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«Спартак» — чемпион-2001. Где сейчас его герои

Александр Филимонов – играющий тренер

Возраст: 42 года

После «Спартака»: пробовался в киевском «Динамо», где сильно подвел команду в матче Лиги чемпионов с «Боавиштой» и затем не согласился с ролью третьего вратаря. Поколесил по России и Европе, а пять лет назад стал чемпионом мира по пляжному футболу.

Сейчас: почти не играет в футбол, выполняя функции играющего тренера в клубе «Долгопрудный» (второй дивизион). Не так давно команда уступила «Тосно» в 1/32 финала Кубка России, но у себя в зоне «Запад» возглавляет таблицу из 14 команд.

Максим Левицкий – главный тренер молодежного состава клуба «Крымтеплица»

Возраст: 43 года

После «Спартака»: поругался с Червиченко, говорят, из-за того, что не захотел подписать документ об отстранении Дмитрия Сычева от тренировок в разгар памятного конфликта. «Спартак» был пиком, далее последовало возвращение в «Черноморец», бесславное выступление в «Динамо», несколько сезонов в менее знаменитых клубах и завершение карьеры в 36 лет.

Сейчас: возглавляет молодежную команду «Крымтеплицы». До этого – работал с детьми.

Максим Кабанов – неизвестно

Возраст: 33 года

После «Спартака»: поиграл в «Торпедо», «Факеле», «СКА-Энергии» и «Волгаре», числился в «Ростове» и белгородском «Салюте», год назад попытался уехать в белорусский чемпионат. Летом 2015-го подписал контракт по одним данным – с «Сибирью», по другим – со «СКА-Энергией».

Сейчас: сайт transfermarkt.de определяет Кабанова игроком любительского клуба «Столица», что нельзя подтвердить, поскольку у команды даже нет своего сайта.

Дмитрий Парфенов – главный тренер «Тосно»

Возраст: 41 год

После «Спартака»: провел несколько матчей за «Динамо», поиграл за «Химки» и «Сатурн», провел сезон в киевском «Арсенале», а завершил карьеру в «Арсенале» тульском, твердо решив заняться тренерской деятельностью.

Сейчас: после трех лет в ивановском «Текстильщике» возглавил «Тосно», с которым вышел в 1/16 Кубка России и добрался до второго места в ФНЛ после 10 туров.

Игор Митрески – неизвестно

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: объездил команды Украины, Израиля, Германии, Бельгии, Болгарии и Азербайджана, а последним клубом македонца стал «Нефтчи», где Митрески и закончил карьеру в 35 лет.

Сейчас: похоже, без работы. Полгода проработал спортивным директором македонской «Шкендии», но покинул клуб. «Я создавал эту команду, но ушел, так как в мою работу стали вмешиваться», – объяснил Митрески.

Кстати, македонец отказал «Шкендии», которая запрашивала информацию о «Нефтчи» – сопернике по еврокубку, объяснив это любовью к азербайджанскому клубу, где он играл раньше. Хороший пример Андрею Талалаеву, который гордо рассказывал, как он советами помог «Легии» выбить «Спартак» из Лиги Европы пять лет назад.

Юрий Ковтун – тренер московского «Динамо»

Возраст: 46 лет

После «Спартака»: в 2006 году очутился в «Алании», затем потренировал «МВД России» и белгородский «Салют» (второй тренер), а в 2012-м отыграл последние матчи в «Арсенале» под руководством Дмитрия Аленичева. Дальше работал тренером в «Волге» и «Тосно».

Сейчас: входит в тренерский штаб Юрия Калитвинцева в «Динамо»

Жерри-Кристиан Тчуйсе – главный тренер французской команды «Ивре-л’Евек»

Возраст: 41 год

После «Спартака»: провел несколько сезонов за «Черноморец», «Москву» и «Терек», а также подольский «Витязь», затем уехал жить во Францию, потренировав местную команду «Ивре-л’Евек»

Сейчас: проживает в Ле-Мане и до сих пор работает в клубе «Ивре-л’Евек», который располагается в шести километрах от его дома.

Дмитрий Ананко – без работы

Возраст: 42 года

После «Спартака»: попытался закрепиться во французском «Аяччо», но затем вернулся в Россию, где отыграл три матча в «Торпедо-Металлурге». В 2004-м закончил карьеру, а чуть позже перебрался на тренерскую работу.

Сейчас: переводит дух после напряженного сезона в «Спартаке», где он входил в штаб Дмитрия Аленичева. Недавно имя Ананко упоминалось в качестве возможного преемника Валерия Есипова на посту главного тренера «Тамбова».

