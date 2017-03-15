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  • Кровь и бетон. Вратарь, скормивший любовницу собакам, вышел из тюрьмы

Кровь и бетон. Вратарь, скормивший любовницу собакам, вышел из тюрьмы

Двойная жизнь

В прошлом году на российских книжных прилавках появились мемуары некой М. Томас под названием «Исповедь психопата». Как следует из названия, автору поставлен точный медицинский диагноз. Однако она не находится в клинике и не размазывает собственные фекалии по окнам квартиры. Девушка преуспела в карьере, адаптирована в социуме и прекрасно осознает собственное психическое состояние, не переходя границы, за которые ее все время тянет. Необычные мемуары наталкивают читателя на два вывода: а) психопаты далеко не всегда становятся маньяками и алчными манипуляторами; б) они среди нас и их гораздо больше, чем вам кажется.

Проблема сумасшедших рассматривалась в науке с давних времен. Исчерпывающая историческая ретроспектива отношений к «психам» изложена у Мишеля Фуко в его знаменитой «Истории безумия в классическую эпоху». Поразительно, но с той самой эпохи ситуация радикально не изменилась. Общество по-прежнему не нашло ответа на два важнейших вопроса: как распознавать психопатов и что с ними делать. Они не только являются героями популярных сериалов, но и повсюду обитают в реальности. Им может оказаться ваш старый знакомый, начальник, водитель такси, объект обожания или даже родственник. Было бы странно, если бы в огромном футбольном мире не нашлось ни одного психопата.

Бруно Фернандес да Соуза в глазах общественности выглядел эталонным семьянином и талантливым вратарем. Жена Дайан и двое детишек души в нем не чаяли, карьера шла в гору. С 2006-го по 2010-й год Бруно был железно основным голкипером самого популярного бразильского клуба «Фламенго», неоднократно попадал в расширенный спискок сборной, и даже успел отметиться тремя забитыми голами. Он планировал завершить карьеру в 32 года, а затем заняться авиационной техникой. Вырисовывается портрет отличного парня, не правда ли? Однако, как позже выяснилось, все это время кумир красно-черной торсиды вел двойную жизнь.

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Под предлогом тренировок и клубных мероприятий да Соуза регулярно пускался во все тяжкие. Он употреблял наркотики, участвовал в развратных оргиях, где присутствовали и другие футболисты. Это прозвучит смешно, но часть вечеринок, на которые отлучался «примерный муженек» были весьма пристойными. На одной из таких он познакомился с юной моделью Элизой Самудио. Уже утром после непродолжительно флирта они проснулись в одной постели.

Неделя пыток

Случилось то, чего Бруно никак не планировал и боялся – Элиза забеременела. На спокойные просьбы об аборте она отвечала категорическим отказом. Тогда да Соуза пошел на радикальные меры: он запирал любовницу в номерах отеля, где угрожал ей, избивал и пичкал таблетками. Футболист, пытающийся устроить невинной девушке выкидыш, регулярно обещал, что если она осмелится родить от него, то тела ее и ребенка никто никогда не найдет. Но вместо клиники Лиза решила отправиться в полицию, где ее жалобу приняли, а футболисту запретили приближаться к ней.

Во многом благодаря этому Самудио все же родила ребенка и назвала его... Бруниньо! Более того, девушка начала угрожать новоиспеченному папаше рассказами о младенце в прессе и собиралась подать запрос на алименты. Такой наглости Бруно стерпеть не мог.

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Сначала футболист сам использовал рычаги давления в СМИ, пытаясь очернить имя Лизы. Он разместил в интернете фейковые видео, где девушка якобы снимается в жестком порно. Параллельно да Соуза выслеживал ее вечерами, угрожал пистолетом и обещал похитить, если та не уймется. У популярного в Бразилии вратаря в 2010-м были все шансы стать будущим участником домашнего мундиаля, карьера приближалась к пику. Он был готов на все, чтобы без помех достигнуть цели. К сожалению, отнюдь не футбольной.

Так созрел план похищения. Бруно нашел восьмерых сообщников, среди которых были его друг и бывший полицейский Луис Сантос, несовершеннолетний кузен игрока и даже та самая жена Дайан. Они похитили Элизу вместе с ребенком. Бруниньо заперли и долгое время держали в заточении в одном из домов да Соузы, а Лизу увезли в поместье в Белу-Оризонти. На протяжении недели Сантос жестоко пытал ее, а Бруно наслаждался зрелищем. Чтобы соседи не заподозрили неладное, в доме все время громко играла музыка. Девушка молила о пощаде, но в ответ лишь слышала от бывшего копа: «Тебе не надо терпеть, тебе надо просто умереть».

