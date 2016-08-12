«Зенит» вытащил тяжелейший матч с «Ростовом». 3-й тур РФПЛ стартовал с пяти голов в Питере

Как и ожидалось, в Санкт-Петербурге прошел боевой матч даже несмотря на то, что Курбан Бердыев уже не тренирует «Ростов». «Зенит» наконец-то забил в РФПЛ под руководством Мирчи Луческу и проявил характер, вытащив очень тяжелую игру.

Онлайн матча «Зенит» – «Ростов» – 3:2 | Видеогалерея

«Зенит» вырывает победу! Третий гол забивает Лука Джорджевич.

Второй гол «Зениту» помог забить Эзатолахи, точно пробив по своим воротам.

Жулиано вышел и забил пенальти в начале второго тайма, «Зенит» сократил разрыв в счете.

В конце первого тайма забрезжила надежда у «Зенита»: «Ростов» остался вдесятером после удаления Гацкана!

Господи, 0:2 уже, и опять Полоз. Как проваливается в защите «Зенит», это просто немыслимо!

Лодыгин умудрился аж четырежды ошибиться всего за восемь минут, и «Ростов», наконец, открыл счет. Ну и дела! А забил Дмитрий Полоз. Ну, там бы и мы с вами забили.

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Состав «Зенита»! Наконец-то заявленный новичок Жулиано – пока в запасе.

А вот, кто выйдет с первых минут у «Ростова»:

За час до матча над «Петровским» сгустились тучи.

Но ближе к матчу появилось солнце. Вот бы и матч вышел таким же ярким.