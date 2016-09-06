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Не, футбольная. Почему Леонид Слуцкий ошибается

И почему этот вопрос каждый раз поднимается лишь тогда, когда наша сборная с треском вылетает с очередного крупного турнира? Вчера Леонид Слуцкий четко обозначил: нет, мы – нефутбольная страна. В качестве аргументов – незаполненные арены и малое количество проданных ЦСКА абонементов на матчи на новом стадионе. «Спартак» тоже упомянут, мол, самый популярный клуб в стране, а ходят не больше 20 тысяч. Впрочем, неужели этот важный вопрос нужно сводить только лишь к тому, ходят ли люди на футбол?

ЦСКА в этом плане – пример очень неудачный. Клуб купается в трофеях и чемпионствах, а по посещаемости еле-еле заползает в десятку РФПЛ. Впереди «Спартак», «Зенит» и кто угодно. На матчи Лиги чемпионов крошечная «Арена Химки» заполнялась далеко не всегда. На предпоследний домашний матч «Спартака» в ЛЧ с несчастным и абсолютно беззвездным «Селтиком» пришло 50 тысяч человек. Говорите, долго добираться в Химки и обратно? Расскажите это людям, которые ради любимой команды преодолевают сотни километров. Это не проблема ЦСКА, на «трофейности» все это не отражается. Вопрос лишь интереса к отдельному клубу. В 2007-м матч квалификации ЛЧ «Спартак» – «Селтик» вообще собрал 67 тысяч. Леонид Викторович, на кого пришли тогда все эти люди? На Накамуру и Донати?

Вообще, неуважительно по отношению к болельщикам поднимать этот вопрос после очередного провала сборной России. То есть, на Евро-2008, когда в любом даже самом маленьком городе после победы над Швецией и выхода из группы по улицам сигналили машины, а люди выходили праздновать, тогда страна у нас была футбольная? Что творилось в ночь с 21 на 22 июня 2008-го после унижения голландцев – вообще на всю жизнь запомнит каждый, кто тогда до утра не спал. С тех пор мы на крупные турниры отбирались, но из групп не выходили. И резко стали страной нефутбольной?

Главная ошибка – мерять «футбольность» страны по достижениям клубов/сборной на международной арене, а этим грешат часто, стоит только кому-то крупно проиграть. С таким же успехом можно обвинять в нефутбольности Англию, которая гораздо реже нашей страны завоевывала медали крупных турниров, а ее клубы регулярно проваливаются в еврокубках уже который год. Но там на финал Чемпионшипа на «Уэмбли» «Халл» – «Шеффилд Уэнсдей» (у нас, условно, «Оренбург» – «Томь») пришло 70 тысяч, а в Оренбурге не заполняется шеститысячная арена. В чем разница? Да все гораздо проще. Помимо того, что там это вошло в привычку, наши «70 тысяч» сидят в Интернете в полном комфорте. Все можно посмотреть с повторами под чай/кофе/что-нибудь еще.

И вот ключевое слово – «комфорт», которое в связке со словом «организация» способно творить чудеса. Обеспечить людям удобный проход на стадион и удобный выход с него – решение половины проблем, не заставляя людей торчать на арене после окончания матча еще час-полтора. На красавицу «Донбасс-Арену» до грустных событий в Украине ходило в среднем больше 30 тысяч человек, и это на матчи украинского чемпионата, где тоже уровень футбола далеко не лигочемпионский и никогда не был выше нашего. Заслуга в этих цифрах во многом организаторская – не зря «Спартак» пригласил главного управляющего этого стадиона Александра Атаманенко к себе в структуру, что помогло клубу возглавлять список посещаемости даже тогда, когда руководство во главе с Федуном продолжало свои жуткие эксперименты над «Спартаком».

