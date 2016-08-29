Герой выходных. Вратарь «Фиорентины» играл с сотрясением мозга

Румынский голкипер «Фио» Чиприан Тэтэрушану отказался от замены, получив ужасную травму, и отбивал мячи с сотрясением мозга, помогая своей команде победить «Кьево».

На самом деле, «Фиорентину» вчера жутко трясло из-за кадровых проблем – все три замены «фиалки» сделали вынужденно, из-за травм своих футболистов. Однако поступок вратаря Тэтэрушану стоит особняком – даже после кошмарного стыка румын пытался продолжить игру. Примерно минут десять он еще оставался на поле.

Но с сотрясением мозга шутки плохи, и до конца Тэтэрушану доиграть все же не смог. «Фиорентина», между тем, довела встречу до победы 1:0 над «Кьево».