После долгих адских пыток за дело взялся сам футболист. Он задушил любовницу, а затем расчленил ее тело на мелкие куски. Часть была отдана на съедение его любимым ротвейлерам, часть – закопана в землю и залита бетоном. Бруно не сомневался, что если тело не найдут, то правосудие его не настигнет.

Возмездие

Импровизированная банда сработала внимательно, однако все же оставила несколько улик. К тому же, Элиза, как оказалось, успела рассказать полицейским, кто отец ее ребенка. Останки погибшей так и не были найдены, но следствие все же сумело нащупать нить, ведущую к любимцу бразильских болельщиков. Поползли слухи, Бруно даже пришлось перевести на самостоятельные тренировки. Начала интересоваться делом и пресса, на вопросы которой вратарь невозмутимо отвечал, что хоть и не знаком с пропавшей девушкой, но все равно переживает и верит в ее скорое возвращение. Фактов всплывало все больше, начались допросы сообщников. Да Соузе пришлось признать, что он знаком с фигурантами преступления, но не выступал заказчиком и вообще не имеет к делу никакого отношения.

Однако со временем отрицать вину было все сложнее. К тому же, «усыновленный» недавно четырхмесячный ребенок (тот самый Бруниньо) вызывал подозрение, хоть его и пытались припрятать у друзей после начала следствия. Несмотря на давление огромного количества болельщиков и клуба, Бруно был вызван в суд, где его признали виновным в похищении и осудили на 4,5 года. Примечательно, что одного из сообщников – Луиша Румау – отправили в тюрьму на 15 лет. Все дело в том, что доказать причастность к убийству непросто, плюс общественность была на стороне вратаря. Поначалу даже обсуждалась возможность тренировок под наблюдением специального конвоя и участие в матчах за «Фламенго». Но до такого абсурда не дошло.

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В Бруно проявилась характерная для психопата черта – готовность спокойно понести наказание за содеянное. Три года спустя в ходе допроса он признал вину и холодно добавил: «Элиза Самудио была шлюхой, по которой никто не будет скучать».

Срок продлили до 22 лет заключения. На фотографиях из тюрьмы или зала суда вы не увидите раскаяния в лице убийцы. Он абсолютно осознает, что сделал и не испытывает ни малейшего угрызения совести. Вряд ли тюрьма смогла психопатическую личность – ни у Фуко, ни у Томас, ни где-либо еще вы не найдете четких свидетельств о полном излечении подобных случаев пенитенциарной системой. Однако Бруно вел себя хорошо и отсидел всего семь лет. Досрочно выйдя на свободу, футболист нашел себе новый клуб. Им стала команда бразильской Серии Б «Боа Эспорте». Контракт подписан на два года, а самому Бруно уже исполнилось 32. Шанс показать себя в футбольном мире у него еще есть, но такие действия все равно не забываются.

Бразилия. Серия А Весь мир
Комментарии (29)
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firs04
1472800179
Как говорят, психи через одного гуляют по улицам, а те кто в психушке - они просто спалились
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Kugal
1472800808
эт точно...
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SandersMax
1472802189
просто ахуеть
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roman230582
1472802216
Так надо не в тюрьму таких сажать , а в дурку строгого режима пожизненно
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1472804404
Еще Харьковский Металлист ним интересовался.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1472808147
Я думал такое только в кино бывает
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jet andy
1472819637
Офигеть, и женушка его тоже участвовала. Бедные их дети.
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каа
1472838399
А меня насторожило отношение к данной истории самого автора...Я так и не понял осуждает он вратаря или оправдывает..а выводы в конце статьи и вовсе в стиле голливудских ужастиков...мол ждите продолжения.. Автор, вы были у психолога?
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filosof sparty
1489563050
Статья о двух насущных проблемах... О волке в овечьей шкуре и тупых наглых надменных бабах, целью жизни которых является удачно раздвинуть рогатки...
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daunis
1489576298
А в чем выражена его психопатия? Я не скажу что он отличный малый, но барышня жила блядской жизнью. А это скользкая дорожка, особенно с семьянинами.
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