Ну а Интернет вообще в этом плане главный враг посещаемости, даже если не касаться вопроса комфорта. В РФПЛ больше не играют Это’О, Виллиан и Вальбуэна, уехал Халк. Больше не тренируют Эмери, Билич и Спаллетти. В каждом туре есть лишь 1-2 игры, где действительно есть на что посмотреть, в остальном же – матчи, о которых никто никогда не вспомнит, потому что угасли звезды, нет личностей, а пешеходный темп навевает дремоту. Поэтому люди переключают на тот же «Халл» или «Бернли», где видят радующую глаз картинку, полный стадион, антураж и борьбу на каждом участке поля. Происходит это не потому, что они не любят футбол. Просто они выбирают.

Вопрос не должен звучать так: «футбольная ли мы страна?». Спортивная ли – да, он более корректен, потому что с футболом все равно ничто не сравнится, никакой хоккей его никогда не переплюнет. Во что играют дети в ваших городах, майки каких клубов или сборных носят люди, что обсуждают больше всего и какие паблики в соцсетях набирают больше участников? Везде в топе именно футбол. Хорошо или плохо, но именно такие критерии сейчас наиболее справедливы в ту эпоху, когда на «Открытие-Арене» «Спартак» вылетает от клуба из Кипра, но все равно остается самым популярным клубом России, а на новенькую «Казань-Арену» «Рубин» каждый год пускают с оговорками. Сейчас, в эпоху Интернета, любое самое унылое шоу можно: а) организовать; б) раскрутить; в) подать так, что люди повалят сразу же, и для этого совсем необязательно быть Иваном Ургантом на Первом канале.

Если же Россия – нефутбольная страна, то что же заставляет вас начинать день с чтения футбольных новостей, а неделю – с ожиданий уик-энда, где к нам вернется клубный футбол, сражение «Спартака» с «Локомотивом» и манчестерское дерби? Почему словосочетание «Лига чемпионов» – одно из самых приятных в вашей жизни? Почему многие из вас все равно играют в футбол и хотели бы играть еще больше, было бы только время? Да все слишком просто: душевность русского человека умножается на те мощные эмоции, которые дает футбол, и пазл складывается, а при успехах сборной/клубов никто и не смеет даже заикнуться об отсутствии интереса к этому виду спорта. А когда в нашей стране научатся организовывать футбольные мероприятия, вопрос о «футбольности» отпадет сам собой. Пока же он звучит скорее даже оскорбительно. Потому что эта страна выиграла первый чемпионат Европы. Потому что она идет шестой в таблице коэффициентов. Потому что она умеет собирать сотни тысяч на стадионах и миллионы у телеэкранов. Потому что на самом деле вас, кто без ума от футбола, по-прежнему много. Всех нас много. И дело совсем не в количестве проданных абонементов на новый стадион ЦСКА.

