Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»

«Я с детства зарабатывала сама. Сначала работала в казино — вела розыгрыши. Потом помогала благотворительному фонду — была переводчиком. Какое-то время подрабатывала в сфере HoReCa (индустрия гостеприимства), где продвигала алкогольные напитки. Потом стала личным помощником в американской фирме. Так и пришла к благотворительному фонду. Но больше всего денег получала в казино, была полностью независима. Когда мы начали встречаться с Андреем, он играл за «Динамо-2». Доходы были совсем другие, и нам очень помогал мой заработок».
«Была обычная дискотека на открытом воздухе в Гидропарке. Ближе к ночи я пришла туда с девушками, а Андрей праздновал там конец сезона с ребятами из «Динамо-2». Подошел ко мне: «Девушка, можно с вами потанцевать?». Не нагло, не расхлябанно, а так скромно, красиво подошел. Он мне сразу понравился: вежливый, высокий...»
«Дизайн одежды — это уже настолько избито футбольными женами, что я не хотела бы повторяться. Мне нравится дизайн интерьера. Это то, чем я хотела бы заниматься профессионально и зарабатывать деньги».
«Андрею настолько редко удается быть в кругу близких, что для него посидеть, пообщаться с друзьями, которые часто к нам приезжают, в радость. Он следит за всеми лучшими чемпионатами. И даже мне стало интересно: что это за игра такая удивительная – футбол? Я сама очень часто прихожу с подругами на НСК «Олимпийский» чтобы поддержать Андрея и команду. Главное, чтобы зрители собирались на трибунах. Когда на стадионе много болельщиков просто невозможно не победить».
«Я не настолько разбираюсь в футболе, чтобы обсуждать с ним матче. Уже усвоила за все эти годы, что, если он расстроен, лучше просто молча за ним ухаживать. Пока сам не начнет говорить, высказываться. Я помолчу, послушаю».
«Мы очень любим Киев, «Динамо». Но я знаю желание мужа поиграть в более сильном чемпионате и поддержу любое его решение. Куда переехать? Все равно! Куда бы Андрей ни сказал, мы сразу соберемся и поедем».
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