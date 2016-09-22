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  • Красота и гордость русского женского футбола – Эльвира Тодуа

Красота и гордость русского женского футбола – Эльвира Тодуа

«Я занималась многими видами спорта: баскетболом, дзюдо, спортивной гимнастикой, боксом, легкой атлетикой, ходила на кружок лепки. Мама хотела, чтобы я занималась танцами, и я пошла на танцы. Сложно представить, как ребенок все это успевал. Мои дни были расписаны, а еще надо было учиться. Кроме того, приходилось защищать честь школы на различных соревнованиях».

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«Все начиналось с игры во дворе в абхазском городе Ткуарчал. Я ходила хвостиком за братом, напрашивалась поиграть. Доходило до того, что брат сидел дома и просил отца запретить мне выходить с ним на улицу. Меня ставили в ворота, чтобы я не мешалась под ногами. А мне это очень нравилось. Я прыгала за мячами, пыталась отбивать и отстаивать ворота».

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«Мама очень хотела, чтобы я занималась танцами, и была против моего увлечения футболом. Она закрывала меня дома, а я придумывала разные истории, чтобы сбежать на тренировки. Было много разных отговорок, но самая интересная и долгая по продолжительности это моя история походов за хлебом. Я приходила из школы, ждала двух часов дня, выставляла сумку с формой за дверь, закрывала ее и говорила маме, что иду за хлебом, тренировалась полтора часа, потом бежала за хлебом и придумывала невероятные причины своему долгому отсутствию».

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«Однажды мама догадалась, что что-то не так, пошла за мной, пришла в магазин и обнаружила, что в магазине очереди практически нет, хлеб распродан, и меня там тоже нет. Она сразу поняла в чем дело и отправилась на стадион, где и нашла меня, грязную, гоняющую мяч. Когда я ее увидела, на моем лице был ужас. Со временем мама поняла, что для меня это очень важно и перестала сопротивляться».

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«Я и в спорте никогда не сдаюсь, даже если у меня есть травмы, болезни, проблемы, я все равно встаю и иду. Спасибо этому жизненному опыту. Мой характер не дает мне упасть, поэтому даже скрипя зубами, я делаю. Как бы тяжело не было, я иду вперед. Все трудности — это мелочи, в жизни можно и нужно добиваться многого. Всегда есть, к чему стремиться. Можно направлять себя в разные сферы деятельности».

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«Можно быть красивой девушкой, реализовывать себя как спортсмен. Сейчас много спортивных фирм, которые готовы подписывать контракты с футболистками. Я прикладываю максимум усилий, чтобы наш вид спорта был заметен. Я готова не спать ночами, если это сможет как-то способствовать развитию. Для меня футбол – это не только работа, это — жизнь. Хочется, чтобы его уважали. Кроме того, гораздо менее затратно развивать женский футбол, чем мужской. Годовое содержание женского клуба — это средняя месячная зарплата российского футболиста Премьер-лиги».

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«Я могу сказать без зазрения совести, что я очень сильный человек, именно благодаря тому, что мне приходилось бороться, добиваться всего самой».

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Комментарии (6)
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shmag
1474567093
вот это збс уже,а то проституток обычно выкладывают
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FanatSerj
1474583370
И по читать приятно! Из Донского ))) писец то мир как тесен, я там на канале к Новочеркасской ГРЭС купался летом по студенчеству ))
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fantom23
1474588644
Спасибо автору,хорошая статья!!!
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E2E3
1474607454
Эльвира, мы с тобой... :)
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El_Chori
1474615259
Все прекрасно, слов нет - один вопрос: зачем девушек без форм, фотографигруют как заправских моделей?
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alexis02lion
1474632860
Как всегда как только наша сборная что-то выиграет посты и статьи о ней. Хотя другие порталы находят других девушек, но про неё всегда интересно читать. Неожиданно много текста для такого рода раздела сайта, хотя тут понятно - это не очередная девушка футболёра, а сама красивая и известная спортсменка. А модельные снимки, так чтоб хоть как-то народ завлечь на женский футбол - трибуны то пустые, хотя там в нашей женской сборной есть даже какой-то секс-символ (не Тодуа), а толку мало - только подписки в инстраграмме, а не количество людей на стадионе.
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