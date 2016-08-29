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    Герой выходных. Вратарь «Фиорентины» играл с сотрясением мозга


    4.8
    Голосов: 4
    29.08.2016 15:15
    Румынский голкипер «Фио» Чиприан Тэтэрушану отказался от замены, получив ужасную травму, и отбивал мячи с сотрясением мозга, помогая своей команде победить «Кьево».

    На самом деле, «Фиорентину» вчера жутко трясло из-за кадровых проблем – все три замены «фиалки» сделали вынужденно, из-за травм своих футболистов. Однако поступок вратаря Тэтэрушану стоит особняком – даже после кошмарного стыка румын пытался продолжить игру. Примерно минут десять он еще оставался на поле.

    Но с сотрясением мозга шутки плохи, и до конца Тэтэрушану доиграть все же не смог. «Фиорентина», между тем, довела встречу до победы 1:0 над «Кьево».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: digisport.ro
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 29 августа 2016, 22:50

      Зря он так, мог как Перхун закончить... Если бы ему с игры даже мячом зарядили, был бы капец.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 29 августа 2016, 18:09

      а наши даже с нормальной головой играть не могут

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 29 августа 2016, 17:07

      Не герой, а дурак, здоровье все равно важнее

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 29 августа 2016, 17:04

      красава! у меня ставка благодаря ему заехала.

      0
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