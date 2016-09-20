Дезире Кордеро – новая девушка Криштиану Роналду

Дезире Кордеро в прошлом признавалась Мисс Испании. Еще год назад она уже засветилась в футбольном мире с Винченцо Ренеллой, когда тот числился в испанском «Бетисе». Сейчас Ренелла опустился до уровня «Вальядолида», а его бывшая избранница полетела выше. Corazon CZN утверждает, что Дезире Кордеро теперь встречается с Криштиану Роналду. Если это правда, то португальцу очень повезло.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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