Красота и гордость русского женского футбола – Эльвира Тодуа

Женская сборная России вышла на чемпионат Европы с помощью одной из главных наших звезд – опытного голкипера. «Бомбардир» знакомит читателей с Эльвирой Тодуа с помощью фотографий и цитат.

«Я занималась многими видами спорта: баскетболом, дзюдо, спортивной гимнастикой, боксом, легкой атлетикой, ходила на кружок лепки. Мама хотела, чтобы я занималась танцами, и я пошла на танцы. Сложно представить, как ребенок все это успевал. Мои дни были расписаны, а еще надо было учиться. Кроме того, приходилось защищать честь школы на различных соревнованиях».

text Янв 10 2014 в 12:56 PST

text text Янв 31 2015 в 2:19 PST

«Все начиналось с игры во дворе в абхазском городе Ткуарчал. Я ходила хвостиком за братом, напрашивалась поиграть. Доходило до того, что брат сидел дома и просил отца запретить мне выходить с ним на улицу. Меня ставили в ворота, чтобы я не мешалась под ногами. А мне это очень нравилось. Я прыгала за мячами, пыталась отбивать и отстаивать ворота».

text text Июн 8 2015 в 8:09 PDT

«Мама очень хотела, чтобы я занималась танцами, и была против моего увлечения футболом. Она закрывала меня дома, а я придумывала разные истории, чтобы сбежать на тренировки. Было много разных отговорок, но самая интересная и долгая по продолжительности это моя история походов за хлебом. Я приходила из школы, ждала двух часов дня, выставляла сумку с формой за дверь, закрывала ее и говорила маме, что иду за хлебом, тренировалась полтора часа, потом бежала за хлебом и придумывала невероятные причины своему долгому отсутствию».

text text Сен 2 2015 в 10:26 PDT

text Ноя 20 2015 в 12:15 PST

«Однажды мама догадалась, что что-то не так, пошла за мной, пришла в магазин и обнаружила, что в магазине очереди практически нет, хлеб распродан, и меня там тоже нет. Она сразу поняла в чем дело и отправилась на стадион, где и нашла меня, грязную, гоняющую мяч. Когда я ее увидела, на моем лице был ужас. Со временем мама поняла, что для меня это очень важно и перестала сопротивляться».

text Дек 24 2015 в 2:56 PST

text text Дек 25 2015 в 7:47 PST

text Янв 16 2016 в 2:26 PST



«Я и в спорте никогда не сдаюсь, даже если у меня есть травмы, болезни, проблемы, я все равно встаю и иду. Спасибо этому жизненному опыту. Мой характер не дает мне упасть, поэтому даже скрипя зубами, я делаю. Как бы тяжело не было, я иду вперед. Все трудности — это мелочи, в жизни можно и нужно добиваться многого. Всегда есть, к чему стремиться. Можно направлять себя в разные сферы деятельности».

text text Фев 6 2016 в 11:59 PST

text Мар 24 2016 в 4:02 PDT

text Апр 19 2016 в 9:04 PDT

«Можно быть красивой девушкой, реализовывать себя как спортсмен. Сейчас много спортивных фирм, которые готовы подписывать контракты с футболистками. Я прикладываю максимум усилий, чтобы наш вид спорта был заметен. Я готова не спать ночами, если это сможет как-то способствовать развитию. Для меня футбол – это не только работа, это — жизнь. Хочется, чтобы его уважали. Кроме того, гораздо менее затратно развивать женский футбол, чем мужской. Годовое содержание женского клуба — это средняя месячная зарплата российского футболиста Премьер-лиги».

text text Июн 26 2016 в 4:08 PDT

text text Июл 10 2016 в 2:10 PDT

«Я могу сказать без зазрения совести, что я очень сильный человек, именно благодаря тому, что мне приходилось бороться, добиваться всего самой».

text text Июл 12 2016 в 4:15 PDT

text text Июл 13 2016 в 12:03 PDT

text text Июл 18 2016 в 1:52 PDT

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