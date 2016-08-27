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Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

Этим летом «Зениту» не впервой терять своих звезд – из команды уже ушел Халк, а его примеру едва не последовал Витсель. Мирча Луческу известен своим умением справляться с массовым исходом лидером в более сильные европейские чемпионаты, ведь в «Шахтере» он работал ровно в таких же условиях – каждый год расставался как минимум с одной звездой. Что-что, а интегрировать в коллектив новых исполнителей (или же переоткрывать способности старых) румынский специалист умеет, достаточно взглянуть на то, как заблистал в «Зените» Жулиано. Можно быть уверенным, что, пережив потерю Халка, трансфер Гарая в «Валенсию» Луческу даже не заметит, за чем его и звали в Санкт-Петербург.

Пять клубов для Эсекьеля Гарая

Другое дело, что самого Гарая европейские топ-клубы страшно недооценивают: если «Арсенал» готов отдать сумму, приближенную к 35 миллионам фунтов, за хоть отчасти, но спорную кандидатуру Мустафи, то почему Гарай до сих пор не получил предложения хотя бы от «Вест Бромвича»? Возможности нынешней «Валенсии» довольно ограничены, и нет гарантий, что после тех авгиевых конюшен, какие развел на «Месталье» Гари Невилл, мы вообще в ближайшее время увидим летучих мышей в Лиге чемпионов, как это было в прошлом году. Тогда, кстати, «Зенит» дважды у «Валенсии» выиграл, что говорит только об одном: Гарай уезжает из Петербурга в более сильный чемпионат, но не в более сильный клуб.

Приобретая Мустафи, Арсен Венгер мог руководствоваться другой логикой: возможно, наставник «канониров» решил заменить одного немецкого центрального защитника другим, создав таким образом в обороне своей команды немецкую преемственность. Как ни крути, а Пер Мертезакер не молодеет, а Мустафи в самом расцвете, едва ли не юн для центрдефа – ему 25. Новичок «Арсенала», к слову, как и Мертезакер, является чемпионом мира, а Гарай «всего лишь» вице-чемпионом – еще один теоретический штришок в пользу выбора клуба из Лондона.

Гарай, который в свое время провел 25 матчей в футболке мадридского «Реала», вполне мог бы закрепиться в клубе уровня «Арсенала» или «Тоттенхэма» – но, вероятно, для него сейчас важнее возвращение в комфортную испаноязычную среду. «Зенит» получит за своего защитника неплохие деньги (около 20 миллионов евро), а «Валенсия», продав Мустафи за 35, даже останется в плюсе.

В плюсе может остаться и «Арсенал», если только Шкодран заиграет и сумеет своим присутствием нарушить многолетнее сотрудничество Лорана Косьельни и Пера Мертезакера. Английские гранды сегодня тратят по 30 миллионов не только на игроков основы, так что Мустафи еще предстоит выдержать серьезную конкуренцию, и не только с Мертезакером: пока последний залечивал свою травму, его довольно неплохо подменял молодой англичанин Роб Холдинг. Не нужно забывать и о Габриэле Паулиста – в общем, совсем скоро Арсену Венгеру предстоит пережить приятную головную боль при выборе стартовой четверки оборонцев.

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Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Валенсия Зенит Гарай Эсекьель Мустафи Шкодран Венгер Арсен Луческу Мирча
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