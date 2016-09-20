Дезире Кордеро – новая девушка Криштиану Роналду

Звездный португалец все-таки обрел новую избранницу. «Бомбардир» показывает фотографии леди, которая будет вдохновлять Роналду на новые футбольные подвиги.
Дезире Кордеро в прошлом признавалась Мисс Испании. Еще год назад она уже засветилась в футбольном мире с Винченцо Ренеллой, когда тот числился в испанском «Бетисе». Сейчас Ренелла опустился до уровня «Вальядолида», а его бывшая избранница полетела выше. Corazon CZN утверждает, что Дезире Кордеро теперь встречается с Криштиану Роналду. Если это правда, то португальцу очень повезло.