Александр Грановский – тренер одесского «Черноморца»

Возраст: 40 лет

После «Спартака»: так и не перебегав Роберто Карлоса, отбыл на Украину, также выступал за «Рубин» и «Славию», даже успел засветиться в сборной.

Сейчас: уже полтора года является одним из тренеров «Черноморца» из Одессы.

Дмитрий Бугаков – тренер молодежи в липецком «Металлурге»

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: бывший капитан молодежной сборной России отыграл две сотни матчей за «Сокол», провел сезон в Белгороде, а закончил в родном липецком «Металлурге».

Сейчас: является одним из тренеров молодежной команды липецкого «Металлурга».

Баи Кебе – игрок команды «Дэйтон Динамо»

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: отыграл пять лет в «Анжи» после сезона в «Спартаке» нижегородском, в 2011-м пытался прижиться в грузинском чемпионате, а затем пропал.

Сейчас: числится в составе американской команды «Дэйтон Динамо» из четвертой лиги. Причем находится там с 2016 года, а что делал последние пять лет – никто не знает.

Михаил Куприянов – главный тренер СКА (Ростов-на-Дону)

Возраст: 43 года

После «Спартака»: вернулся в «Ростсельмаш», затем играл за «Факел», а закончил карьеру в ростовском СКА. «Мало играл в «Спартаке», потому что травмы посыпались одна за другой. Что интересно, когда вернулся в Ростов – про травмы забыл», – вспоминал Куприянов.

Сейчас: уже год как тренирует ростовский СКА.

Алешандре – завершил карьеру

Возраст: 41 год

После «Спартака»: вернулся в Бразилию и с тех пор лишь раз покидал родину ради двух сезонов в Японии. За восемь последних лет – ни одного упоминания, хотя согласно подписи на одной из фотографий – работал ассистентом главного тренера в какой-то из бразильских команд.

Сейчас: неизвестно где.

Андрей Стрельцов – работник ФМС

Возраст: 32 года

После «Спартака»: провел всего один матч за бердыевский «Рубин», а затем постоянно выступал за команды первого дивизиона. Завершил карьеру в 27 лет, а год назад напомнил о себе скандальным интервью, в котором обвинил во взяточничестве Бердыева и Петракова.

Сейчас: работает в Федеральной миграционной службе России.

Игор Стаменовски – завершил карьеру

Возраст: 36 лет

После «Спартака»: играл только в «Балтике», да и то всего три матча, фактически завершив карьеру в 24 года. В Калининграде попытался создать собственный бизнес, как писали десять лет назад.

Сейчас: судя по профилю в Facebook, работает в Македонии в сфере спортивной медицины.

Егор Титов – без работы

Возраст: 40 лет

После «Спартака»: выступал за «Химки», астанинский «Локомотив» и тульский «Арсенал», а свой прощальный матч провел в июле 2012-го.

Сейчас: без работы после отставки с поста одного из тренеров «Спартака». Входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева.

Виктор Булатов – главный тренер московского «Торпедо»

Возраст: 44 года

После «Спартака»: играл за «Крылья Советов», «Терек», «Аланию», «Астану» и «СКА-Энергию», завершил карьеру в «Торпедо», а затем активно переключился на тренерскую работу, потренировав «Нику», смоленский «Днепр», пензенский «Зенита» и тульский «Арсенал».

Сейчас: тренирует «Торпедо».

Василий Баранов – завершил карьеру

Возраст: 43 года

После «Спартака»: провел полсезона за «Аланию», а затем несколько лет выступал в «Рязани», где и завершил карьеру.

Сейчас: неизвестно, чем занимается. «Уже даже не ищем. Может, сам объявится?» – подумал как-то вслух Дмитрий Парфенов. Говорят, что сейчас Баранов живет в Гомеле. В прошлом году на одном из спортивных сайтов даже появился репортаж о поиске. Судя по нему, с Василием все хорошо: купил дом, вложился в бизнес, рыбачит, воспитывает детей.

Эдуард Цихмейструк – футбольный эксперт

Возраст: 43 года

После «Спартака»: Цихмейструк скандально покинул клуб, не захотев играть за «Ростсельмаш», после чего окончательно прописался на Украине и выступал только за местные команды.

Сейчас: является популярным экспертом у себя на родине и часто выступает в матчах ветеранов. «Пока не вижу себя тренером, нет желания», – как-то признался экс-спартаковец.

