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Дезире Кордеро – новая девушка Криштиану Роналду

Дезире Кордеро в прошлом признавалась Мисс Испании. Еще год назад она уже засветилась в футбольном мире с Винченцо Ренеллой, когда тот числился в испанском «Бетисе». Сейчас Ренелла опустился до уровня «Вальядолида», а его бывшая избранница полетела выше. Corazon CZN утверждает, что Дезире Кордеро теперь встречается с Криштиану Роналду. Если это правда, то португальцу очень повезло.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (24)
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Чермындыр
1474387390
Красивая деваха
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multiscan
1474388863
Очередная кукла для мальчикодевочки или девочкомальчика Криштиану.
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овертайм
1474389896
годнота, и после этого его называют геем?) зы. шейк отдыхает))
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Igorello97
1474392416
У Роналду каждую ночь новая девушка, и че теперь каждый день их выкладывать?
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каа
1474394822
Хороша..просто хороша..))) очень хороша...
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Андрей32
1474395593
И это Криштиану повезло? Вообще-то он один из лучших игроков мира, заработал себе имидж и добился всего сам. А что будет делать такая девушка, которых пруд пруди, когда ей стукнет, скажем, 45? Успешных людей не великое множество, и везёт тем, кто оказывается с ними в добрых отошениях
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Шнюхинс
1474396777
Чет как то не очень..
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Пиво без газа
1474398018
Силикон - всему голова.
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fakel-vrn
1474399821
чтот не пойму это футбольный сайт или женский журнал)....кстати у бомбардира лучше получается фотки выкладывать чем статьи безграмотные писать
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RЕАLMADRID1902
1474469577
А с чего взяли то что у них роман? Они засветились где то или что? Так и я могу написать что у Роналду роман с моей соседкой и выложить несколько ее фото.
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