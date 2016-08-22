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  • Магия Красножана, «дешевые фраера» и еврокубковые сны. Каким был лучший сезон нальчикского «Спартака»

Магия Красножана, «дешевые фраера» и еврокубковые сны. Каким был лучший сезон нальчикского «Спартака»

Когда Веллитон в составе «Спартака» становился лучшим бомбардиром РФПЛ, а железнодорожник Александр Алиев, еще не скатившийся до любителей, но уже по горло повязший в скандалах, пугал вратарей руколомательными ударами, скромный «Спартак-Нальчик» нескромно залез туда, куда не принято забираться без приставки толстосум. На календаре – 2010 год. Без больших денег, на подпитке администрации Кабардино-Балкарии южане едва не запрыгнули в еврокубковый поезд. Бойня развернулась впритык с окончанием чемпионата, но из нее «гладиаторы» вышли проигравшими, остановившись от заветной пятой строчки на расстоянии четырех шагов и отправив в Лигу Европы «Локомотив».

Весь сезон команда действовала дерзко. Этот «Спартак-Нальчик» позволял себе обкрадывать действующего чемпиона – «Рубин» (дубль из ничьих), дважды обыгрывать «Динамо» (один раз разгромно – 3:0), побеждать ЦСКА и устраивать веселье с «Ростовом» (победа – 5:2). «Тогда все были объединены одной целью – попасть в Европу», – вспоминает Роман Концедалов.

Тогда-то мы узнали о способностях Юрия Красножана. Не волшебника, но трудяги, который после четырех лет хождения в помощниках стал полноправным главарем банды. «Ему верят футболисты, от него не услышишь мата. Самое жесткое, что слышал от Юрия Анатольевича – «дешевые фраера», – секрет успеха Красножана, по мнению Владимира Дядюна, прост. «Красножан – это тренер мирового уровня», – продолжил Давид Сирадзе. Сколоченный не на звездах, а тренерской смекалке коллектив – проект, собранный и работающий только на красножановскх батарейках (напрашиваются параллели с «Ростовом» и Бердыевым).

Это стало понятно, когда после шестилетнего правления Красножана клуб, который без газпромовских возможностей мчал вверх, резко оборвал все, потеряв не только тренера, соблазнившегося вызовом «Локомотива», но и часть бюджета. Уже в следующем сезоне, который продлился полтора года, команда просто облажалась, заняла последнее место и вылетела из РФПЛ. Не пошло и у Красножана, который с пометкой «за допущенные упущения в работе» спустя год был выставлен из «Локомотива». Прямо-таки яркий пример, что некоторым тренерам лучше не лезть в большие клубы, а делать «золушек» из провинциальных команд.

Кто те люди?

Отто Фредриксон. Прошедший через менгенгладбахскую «Боруссию» финн всю карьеру провел в командах из Скандинавии, но однажды его забросило в горячую Кабардино-Балкарию. «Шаг вперед», – подумал вратарь и сходу стал демонстрировать игру на уровне. «Постоянно выхожу на матч с мыслью, что сегодня мне никто не забьет», – Фредриксон – оптимист и самомотиватор. Тем не менее, 27 пробоин в 22 матчах у него нашлось. В 34 года голкипер еще не завязал с футболом и выступает в Норвегии.

Владимир Кисенков. «Спартак-Нальчик» стал для Кисенкова площадкой для взлета: спустя полсезона его перехватило «Динамо». Универсальный футболист, которого разглядел Красножан, готов был закрыть любую позицию на поле: «Сыграть форварда? Думаю, проблем не будет. Там интересно». Неудивительно, почему он приглянулся бело-голубым. Но из-за травм Кисенков провел за наследников Яшина лишь матч, а теперь в свои 34 года играет за «Калугу».

Виктор Васин. Тот сезон открыл нам Виктора Васина, который оказался в нужное время в нужном месте, заменив ушедшего из команды Амисулашвили, и просто оправдал ожидания. Наградой молодому защитнику стал вызов в сборную России и приглашение в ЦСКА. Он так до сих пор играет за армейцев (хотя, скорее, числится), но этим летом на правах аренды перешел в «Уфу». И кто знает, если бы не травма, выбившая его на сезон, быть может, у национальной команды и появился достойный сменщик Игнашевичу и Березуцким.

Миодраг Джудович. Оборона, построенная на крупногабаритных защитниках, – фирменный почерк Красножана. В ее главе долгие годы стояла двухметровая гора из Черногории, которая, по признанию самого игрока, попала в «Спартак-Нальчик» благодаря куму. Неуступчивый «баскетболист» со стальным характером и выдержкой (понятно, почему капитан) отпахал на поле больше остальных и претензий в свой адрес не имел. На данный момент завершил профессиональную карьеру, перейдя на тренерскую колею и взявшись за помощь сборной Черногории.

