фотосессий и с удовольствием снималась обнаженной для мужских журналов.

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Сен 17 2014 в 3:45 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Апр 16 2015 в 4:05 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Апр 30 2015 в 1:14 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июн 27 2015 в 8:12 PDT

К моменту знакомства с Тотти девушка болела за «Лацио» и не спешила связывать свою судьбу с игроком «Ромы», пусть даже и очень знаменитым. Впрочем, на ближайшее римское дерби Илари все же пришла по приглашению Ческо. И увидела, как «Лацио» сгорел 1:5, а Тотти забил великолепный гол, который ей и посвятил, показав майку с надписью «6 UNICA» («Ты уникальная!»).

Илари и Ческо поженились в 2005 году, причем их свадьба была показана в прямом эфире телеканалом Sky Italia, а за трансляцией наблюдало более миллиона человек. Все деньги за показ пара отдала в приют домашних животных.

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июл 12 2015 в 4:41 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июл 14 2015 в 2:58 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июл 29 2015 в 1:25 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июл 20 2014 в 5:06 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Авг 4 2015 в 5:03 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Авг 27 2015 в 4:30 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Сен 1 2015 в 12:13 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июл 14 2016 в 8:23 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Авг 14 2016 в 9:46 PDT

У семейства Тотти трое детей – сын и две дочери. На вопрос о четвертом ребенке Илари отвечает: «Готова!».

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Мар 14 2016 в 5:33 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Авг 29 2016 в 7:27 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Сен 28 2014 в 6:15 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июн 25 2016 в 6:12 PDT

text Фото опубликовано Ilary Blasi OF (@ilaryblasiof) Июл 6 2016 в 2:35 PDT

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