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  • «Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча

«Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча

Онлайн матча «Ростов» – «Крылья Советов» – 2:1 | Видеогалерея

Любопытные цифры до игры:

  • «Ростов» не проигрывает 19 домашних матчей подряд
  • В 8 из последних 9 домашних игр «Ростов» не пропускал голов
  • «Крылья Советов» не забили ни одного мяча в 4 последних гостевых встречах

Очень интересные стартовые составы. У «Ростова» нет Наваса, а в центре защиты сыграют сразу два новичка: Папа Гуйе и Миха Мевля! Третий новенький, румын Препелицэ, тоже в старте.

Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите

У «Крыльев» важное сообщение: в основе выйдет лидер команды прошлого сезона. Приветствуем Йоана Молло!

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В самом начале Молло продемонстрировал, зачем он вернулся в РФПЛ.

Полчаса команды возили мяч, а затем «Ростов» провел острую атаку, и подачу Полоза с фланга успешно замкнул Александр Бухаров. Повели ростовчане.

Самара сравняла в начале второго тайма, причем сначала было неясно, кто же в итоге автор гола: Молло, Бруно или это Ерохин забил в свои. Но записали автогол на счет ростовского футболиста.

«Ростов» вышел вперед, и это дебютант Препелицэ отличился! Забивают сегодня только ростовчане, но счет 2:1.

У Азмуна был шанс снять все вопросы по исходу матча, но свой момент он не реализовал.

В конце хозяева отстояли победу и оставили «Крылья Советов» на последнем месте, а сами набрали 10 очков после шести туров. Теперь удачи в Мюнхене, «Ростов»!

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Крылья Советов Бухаров Александр Ерохин Александр Препелицэ Андрей
Комментарии (4)
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Дон Посей
1473440110
Крайний шанс проверить команду перед первой суперигрой... Только без удалений и пенальти!...Удачи, Ростов!
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NEMETSRUS
1473453442
молодцы
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slawianka
1473476107
Телевизионщиков не пойму , команда в ЛЧ , а ее не показывают
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ганга
1473488263
а что вы хотели если бы была московская команда то ее пиарили бы взахлеб, не понимаю , почему к периферийным командам такое пренебрежительное отношение, и со стороны сборной, всегда только москвичи а другие команды не относятся что ли к россии или там не люди. поэтому в сборной нет успеха, отношения надо менять а то зажрашие москвичи не в сборной не в лиге чемпионов и уефа ничего не показывают, их имеют как конченных проституток......
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