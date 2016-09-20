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    Дезире Кордеро – новая девушка Криштиану Роналду


    3
    Голосов: 25
    20.09.2016 18:50
    Звездный португалец все-таки обрел новую избранницу. «Бомбардир» показывает фотографии леди, которая будет вдохновлять Роналду на новые футбольные подвиги.

    Дезире Кордеро в прошлом признавалась Мисс Испании. Еще год назад она уже засветилась в футбольном мире с Винченцо Ренеллой, когда тот числился в испанском «Бетисе». Сейчас Ренелла опустился до уровня «Вальядолида», а его бывшая избранница полетела выше. Corazon CZN утверждает, что Дезире Кордеро теперь встречается с Криштиану Роналду. Если это правда, то португальцу очень повезло.

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    Украшение русского бомбардира. Как выглядит новая девушка Федора Смолова

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 1 октября 2016, 20:14

      что вы пишете!!!!!!!!!!!!!!. Зачем ему бабы, он же п.е.д...ииии....ккккккккккккккк!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +38

      Fae DDD 26 сентября 2016, 18:57

      Огонь !

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 сентября 2016, 15:31

      да что бы восстановит имидж она будет сосат рону если у них роман

      -1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 22 сентября 2016, 18:51

      ёлка не чё только по рукам пошла

      0
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      Рейтинг: +21

      E2E3 22 сентября 2016, 15:31

      Бедная девушка, у неё же почти нет одежды...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      edmund 21 сентября 2016, 23:57

      ну что ж, займемся рукоблудством (с женой).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 сентября 2016, 18:23

      У у у х!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 21 сентября 2016, 17:52

      А с чего взяли то что у них роман? Они засветились где то или что? Так и я могу написать что у Роналду роман с моей соседкой и выложить несколько ее фото.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 сентября 2016, 14:30

      Это уже давно не девушка,а молодая баба с лошадиной улыбкой,и как большинство южанок очень быстро состарятся,а вот наши девчонки гораздо стройнее и дольше остаются молодыми (если только не состарят себя сами вредными привычками)!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 21 сентября 2016, 09:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ничего.но наша Ирина Шейк лучше

      -4
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