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Россия. Премьер-лига Россия Россия ЦСКА Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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alexis02lion
1473173430
А по абонементам вообще делать выводы не стоит. Там то на хоккейный ЦСКА никто не ходит, а они намного ярче играют, ещё бы на футбольный много народу бы ходило. А у Спартака самые верные болельщики вот потому всегда и лидируют в посещаемости. Спартак как никак уже спортивный бренд давно.
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Каратель помойников
1473174198
просто бигмакер не футбольный,а кабинетный тренер,привык что тащат за уши.
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Чермындыр
1473174733
Не хочется обзывать автора нехорошими словами, но то, что он тут понаписал больше смахивает на высказывание жены Погребняка. Журналист футбольного сайта, который априори должен разбираться в футболе, просто спорол откровенную чушь. Вместо того, чтобы как следует проанализировать слова Слуцкого, он просто ухватился за первое попавшееся - абонементы ЦСКА и начал развивать тему того любят ли в нашей стране футбол или нет. При этом приводя доводы, которые вроде как бы и говорят о том, что любят, но при этом еще раз подтверждают правоту Леонида. Уважаемый Михаил Морозов, я возможно открою вам нечто новое, но определение "футбольности" страны основывается не на том, а точнее не только на том, сколько народу ходит на стадион. А как раз таки из очень многих факторов: комфортности стадионов, о которых вы сами же написали, что этот комфорт НАДО обеспечить, так как его нет; привлекательности нашего чемпионата для хороших игроков, о низком уровне которой вы пишите, упоминая уехавших звезд; уровне тренеров, о которых опять же ВЫ упоминаете, говоря о Спалетти, Эмери, Биличе. Наша страна НЕФУТБЛЬНАЯ, и такой она будет до тех пор, пока у нас будут строится Газпром-арены, пока фанатов на стадионах будут разгонять омоном, пока игроки будут получать деньги не за показываемую игру, а за корочку с гербовым орлом на обложке. И пока зрителю будет жалко отдавать свои кровные деньги (которые нынче довольно трудно достаются, особенно в провинции) за то, что ему пытаются подать под красивой оберткой. Вот собственно суть того, что сказал Слуцкий. А вы в своей статье, просто высказались о популярности такого вида спорта как футбол в нашей стране. Да он популярен, но он популярен во всем мире. А Россия как не являлась футбольной страной, так ей и не является.
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ufos73
1473176487
Единственное не футбольное, в нашем футболе это конюшня и РФС
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Gliscure
1473177324
В футбольной стране футбол живёт во всех её частях, он развивается, а не умирает. Люди в футбольной стране им интересуются, знают, кто чемпион, кто занял вторые, третьи места, знает вообще в принципе все клубы, участвующие в чемпионате, знают игроков, играющих в чемпионате. Лично на моём примере: мои родители не интересуются футболом, моя жена не интересуется футболом, из всех моих друзей интересуется футболом лишь один человек. Да как вообще можно назвать страну футбольной, если какие то плаксивые мелодрамы вызывают рейтинг больший нежели футбол? Так что не футбольная у нас страна, иначе всё это было бы по-другому
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electroguide
1473177715
насколько же бездарны "писаки" !!!! у нас не футбольная страна и Слуцкий прав! А Вы уважаемый писатель этой статьи видели как празднуют "чемпионство" в Германии 5-го дивизиона???? Ведь футбол это не только Спартак или ЦСКА, и далеко не показатель когда раз в год собирается 50 000 человек на Селтик, это по вашему футбольная страна???? Да люди в футбольных странах ходят на матчи с семьями по нескольку раз в месяц, а у нас раз в год, и то как отвратительно смотреть что порой происходит на стадионе!!!! Так что Леонид Викторович вполне прав, у нас достаточно бабла чтобы содержать ряд команд, а остальные барахтаются ничего не показывая, это по вашему развитие футбола в футбольной стране, да мне просто смешно!!!! Я живу в Волгограде, где тот самый Ротор, где футбольные школы, где площадки, где все то что воспитывается с детства, впитывается, это нет, есть фанаты, и только!!!!
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Aztec58
1473178871
Это ЦСКА Гинера - не футбольный клуб, ага. Смешной автор, возражает Слуцкому, но никак не может удержаться от выпадов против Федуна и Спартака. Короче у Спартака много болельщиков, потому он и народная команда, а за коней только троечная школота у компа "сражается".
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Опорник84
1473182736
Страна у нас футбольная и футбол у нас очень любят! Просто футболисты зажравшиеся, матчи скучные, плюс всё покупается и продается, вот болельщик на стадионы и не хочет ходить! Смотреть то откровенно говоря не на что!
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Пельш 1
1473188253
это говорит тренер который просрал евро Чемпионство то берёт с горем по палам и ничего не взял на международной арене! Игры в команде нет и не будет! Это не страна не футбольная, это тренер не футбольный!
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Freeman84
1473191141
Слуцкий в чем-то прав. Дело в том, что Россия не столько футбольная/хоккейная/бейсбольная, сколько политическая страна. Любое спортивное достижение почему-то связывается с генеральной политикой партии единорастов и кремлевских карликов.
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