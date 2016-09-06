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    Колосков: «Россия – нефутбольная страна. Нужно это принять как объективность»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия – нефутбольная страна.

    «Абсолютно согласен с Леонидом Викторовичем. О том, что мы нефутбольная страна, я говорил еще в 90-х годах. Что такое футбольная страна? Это результат на всех уровнях этого вида спорта – национальной сборной, молодежной, юношеских. Удачное выступление команд в еврокубках, высокая посещаемость на матчах чемпионата страны, финансовое обеспечение клубов, развитая инфраструктура и многое другое. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего.

    К сожалению, наш уровень на сегодня – выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы. И это нам всегда удавалось сделать, при мне за 26 лет выйти из группы не удалось дважды – на ЧМ-1998 и Eвро-2000. Был всплеск в 2008 году, когда наша сборная стала бронзовым призером, но вспомните, как мы попали на турнир.

    Так что не надо обижаться на слова Слуцкого, мы не великая футбольная держава. Нужно это принять как объективность. Если взять историю советского футбола, то там все было наоборот. Сборная дважды становилась олимпийским чемпионом, выигрывала Кубок Европы, неоднократно играла в финале турнира, была в полуфинале чемпионата мира в 1966 году. И клубы завоевывали европейские кубки», – отметил Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 12:25
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 сентября 2016, 17:55

      Кубки выигрывали Динамо Киева и Тбилиси. Правда, Динамо Москва побывали в финале однажды. В целом, конечно, футбол был поинтереснее, хотя большого ажиотажа не было. Интерес любителей игрового спорта почти в равной степени распространялся на баскетбол и, конечно, в несоизмеримо большей - на хоккей!

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 6 сентября 2016, 17:28

      АО "Мутный Колосок" , так надо назвать вашу фирму.
      При твоем правлении 1979-2005,только разок что то вспыхнуло в 1988 году и погасло. И то заслуга больше В,Лобановского в этом.
      А при МУ-МУ и по сей день одна хрень....Исключение составляет лишь Гус Иваныч,но и здесь заслуги мумуебской ноль!
      Так,что по логике очередного прорыва рос.футбола надо ждать в 2028 г.
      те через каждые 20 лет.Но надеемся ваше АО этого не увидит....хотя вы и с того света наколосячите))))

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 6 сентября 2016, 16:59

      Не под твоим ли, сцука, руководством Россия превратилась в не футбольную страну. Ведь ты у футбольного руля с 70-х прошлого века.

      4
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      Рейтинг: +42

      alboro 6 сентября 2016, 16:19

      Так может что-то в филармонии не так...

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      Рейтинг: +8

      ds325dgg 6 сентября 2016, 16:09

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 6 сентября 2016, 16:01

      Дурилка ты картонная Колосков ,футбола нет,а почему?
      А потому ,что именно ты ,как щас помню ,в 1979 году предстал перед футбольным людом и нахимичил не меньше ,чем твой последыш МУ...
      Кому надо тот помнит....так что не плюися ,в себя попадешь!
      ps Вас обоих,как врагов народа к Сталину на прием!

      4
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      Рейтинг: +354

      valike35 6 сентября 2016, 15:37

      С таким руководством далеко не уйдем

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 сентября 2016, 15:07

      Надо полный запрет на легионеров вводить и начинать сначала. Хватит негров дешёвых собирать и перепродавать. Свои пусть играют, как могут. И натурализацию прекратить.

      4
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Zeff 6 сентября 2016, 15:48

      Ага, ты зп им еще сделай как обычным людям и в футбол перестанут вообще играть. Будет как профессия учителя - невостребованная.

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > myelementisearth 6 сентября 2016, 18:03

      Исландцы играют и неплохо.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Zeff 6 сентября 2016, 20:19

      Точно! Денатурализовать всех! А натурализованным евреям плеснуть денатурату и пришить взад нах!

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 6 сентября 2016, 14:26

      Вице-президент РФС говорит что Россия футбольная страна. Почётный президент что не футбольная... Вы определитесь уже, руководители российского футбола ... !

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      Рейтинг: +6304

      Добрый Бобер 6 сентября 2016, 14:13

      Да причём здесь "футбольная/не футбольная"? Какая страна, такой и футбол. В СССР все двигались вперёд, и страна, и футбол, а сейчас - верхушка жирует, на остальных насрать, что в стане, что в футболе.

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      Рейтинг: +837

      eleng > Добрый Бобер 6 сентября 2016, 17:58

      Солидарен с комментом на все 100%, сейчас спортивная пропаганда отсутствует, зато реклама пива на месте, пусть даже безалкогольного. Сейчас спорт не в моде. Вот вам и "хорошечно".

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