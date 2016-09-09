«Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча

Онлайн матча «Ростов» – «Крылья Советов» – 2:1 | Видеогалерея
Любопытные цифры до игры:
- «Ростов» не проигрывает 19 домашних матчей подряд
- В 8 из последних 9 домашних игр «Ростов» не пропускал голов
- «Крылья Советов» не забили ни одного мяча в 4 последних гостевых встречах
Очень интересные стартовые составы. У «Ростова» нет Наваса, а в центре защиты сыграют сразу два новичка: Папа Гуйе и Миха Мевля! Третий новенький, румын Препелицэ, тоже в старте.
Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите
У «Крыльев» важное сообщение: в основе выйдет лидер команды прошлого сезона. Приветствуем Йоана Молло!
Тоже интересно:
В самом начале Молло продемонстрировал, зачем он вернулся в РФПЛ.
Полчаса команды возили мяч, а затем «Ростов» провел острую атаку, и подачу Полоза с фланга успешно замкнул Александр Бухаров. Повели ростовчане.
Самара сравняла в начале второго тайма, причем сначала было неясно, кто же в итоге автор гола: Молло, Бруно или это Ерохин забил в свои. Но записали автогол на счет ростовского футболиста.
«Ростов» вышел вперед, и это дебютант Препелицэ отличился! Забивают сегодня только ростовчане, но счет 2:1.
У Азмуна был шанс снять все вопросы по исходу матча, но свой момент он не реализовал.
В конце хозяева отстояли победу и оставили «Крылья Советов» на последнем месте, а сами набрали 10 очков после шести туров. Теперь удачи в Мюнхене, «Ростов»!