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    • Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»

    Инна Ярмоленко – личный вдохновитель лидера киевского «Динамо»


    3.6
    Голосов: 7
    30.09.2016 19:30
    «Динамо» переживает не лучшие времена – далековато от лидера в чемпионате, лишь одно очко в Лиге чемпионов. Но дома лучшего игрока киевлян всегда поддержит его преданная жена. На «Бомбардире» – Инна Ярмоленко в фотографиях и цитатах.

    «Я с детства зарабатывала сама. Сначала работала в казино — вела розыгрыши. Потом помогала благотворительному фонду — была переводчиком. Какое-то время подрабатывала в сфере HoReCa (индустрия гостеприимства), где продвигала алкогольные напитки. Потом стала личным помощником в американской фирме. Так и пришла к благотворительному фонду. Но больше всего денег получала в казино, была полностью независима. Когда мы начали встречаться с Андреем, он играл за «Динамо-2». Доходы были совсем другие, и нам очень помогал мой заработок».

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    «Была обычная дискотека на открытом воздухе в Гидропарке. Ближе к ночи я пришла туда с девушками, а Андрей праздновал там конец сезона с ребятами из «Динамо-2». Подошел ко мне: «Девушка, можно с вами потанцевать?». Не нагло, не расхлябанно, а так скромно, красиво подошел. Он мне сразу понравился: вежливый, высокий...»

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    «Дизайн одежды — это уже настолько избито футбольными женами, что я не хотела бы повторяться. Мне нравится дизайн интерьера. Это то, чем я хотела бы заниматься профессионально и зарабатывать деньги».

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    «Андрею настолько редко удается быть в кругу близких, что для него посидеть, пообщаться с друзьями, которые часто к нам приезжают, в радость. Он следит за всеми лучшими чемпионатами. И даже мне стало интересно: что это за игра такая удивительная – футбол? Я сама очень часто прихожу с подругами на НСК «Олимпийский» чтобы поддержать Андрея и команду. Главное, чтобы зрители собирались на трибунах. Когда на стадионе много болельщиков просто невозможно не победить».

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    «Я не настолько разбираюсь в футболе, чтобы обсуждать с ним матче. Уже усвоила за все эти годы, что, если он расстроен, лучше просто молча за ним ухаживать. Пока сам не начнет говорить, высказываться. Я помолчу, послушаю».

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    «Мы очень любим Киев, «Динамо». Но я знаю желание мужа поиграть в более сильном чемпионате и поддержу любое его решение. Куда переехать? Все равно! Куда бы Андрей ни сказал, мы сразу соберемся и поедем».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Инны Ярмоленко
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SANYABET
    1475261925
    симпатичная адекватная девушка, а не расфуфыренная кукла, которые не раз были в этой рубрике
    Ответить
    ivanthebest
    1475263863
    Походу раньше чем-то занималась или танцами или каким спортом, икры довольно накаченные... А так более чем симпатичная девушка, в меру скромная и не глупая...
    Ответить
    Superviser77
    1475293737
    Хорошенькая)))
    Ответить
    Ailend
    1476655021
    вот правильно в некоторых моментах и полезно помолчать, особенно если футбола (работы) касается.
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    vasiok74
    1478287626
    красивая,преданая и вроде умная.повезло Андрею!
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    Par Mezan
    1479663162
    Хуторянская пиарщица с американской тухлятинкой... Впрочем, хохлам не привыкать.
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    vgarakh
    1485514919
    Хорошая девочка, симпатичная, стройная и без селикона.
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    С@НЁК.
    1493566774
    Гарна дивчина)
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    LiderYa
    1630411437
    Мені імпонує те, що дівчина в минулому працювала у казино, я б із нею поспілкувався, бо мені ця тема дуже близька, я граю в ігрові автомати онлайн http://franko.if.ua/ Виграти вдається та можливо є якісь секрети або методи завдяки яким можна збільшувати свої виграші.
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