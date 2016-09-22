Красота и гордость русского женского футбола – Эльвира Тодуа

«Я занималась многими видами спорта: баскетболом, дзюдо, спортивной гимнастикой, боксом, легкой атлетикой, ходила на кружок лепки. Мама хотела, чтобы я занималась танцами, и я пошла на танцы. Сложно представить, как ребенок все это успевал. Мои дни были расписаны, а еще надо было учиться. Кроме того, приходилось защищать честь школы на различных соревнованиях».

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«Все начиналось с игры во дворе в абхазском городе Ткуарчал. Я ходила хвостиком за братом, напрашивалась поиграть. Доходило до того, что брат сидел дома и просил отца запретить мне выходить с ним на улицу. Меня ставили в ворота, чтобы я не мешалась под ногами. А мне это очень нравилось. Я прыгала за мячами, пыталась отбивать и отстаивать ворота».

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«Мама очень хотела, чтобы я занималась танцами, и была против моего увлечения футболом. Она закрывала меня дома, а я придумывала разные истории, чтобы сбежать на тренировки. Было много разных отговорок, но самая интересная и долгая по продолжительности это моя история походов за хлебом. Я приходила из школы, ждала двух часов дня, выставляла сумку с формой за дверь, закрывала ее и говорила маме, что иду за хлебом, тренировалась полтора часа, потом бежала за хлебом и придумывала невероятные причины своему долгому отсутствию».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Однажды мама догадалась, что что-то не так, пошла за мной, пришла в магазин и обнаружила, что в магазине очереди практически нет, хлеб распродан, и меня там тоже нет. Она сразу поняла в чем дело и отправилась на стадион, где и нашла меня, грязную, гоняющую мяч. Когда я ее увидела, на моем лице был ужас. Со временем мама поняла, что для меня это очень важно и перестала сопротивляться».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает



«Я и в спорте никогда не сдаюсь, даже если у меня есть травмы, болезни, проблемы, я все равно встаю и иду. Спасибо этому жизненному опыту. Мой характер не дает мне упасть, поэтому даже скрипя зубами, я делаю. Как бы тяжело не было, я иду вперед. Все трудности — это мелочи, в жизни можно и нужно добиваться многого. Всегда есть, к чему стремиться. Можно направлять себя в разные сферы деятельности».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Можно быть красивой девушкой, реализовывать себя как спортсмен. Сейчас много спортивных фирм, которые готовы подписывать контракты с футболистками. Я прикладываю максимум усилий, чтобы наш вид спорта был заметен. Я готова не спать ночами, если это сможет как-то способствовать развитию. Для меня футбол – это не только работа, это — жизнь. Хочется, чтобы его уважали. Кроме того, гораздо менее затратно развивать женский футбол, чем мужской. Годовое содержание женского клуба — это средняя месячная зарплата российского футболиста Премьер-лиги».

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«Я могу сказать без зазрения совести, что я очень сильный человек, именно благодаря тому, что мне приходилось бороться, добиваться всего самой».

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