Сложная девятка. Как Марио Балотелли потерял все

Кто был никем

Детству Марио не позавидуешь. Родившись в семье уроженцев из Ганы, мальчик, едва достигнув годовалого возраста, перенес несколько тяжелых операций на желудке. Биологические родители будущего enfant terrible не могли обеспечить его деньгами на лечение и отдали на попечение врачам больницы, в которой находился Марио. Год Балотелли провел без родителей, но затем у него появилась новая семья – его взяли под опеку Сильвия Балотелли и Марио Франческо из Кончьезо, небольшой итальянской коммуны.

Впоследствии Марио неоднократно акцентировал внимание общественности на том, что у него есть только одна семья – Сильвия, Марио и двое сводных братьев со сводной сестрой. Обида Балотелли на своих биологических родителей, которые вспомнили о нем лишь тогда, когда он стал известной личностью в футбольном мире, вряд ли когда-то пройдет. «Где они были, когда я был никем? – возмущался игрок. – А теперь, когда я игрок Серии А, они мелькают на телеэкранах с трагическими выражениями на лицах. Моя настоящая семья живет в Брешиа. Это моя единственная семья».

Боль Жозе

Заниматься футболом Балотелли начал уже в семь лет – его первым клубом стал «Сан-Бартоломео». Затем Марио побывал в не столь знакомых широкой публике коллективах «Момпьяно», «Павониано» и «Лумеццане». Потом же настало время «Интера». В стан «нерадзурри» Бало попал в 2007-м году в возрасте 17 лет, и первые его шаги в новой команде совпали с появлением Жозе Моуринью. Непростой характер Балотелли дал о себе знать сразу же: Марио постоянно ругался с Особенным, а последний то и дело отправлял его в резерв. Правда, Бало довольно быстро возвращался в стартовый состав и продолжал демонстрировать отличный футбол: в своем втором полноценном сезоне в составе «черно-синих» он забил 10 голов.

Таблица летних трансферов Серии А

Вряд ли фанаты «Интера» когда-нибудь забудут эпизод с брошенной СуперМарио на газон футболкой «нерадзурри» в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Для них неважно, что до этого с трибун звучали расистские оскорбления в адрес футболиста. Наверняка останется в памяти тиффози «Интера» и момент с появлением Марио в футболке «Милана» во время одной из телевизионных передач – молодому нападающему просто-напросто захотелось примерить майку заклятых соперников «нерадзурри». Ему нравилось куражиться, а последствий он не чувствовал.

Недовольство Моуринью своим подопечным росло. Подающий надежды игрок подкидывал в этот костер дровишки, регулярно наведываясь в ночные клубы и не особенно скрывая это. На одной из пресс-конференций Жозе вынес окончательный вердикт: «Мне не нравится, как он себя ведет. Несправедливо, когда 35-летний Хавьер Дзанетти отдает все силы на тренировках, а 18-летний юнец работает спустя рукава». Португалец перестал ставить Марио в состав, хотя последний продолжал прогрессировать в футбольном плане, отличившись в сезоне-2008/09 уже 11 раз. Однако вышеупомянутый конфликт с Моуринью вынудил Балотелли искать себе новый клуб. Им стал «Манчестер Сити»: туда как раз приехали арабские шейхи, готовые тратить, и тратить непомерно много. Не поведя бровью, они выложили за 20-летнего игрока 35 млн. евро.

Один против всех

Амбиции Шейха Мансура нравились Балотелли, который сам был очень амбициозен. Огромные деньги «Сити» бесили многих, а это любимая среда для Марио. Играл он тоже достойно. Первый сезон – 10 забитых мячей и минимум времени на адаптацию к реалиям английского футбола. Чемпионат-2010/11 «Сити» завершил на третьем месте и впервые в истории получил право сыграть в Лиге чемпионов. Балотелли старался быть самым крутым парнем среди россыпи звезд. В составе, впрочем, стали появляться и более полезные игроки, вроде Серхио Агуэро и Давида Сильвы. Именно Агуэро стал автором исторического, золотого для «Сити» гола в сезоне-2011/12. Голевую передачу ему отдал Марио Балотелли. Всего он забил 17 голов во всех турнирах – лучший результат в его карьере. С чемпионской медалью на шее Марио отправился на чемпионат Европы-2012, где стал автором победного дубля в полуфинале с немцами.

Пока он был успешен на поле, на его шалости смотрели снисходительно. Марио бросал дротики в футболистов молодежной команды, пытался пробраться в женскую тюрьму и поджигал собственный дом. Футболка с надписью «Why always me?», показанная им после дубля в ворота «Манчестер Юнайтед», стала одним из символов сезона.

