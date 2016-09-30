Выбить трансферное окно. Как Боян Кркич хотел перейти из сборной Испании в Сербию

Ашкан Дежага

Вингер, известный по выступлениям за «Вольфсбург» и «Фулхэм», родился в Иране, однако в раннем возрасте сменил нестабильный Восток на более спокойный Запад, подавшись в Германию. Там и началась его футбольная карьера. Впервые о себе Ашкан заявил в составе берлинской «Герты», став самым молодым дебютантом в истории столичного коллектива. К слову, еще до этого события он получил первый вызов в сборную Германии. «Сборная Ирана? Предложения иранской федерации я никогда всерьез не рассматривал», – откровенничал тогда Дежага. Конечно, 16-летнему уроженцу нефтяной державы льстил столь скорый интерес со стороны одной из сильнейших сборных мира. Поэтому наверняка Ашкан и сказанул лишнего, ведь впоследствии он сам отказался выступать за «бундестим». «Они же ведь знают, что я наполовину иранец». Очередное неоднозначное заявление футболиста вызвало серьезный резонанс, который затронул даже ведущую политическую партию Германии – ХДС. Ее генсек потребовал лишить Дежагу права выступать за «бундестим».

Тем не менее, Ашкан, все же, вышел на поле в футболке немецкой сборной, автоматически лишив себя возможности играть за национальную команду Ирана. Но на бумаге одно, а на деле оказалось совсем другое – Дежага с 2012 года успешно выступает за сборную своих предков и даже успел съездить в ее составе на чемпионат мира в Бразилию.

Диего Коста

Один из самых скандальных и пакостливых форвардов мирового футбола начинал карьеру на родине – в бразильском «Барселона Эспортиво». Затем перебрался в страну, колонией которой некогда и была его родная Бразилия – в Португалию. Там его приютила «Брага». Поиграв три года на Пиренеях, Коста подался в Испанию – в «Реал Вальядолид», из которого его и прикупил «Атлетико». Именно в составе «матрасников» Коста заявил о себе на весь европейский футбольный мир, а также получил вызов в состав «пентакампеонов». Сыграв в двух товарищеских матчах, Диего затем заявил, что именно в Испании добился всего, что имеет и хотел бы выступать за «Красную Фурию».

Форвард написал соответствующее письмо в ФИФА, и был вызван Висенте Дель Боске на чемпионат мира, который по иронии судьбы проходил именно в Бразилии. Правда, Коста, как и вся сборная Испании, в Латинской Америке лавров не снискал. Тем не менее, желание нападающего столь быстро сменить национальную команду (на все про все Косте понадобился год) трудно объяснить чем-то иным, кроме как его неоднозначным характером. Вряд ли за два товарищеских матча, проведенных за бразильцев, Коста осознал, что Испания, все же, ему ближе. Сейчас Диего весьма успешно выступает в «Челси», но давшее ему все испанское королевство уже не видит его в составе своей сборной.

Тиаго Мотта

Опорник, ныне защищающий цвета «ПСЖ», имеет солидный послужной список, в котором значатся и «Барселона», и «Атлетико», и миланский «Интер». Во всех своих командах Тиаго был лидером, являя собой опорника, одинаково хорошо разрушающего атаки соперников и начинающего наступления своей команды. Посему, неудивительно, что в 21 год он уже был заигран за сборную Бразилии на Золотом Кубке КОНКАКАФ. После этого восемь лет Тиаго не выступал ни за какую сборную, а в 2011 принял решение перейти под знамена «Скуадры Адзурры» (у полузащитника в родословной имеются итальянские корни). ФИФА удовлетворила ходатайство полузащитника, и Мотта уже через год завоевал серебряные медали на первенстве Европы. Чем было продиктовано такое решение Тиаго? Несмотря на то, что вызов в сборную Бразилии он получил в довольно раннем возрасте, в дальнейшем наставники «пентакампеонов» не рассматривали его даже в качестве потенциального кандидата на усиление команды. Мотта ни разу не был включен даже в предварительный список игроков на какой-либо турнир. Принимая во внимание свою итальянскую родословную и наличие апеннинского подданства, хавбек решил, что уже созрел для выступления на уровне сборных. «Скуадра Адзурра» дала ему такую возможность, и он не преминул ей воспользоваться.

Софьян Фегули

Один из самых известных футболистов сборной Алжира, отправившей в 2014 году россиян восвояси с чемпионата мира, родился и вырос во Франции. Там он заявил о себе и как профессиональный футболист, уже в 17 лет став одной из системообразующих фигур в Гренобле. В 2010 году техничного вингера приметила «Валенсия», и Софиан получил бесценный опыт взаимодействия с футболистами уровня Давида Сильвы, Давида Вильи и Хуана Маты. Постепенно Фегули стал играть все более важную роль в составе «летучих мышей», параллельно с этим он неожиданно выбрал сборную своей этнической родины – Алжира.

До этого на счету Софьяна были матчи за молодежную сборную Франции и попадание в предварительный список игроков на отбор к Евро-2008. В Алжире Фегули – лидер и 10-й номер – ключевой футболист, вокруг которого строится игра. При уровне конкуренции в сборной Франции, рассчитывать на аналогичную роль в составе «трехцветных» Фегули было бы проблематично. С высокой долей вероятности итоговый выбор новичка «Вест Хэма» был обусловлен именно этим.

А что Боян?

В 2006 году Бояна именовали не иначе как вторым Месси – настолько Кркич впечатлил испанскую футбольную общественность своей пластичностью и голевым чутьем. Когда же сербский испанец установил рекорд по количеству мячей, забитых воспитанником клуба в дебютном сезоне, стало ясно, что вызов в испанскую сборную не за горами. Кркич сыграл за «Красную Фурию» в отборе к чемпионату мира в ЮАР и, казалось, это было началом его большого и славного пути в стане новоиспеченных чемпионов Европы. Однако затем форвард стал потихоньку пропадать из сводок ведущих европейских и испанских СМИ. Месси добился статуса одного из двух лучших футболистов планеты, а Боян отправился в скитания по Италии и Голландии, и в итоге осел в Сток-он-Тренте.

Сейчас он довольно много забивает в составе «гончаров», но, конечно, ему прочили гораздо более славное будущее. Уже давно не являясь кандидатом в сборную Испании, Боян вспомнил, что его отец выступал за сборную Сербии и на днях заявил, что хотел бы также защищать ее цвета. Отчаялся ли Кркич, или он вырос ментально и в нем действительно взыграл патриотизм – вопрос дискусионный. Как бы то ни было, ФИФА отклонила просьбу футболиста – ему повезло меньше, чем Дежага. Боян явно поторопился с началом выступлений за испанскую сборную. На волне успеха и сравнений с Лионелем Месси неверно оценил свои силы, поймал звездную болезнь и быстро угас. А ведь талантом обладал, да и обладает необыкновенным.