Милан Йованович. Вы же помните тот гол в ворота «Рубина», когда заспавшийся Рыжиков пропустил «бабочку» с 70 метров? «Когда ударил – даже отвернулся. Понял, что забил, когда трибуны взорвались аплодисментами», – передает привет Йованович. Вообще-то тогда черногорец выполнял дальний заброс, а получилось сделать из Рыжикова героя анекдота. Тогда защитник только присоединился к «Спартаку-Нальчику» и сразу выдал вот такую плюху. Тот гол так и остался единственным для него в составе кабардино-балкарцев. У Красножана черногорец не прижился, проведя за «Спартак-Нальчик» полтора сезона. Недавно закончил с футболом, завершив карьеру в иранском клубе.

Леандро. За восьмилетний срок выступления в России бразилец стал почти своим – выучил язык и познал прелести местного футбола. В этих временных рамках «Спартак-Нальчик» – самое заметное для него пятно. Шесть голов, четыре из которых, правда, были забиты с пенальти (штатный пенальтист, что вы хотели?) вкупе с двумя ассистами, внесли нехилый вклад в большой успех маленького клуба. Теперь Леандро куда-то пропал, хотя в СМИ вовсю трубили о его переходе в московское «Динамо».

Казбек Гетериев. Красножан вытащил Гетериева из любителей и сделал в своей команде настоящим мотором. В «Спартаке-Нальчике» полузащитник не был забивалой, зато активно разгонял атаки команды, занеся в актив три ассиста. Про таких говорят: «Готов газон грызть». Но после успешного сезона Гетериев решился на перемены и ушел из команды. Ныне играет за казахстанский «Иртыш».

Роман Концедалов. Концедалов не раз выступал за «Спартак-Нальчик» на правах аренды, но на самый сочный сезон уже был полноценным «гладиатором», готовым уничтожать. Однажды организаторы лопухнулись и выдали хавбеку футболку с неправильной фамилией («Концендалов» вместо «Концедалов»), но сам игрок себе и другим поблажек не давал. Четыре гола и шесть голевых передач – сил за южан полузащитник не жалел и пер команду вверх. После «Спартака-Нальчика» Концедалов поиграл даже в ПФЛ, а теперь пытается вернуть «Кубань» в РФПЛ.

Гогита Гогуа. В Кабардино-Балкарии Гогуа стал любимцем публики. Оно и понятно: по полю бегал заведенный грузин с типичным кавказским характером, не жалевший ни себя, ни соперника. «Нам нужно 11 Гогуа в составе, чтобы быть на первом месте», – шутливо отзывались фанаты. Три гола и одна голевая передача – горы Гогуа не свергал, но из полевых игроков пахал будь здоров. Ныне в 32 года играет в Казахстане за «Ордабасы».

Владимир Дядюн. Все же помнят эту историю про 140 заработанных миллионов рублей и ноль забитых мячей за «Динамо»? А когда-то все было по-другому. В 2010 году форвард «Рубина» отправился на обкатку в «Спартак-Нальчик» и стал там нереально звездить. 10 голов и четыре голевые передачи сделали из Дядюна молодого кабардино-балкарского полубога. Больше него, кстати, за «Спартак-Нальчик» в РФПЛ никто не забивал. Потом был тот самый вояж в «Динамо», а теперь снова «Рубин», откуда его вовсю пытаются выпихнуть.

Давид Сирадзе. Еще один важный для южан грузин, который даже в переломное время оставался с командой. Помотавшийся по немецким клубам и перешедший из «Падерборна» нападающий раскрылся именно в «Спартаке-Нальчике». Сирадзе тогда не блистал результативностью (три гола и три голевые передачи), но был лидером, за что его и полюбили болельщики. Ныне завершил карьеру футболиста, занявшись развитием футбола в Грузии.

Россия. ФНЛ Россия Спартак-Нальчик Гогуа Гогита Концедалов Роман Васин Виктор Сирадзе Давид Дядюн Владимир Красножан Юрий
Комментарии (7)
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Marvianu
1471851697
смешной гол))
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qweewqqweewq
1471856671
«гладиаторы» гордо звучит не то что .. .
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loko7778
1471856964
Красножан очень странный тренер
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TiNO07
1471928962
Автору - Йованович у Красножана стабильно выступал, не прижился он сначала у Эштрекова, а потом у Ташуева, которые в 2011 году возглавляли "Спартак-Нальчик". Да и в сборной Черногории он успел "отметиться" чуть ли не с центра поля сборной Англии ударил и попал в перекладину.
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TiNO07
1471962476
Про Арсена Гошокова вообще ни слова, который ЦСКА оставил без золота своим красивым голом:)
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nik33
1473602657
всем добрый вечер.Приходилось бывать и в Нальчике и на стадионе.как то сосед по номеру предложил сходить на игру.Нальчик принимал Крылья.на стадионе плакат : Юра Красножан мы с тобой.Верим в команду.несмотря на то что Нальчик был внизу таблицы народу было много и местные боллельщики и любители футбола которые приехали в Нальчик на отдых и лечение.красивый стадион расположенный в парке.Времени уже не мало прошло а в памяти осталось.Удачи команде!Здоровья Нальчанам их семьям и родственникам!очень понравилось в Нальчике!.
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