Вскоре Марио сильно сдал. Один гол в первом круге нового чемпионата и – как следствие – переход в «Милан» в январе 2013-го года. Во втором круге Серии А Марио отличился 12 раз в 13 матчах чемпионата, успокоив тиффози «Милана». В следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба с 14 голами.

Мимо команды

27 августа 2014 года – день, когда Марио Балотелли вернулся в Соединенное Королевство, поставив подпись под контрактом с «Ливерпулем»; день коренного поворота в его карьере. Строптивый итальянец рассматривался в качестве замены потрясающему Луису Суаресу, перебравшемуся в «Барселону». Однако Бало не оправдал чаяний болельщиков «красных». Свой первый и единственный гол в АПЛ в составе мерсисайдцев итальянец забил лишь во втором круге чемпионата в матче против «Тоттенхэма».

В чем причины столь сокрушительного провала Марио в «Ливерпуле»? Во-первых, снижение требований к себе, во-вторых, травмы, а, кроме того, немаловажная статистическая деталь: перебравшись на «Энфилд», Бало стал гораздо реже бить по воротам. К примеру, за год до этого в составе «Милана» Марио пристреливался к воротам соперника в среднем по пять раз за матч. В «Ливерпуле» же этот показатель составил всего 3,5.

Если Балотелли все же и бил по воротам, то чаще промахивался, как, например, в матче с «КПР», когда Марио совершил один из своих запоминающихся промахов. Фанаты «Ливерпуля», считали что такими фэйлами Марио просто издевается над ними, и освистывали его на протяжении всей второй части сезона. Сравнив статистику Балотелли и Суареса (1 гол против 31), можно констатировать, что итальянец абсолютно не справился с задачей заменить уругвайца. Провальная игра новичка «красных» стала одним из факторов того, что они завершили сезон лишь на шестом месте в турнирной таблице. За год же до этого коллектив Роджерса остановился в шаге от чемпионства.

Другой Балотелли возвращается в другой «Милан»

Сезон-2013/14, после которого Балотелли покинул стан «россонери», последние неожиданно завершили на восьмом месте. Тогда это было воспринято как сенсация, ведь за год до этого «красно-черные» были третьими. Марио же тогда стал лучшим бомбардиром клуба, и, видимо, не посчитал нужным выступать за восьмую команду Серии А, перебравшись во второй коллектив АПЛ. Но, когда у Балотелли не заладилось в «Ливерпуле», он вернулся в столицу европейской моды – «россонери» взяли форварда в аренду.

Почему все ненавидят «Милан»

Крайне неудачный сезон в Англии серьезно сказался на репутации недавнего героя Евро. Если раньше он слыл чудаком, неадекватность которого можно было простить за отличные результаты на футбольном поле, то теперь прощать было не за что. Изменился и «Милан». Теперь место «красно-черных» в середине таблицы уже никого не удивляло. Что же до СуперМарио, то, как его ни поддерживали Сильвио Берлускони и Синиша Михайлович, он так и не сумел доказать, что достоин места в стартовом составе «россонери». Вновь один гол в чемпионате, снижение среднего количества ударов по воротам до показателя 2,2 и неутешительный вердикт – «Милан» не продлевает аренду нападающего. В «Ливерпуле» форварда тоже не ждали. Юрген Клопп сразу четко дал понять: он не рассчитывает на итальянца, что положило начало новым слухам о возможных вариантах продолжения его надломившейся карьеры.

Взрослая жизнь

Cерия А, Серия В, АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 (как элитный французский, так и третий по счету английский дивизион), Эредивизие, Турецкая Суперлига и первенство Швейцарии – вот перечень чемпионатов, в которых Марио Балотелли мог и еще может оказаться до окончания трансферного окна. Правда, руководители многих клубов, с которыми слухи связывают итальянца, спешат откреститься от возможности его приобретения.

Яркий пример – недавнее высказывание президента «Болоньи» Джоуи Сапуто. «Балотелли? Мы не покупаем игроков в маркетинговых целях». Болельщики «Палермо» призывают руководство клуба купить Марио, но сицилийцы не торопятся с окончательным вердиктом по итальянцу. Форварда замечают то в Риме, и сразу начинают сватать его в «Лацио», то в Болонье, и сразу отправляют в одноименный клуб. Поговаривают, что Марио даже встречался с Моуринью, и Жозе рекомендовал его «Вулверхэмптону» (Чемпионшип) и «Порт Вейлу» (английская Лига 1).

Поискам нового клуба для опальной звезды не способствуют даже усилия агента Мино Райолы: «Марио нужно всего лишь одно. Ему нужен еще один шанс», – декламирует Райола, но его призывы никому неинтересны. Между тем, в июне Балотелли успел угодить в еще один скандал – подраться в ночном клубе, следствием чего стала потеря трех пальцев на руке одним из его посетителей. А уже в июле форвард заявил, что в обозримом будущем... намерен получить «Золотой мяч».

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