Не, футбольная. Почему Леонид Слуцкий ошибается

И почему этот вопрос каждый раз поднимается лишь тогда, когда наша сборная с треском вылетает с очередного крупного турнира? Вчера Леонид Слуцкий четко обозначил: нет, мы – нефутбольная страна. В качестве аргументов – незаполненные арены и малое количество проданных ЦСКА абонементов на матчи на новом стадионе. «Спартак» тоже упомянут, мол, самый популярный клуб в стране, а ходят не больше 20 тысяч. Впрочем, неужели этот важный вопрос нужно сводить только лишь к тому, ходят ли люди на футбол?

ЦСКА в этом плане – пример очень неудачный. Клуб купается в трофеях и чемпионствах, а по посещаемости еле-еле заползает в десятку РФПЛ. Впереди «Спартак», «Зенит» и кто угодно. На матчи Лиги чемпионов крошечная «Арена Химки» заполнялась далеко не всегда. На предпоследний домашний матч «Спартака» в ЛЧ с несчастным и абсолютно беззвездным «Селтиком» пришло 50 тысяч человек. Говорите, долго добираться в Химки и обратно? Расскажите это людям, которые ради любимой команды преодолевают сотни километров. Это не проблема ЦСКА, на «трофейности» все это не отражается. Вопрос лишь интереса к отдельному клубу. В 2007-м матч квалификации ЛЧ «Спартак» – «Селтик» вообще собрал 67 тысяч. Леонид Викторович, на кого пришли тогда все эти люди? На Накамуру и Донати?

Вообще, неуважительно по отношению к болельщикам поднимать этот вопрос после очередного провала сборной России. То есть, на Евро-2008, когда в любом даже самом маленьком городе после победы над Швецией и выхода из группы по улицам сигналили машины, а люди выходили праздновать, тогда страна у нас была футбольная? Что творилось в ночь с 21 на 22 июня 2008-го после унижения голландцев – вообще на всю жизнь запомнит каждый, кто тогда до утра не спал. С тех пор мы на крупные турниры отбирались, но из групп не выходили. И резко стали страной нефутбольной?

Главная ошибка – мерять «футбольность» страны по достижениям клубов/сборной на международной арене, а этим грешат часто, стоит только кому-то крупно проиграть. С таким же успехом можно обвинять в нефутбольности Англию, которая гораздо реже нашей страны завоевывала медали крупных турниров, а ее клубы регулярно проваливаются в еврокубках уже который год. Но там на финал Чемпионшипа на «Уэмбли» «Халл» – «Шеффилд Уэнсдей» (у нас, условно, «Оренбург» – «Томь») пришло 70 тысяч, а в Оренбурге не заполняется шеститысячная арена. В чем разница? Да все гораздо проще. Помимо того, что там это вошло в привычку, наши «70 тысяч» сидят в Интернете в полном комфорте. Все можно посмотреть с повторами под чай/кофе/что-нибудь еще.

И вот ключевое слово – «комфорт», которое в связке со словом «организация» способно творить чудеса. Обеспечить людям удобный проход на стадион и удобный выход с него – решение половины проблем, не заставляя людей торчать на арене после окончания матча еще час-полтора. На красавицу «Донбасс-Арену» до грустных событий в Украине ходило в среднем больше 30 тысяч человек, и это на матчи украинского чемпионата, где тоже уровень футбола далеко не лигочемпионский и никогда не был выше нашего. Заслуга в этих цифрах во многом организаторская – не зря «Спартак» пригласил главного управляющего этого стадиона Александра Атаманенко к себе в структуру, что помогло клубу возглавлять список посещаемости даже тогда, когда руководство во главе с Федуном продолжало свои жуткие эксперименты над «Спартаком».

Ну а Интернет вообще в этом плане главный враг посещаемости, даже если не касаться вопроса комфорта. В РФПЛ больше не играют Это’О, Виллиан и Вальбуэна, уехал Халк. Больше не тренируют Эмери, Билич и Спаллетти. В каждом туре есть лишь 1-2 игры, где действительно есть на что посмотреть, в остальном же – матчи, о которых никто никогда не вспомнит, потому что угасли звезды, нет личностей, а пешеходный темп навевает дремоту. Поэтому люди переключают на тот же «Халл» или «Бернли», где видят радующую глаз картинку, полный стадион, антураж и борьбу на каждом участке поля. Происходит это не потому, что они не любят футбол. Просто они выбирают.

Вопрос не должен звучать так: «футбольная ли мы страна?». Спортивная ли – да, он более корректен, потому что с футболом все равно ничто не сравнится, никакой хоккей его никогда не переплюнет. Во что играют дети в ваших городах, майки каких клубов или сборных носят люди, что обсуждают больше всего и какие паблики в соцсетях набирают больше участников? Везде в топе именно футбол. Хорошо или плохо, но именно такие критерии сейчас наиболее справедливы в ту эпоху, когда на «Открытие-Арене» «Спартак» вылетает от клуба из Кипра, но все равно остается самым популярным клубом России, а на новенькую «Казань-Арену» «Рубин» каждый год пускают с оговорками. Сейчас, в эпоху Интернета, любое самое унылое шоу можно: а) организовать; б) раскрутить; в) подать так, что люди повалят сразу же, и для этого совсем необязательно быть Иваном Ургантом на Первом канале.

Если же Россия – нефутбольная страна, то что же заставляет вас начинать день с чтения футбольных новостей, а неделю – с ожиданий уик-энда, где к нам вернется клубный футбол, сражение «Спартака» с «Локомотивом» и манчестерское дерби? Почему словосочетание «Лига чемпионов» – одно из самых приятных в вашей жизни? Почему многие из вас все равно играют в футбол и хотели бы играть еще больше, было бы только время? Да все слишком просто: душевность русского человека умножается на те мощные эмоции, которые дает футбол, и пазл складывается, а при успехах сборной/клубов никто и не смеет даже заикнуться об отсутствии интереса к этому виду спорта. А когда в нашей стране научатся организовывать футбольные мероприятия, вопрос о «футбольности» отпадет сам собой. Пока же он звучит скорее даже оскорбительно. Потому что эта страна выиграла первый чемпионат Европы. Потому что она идет шестой в таблице коэффициентов. Потому что она умеет собирать сотни тысяч на стадионах и миллионы у телеэкранов. Потому что на самом деле вас, кто без ума от футбола, по-прежнему много. Всех нас много. И дело совсем не в количестве проданных абонементов на новый стадион ЦСКА.

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