Максим Калиниченко – футбольный эксперт, тренер

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: вернулся в «Днепр», несколько лет поиграл за «Таврию», затем работал экспертом и учился на тренера. Стал помощником главного тренера в «Металлисте», пока клуб не развалился.

Сейчас: раздает интервью и ждет новой работы. Калиниченко – обладатель тренерского диплома УЕФА категории «А».

Артем Безродный – играет в футбол за любителей

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: пытался заиграть в Азербайджане, но быстро покинул клуб, а в 2010-м попробовал заиграть за оренбургский «Газовик», но через месяц разорвал контракт – футболиста не хватало больше, чем на 20 минут.

Сейчас: поддерживает форму в матчах малоизвестных команд. Например, позапрошлый сезон Безродный провел в команде «Спартак-Сумбуд» из чемпионата Сумской области.

Кахабер Мжаванадзе – игрок грузинской «Шукуры»

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: закрепился в «Анжи», поиграл в Молдавии, Украине и Азербайджане, также отметился 14 матчами за сборную Грузии. Приостановил карьеру из-за врачебных ошибок. «Болело ухо, а мне лечили грыжу», – вспоминал футболист.

Сейчас: числится в составе клуба «Шукура» из Кобулети.

Александр Павленко – полузащитник «Урала»

Возраст: 31 год

После «Спартака»: аренда в «Шинник», выступления за «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно» и «Луч-Энергию». Нигде не был ключевым, и в «Спартаке» не закрепился, хоть и получал немало шансов.

Сейчас: играет за «Урал».

Никола Гошевски – гендиректор македонского подразделения Sports Management Consulting

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: сотворил суперсенсацию вместе с «Вардаром», выбросив из Лиги чемпионов ЦСКА, потом поездил по Австрии, Дании и Греции, а затем и завершил карьеру. Успел поработать спортивным директором в македонском «Металлурге».

Сейчас: уже несколько лет Гошевски – генеральный директор первого в Македонии агентства Sports Management Consulting, которое предлагает различные агентские услуги для македонских футболистов.

Евгений Лисицын – завершил карьеру

Возраст: 35 лет

После «Спартака»: поиграл за «Факел» и «Терек», а затем уехал на Украину, где выступал до конца карьеры. «Коллектив в «Спартаке» был очень дружным. А Романцев… Это словами не передать. Особенно, когда Олег Иванович играл с нами в квадрате и показывал чудеса держания мяча в одно касание, все видели его мастерство», – рассказывал футболист.

Сейчас: чем занимается – неизвестно.

Лоуренс Аджей-Окйере – завершил карьеру

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: отыграл полтора года в Германии за «Арминию» и «Айнтрахт» из Тира, выиграл чемпионат Ганы с клубом «Хартс оф Оук», поиграл за китайский клуб «Хоххот» и уже лет восемь о нем ничего не слышно. В «Спартаке» же ганец сыграл один матч (зато какой – против ЦСКА), а до этого побывал на просмотре аж в целой «Баварии».

Сейчас: неизвестно где. Интересно, что в Facebook есть персонаж по имени Lawrence Adjei-Okyere, который снимает фильмы и музыкальные клипы, проживая в канадской Миссиссоге. Но по фотографиям не слишком похож на спартаковского Аджея.

Робсон – бизнесмен

Возраст: 41 год

После «Спартака»: уехал в Японию, задержался на три сезона во французском «Лорьяне», а завершил карьеру в бразильской «Марилье».

Сейчас: попробовал заняться агентской деятельностью, а затем освоил бизнес и стал хозяином мясной лавки в Сан-Паулу.

Владимир Бесчастных – тренер «Тосно»

Возраст: 42 года

После «Спартака»: не договорился с Червиченко о новом контракте и отбыл в «Фенербахче», где должен был создать крутую связку форвардов с Сергеем Ребровым, но сам забил всего один гол. Затем Бесчастных сменил множество клубов, выступая даже за «Орел» и «Химки», а последней командой знаменитого форварда стала казахстанская «Астана».

Сейчас: входит в тренерский штаб Дмитрия Парфенова в «Тосно».

Александр Ширко – эксперт

Возраст: 39 лет

После «Спартака»: играл за «Торпедо», где тут же забил своей бывшей команде, а затем выступал за «Томь» и «Терек». В «Шиннике» запомнился тем, что подрался с болельщиком после разгромного поражения 1:6 от «Ростова». Последний клуб – «МВД России».

Сейчас: Ширко выступает в качестве эксперта для различных спортивных изданий. Пробовался также в роли комментатора на «Матч-ТВ».

