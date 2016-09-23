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  • Как трагедия вновь объединила фанатов «Эвертона» и «Мидлсбро»

Как трагедия вновь объединила фанатов «Эвертона» и «Мидлсбро»

В один из последних летних дней 40-летний Шей Гивен запустил мяч в те ворота, которые защищал – «Сток Сити» из-за этого проиграл 0:1 «Эвертону» и остался на дне АПЛ с одним очком. Ливерпульскому же клубу эта победа позволила внедриться в группу лидеров, где подопечные Рональда Кумана и находятся до сих пор.

Всего этого уже не видел Дерек Экер – преданный фанат «Эвертона». На протяжении 30 лет он приходил на «Гудисон Парк» на одно и то же место. Он видел, как его команда выигрывает чемпионат Англии, пляшет с Кубком и Суперкубком, выигрывает евротурнир. Он застал почти всех футболистов, которые были выбраны лет десять назад в специальную команду всех времен. Он аплодировал лучшему голу сезона-2009/10, который в ворота «МЮ» забил Динияр Билялетдинов.

Во время матча «Эвертон» – «Сток Сити» Дереку стало плохо. Сердечный приступ не пощадил преданного фаната. Это был его последний поход на стадион. 51-летний Экер скончался в больнице. В память о нем на следующей домашней игре против «Мидлсбро» весь «Гудисон Парк» разразился аплодисментами на 30-й минуте. Фанаты «Боро» присоединились к акции.

Это уже не первая история, когда болельщики «Мидлсбро» и «Эвертона» поддерживают кого-то вместе. Прошлой осенью врачи диагностировали рак у преданного фаната «Боро» Али Браунли, который откомментировал более тысячи матчей клуба с 1982 года на радио ВВС в Мидлсбро. Фаны «Эвертона» поддержали акцию коллег из «Мидлсбро» во время матча команд на Кубок Лиги. Браунли был поражен увиденным. К сожалению, прожил он после этого недолго и умер 14 февраля нынешнего года в 56-летнем возрасте.

Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Мидлсбро
Комментарии (2)
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MrVanes-Zenit
1474643804
В такие моменты окончательно убеждаешься, что футбол больше, чем просто игра
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Alexx22
1474709416
сразу видно настоящие фанаты своих команд, фанаты футбола!!!
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