Джафар Ирисметов – тренер

Возраст: 40 лет

После «Спартака»: автор памятного удара в падении через себя по воротам Оливера Кана продолжил карьеру в «Славии», а затем сменил несколько стран, поиграв в Казахстане, Узбекистане, Украине и Китае. Завершив карьеру, потренировал один из ташкентских клубов, а также выступал за сборную Узбекистана на квалификационном турнире к чемпионату мира по пляжному футболу.

Сейчас: поговаривают, что на данный момент Ирисметов занят тренерской работой в узбекской «Актепе».

Николай Писарев – спортивный директор РФС

Возраст: 47 лет

После «Спартака»: ушел в «Торпедо-ЗИЛ», где закончил карьеру, переключившись на тренерскую работу с Игорем Шалимовым в «Краснознаменске» и «Уралане», также возглавлял сборную России по пляжному футболу. С 2010 года трудился в молодежной сборной России, которая впервые за 12 лет попала на чемпионат Европы.

Сейчас: занимает пост спортивного директора в РФС.

Маркао – тренер в детской футбольной школе Бразилии

Возраст: 43 года

После «Спартака»: будучи отчисленным без каких-либо объяснений, отбыл в немецкий «Санкт-Паули», с которым рухнул во вторую Бундеслиг, затем очутился в бразильской «Баие», поиграл за «Португезу» и завершил карьеру. Попытался стать агентом – безуспешно.

Сейчас: «Маркао работает тренером в детской футбольной школе своего родного города в штате Парана», – рассказал недавно Робсон.

Герман Ловчев – детский тренер

Возраст: 35 лет

После «Спартака»: играл за «Уралан» под руководством Леонида Слуцкого, а затем выступал в малоизвестных командах и в 26-летнем возрасте переключился на любительский и пляжный футбол.

Сейчас: тренирует детей в школе «Строгино».

Роман Василюк – нападающий брестского «Динамо»

Возраст: 37 лет

После «Спартака»: вернулся обратно в Белоруссию, из которой уезжал лишь однажды – в Израиль, да и то на полгода. Забил более 200 голов в белорусском чемпионате, являясь по этому показателю абсолютным рекордсменом.

Сейчас: выступает за «Динамо» из Бреста. Голов в этом сезоне не забил, да и на поле выходил всего пять раз, а в старте – лишь однажды.

Эссьен Фло – пропал

Возраст: 34 года

После «Спартака»: еще один смешной легионер красно-белых вернулся в Нигерию, а затем поиграл за клубы из Вьетнама.

Сейчас: чем занимается – неизвестно.

Александр Данишевский – неизвестно

Возраст: 32 года

После «Спартака»: сменил 12 клубов за десятилетие, но в Европу так и не уехал: только Россия, Украина и Белоруссия. Последний клуб – севастопольский СКЧФ, откуда Данишевский был отзаявлен в марте нынешнего года.

Сейчас: чем занимается – неизвестно.

Александр Сонин – второй тренер команды «Магнит» из Железногорска

Возраст: 33 года

После «Спартака»: пытался заиграть на Украине в трех киевских клубах, включая «Динамо-2», затем вернулся в спартаковский дубль и постарался закрепиться в латвийском «Диттоне» у Сергея Юрана. Еще в карьере были «Шинник» и «Нижний Новгород», а заканчивал Сонин в родном городе Железногорске, выступая за «Магнит» в ЛФЛ.

Сейчас: тренирует «Магнит», судя по странице этого клуба в соцсетях.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (17)
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fitt
1472479793
Сам Ибра Кебе утверждал, что «с русскими футболистами отношения совершенно не складывались», они унижали его по расовому принципу, оскорбляя «обезьяной», так как «Спартак», это «клуб, где процветал расизм», а тренер заставлял принимать допинг
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slawianka
1472480225
Легионеров не меньше ли было?)
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anri1703
1472483880
на спорте была статья про арсенал когда они не одного матча не проиграли подобная там конечно поинтереснее а тут устал читать и не чего особенного
Ответить
Kuban23
1472486506
а где Цимбаларь, Тихонов и Хлестов? Или они тогда уже не играли в Спаратке?
Ответить
GeorgeXIII
1472505763
вообще никого не помню(
Ответить
Petrak86
1472527718
А Кечинов где? Или он в 2001 не играл уже за Спартак?
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hellkid
1472539560
Тчуйсе, какой же толковый был игрок, всегда нравилась его игра. А Робсон "мясной" до мозга костей :)
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firs04
1472551986
75% игроков с лавочки Спартака
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qweewqqweewq
1472552697
пропал
Ответить
овертайм
1472646201
все пропали....
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