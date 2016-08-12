Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» вытащил тяжелейший матч с «Ростовом». 3-й тур РФПЛ стартовал с пяти голов в Питере

«Зенит» вытащил тяжелейший матч с «Ростовом». 3-й тур РФПЛ стартовал с пяти голов в Питере

Как и ожидалось, в Санкт-Петербурге прошел боевой матч даже несмотря на то, что Курбан Бердыев уже не тренирует «Ростов». «Зенит» наконец-то забил в РФПЛ под руководством Мирчи Луческу и проявил характер, вытащив очень тяжелую игру.

Онлайн матча «Зенит» – «Ростов» – 3:2 | Видеогалерея

«Зенит» вырывает победу! Третий гол забивает Лука Джорджевич.

Второй гол «Зениту» помог забить Эзатолахи, точно пробив по своим воротам.

Жулиано вышел и забил пенальти в начале второго тайма, «Зенит» сократил разрыв в счете.

В конце первого тайма забрезжила надежда у «Зенита»: «Ростов» остался вдесятером после удаления Гацкана!

Господи, 0:2 уже, и опять Полоз. Как проваливается в защите «Зенит», это просто немыслимо!

Лодыгин умудрился аж четырежды ошибиться всего за восемь минут, и «Ростов», наконец, открыл счет. Ну и дела! А забил Дмитрий Полоз. Ну, там бы и мы с вами забили.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав «Зенита»! Наконец-то заявленный новичок Жулиано – пока в запасе.

А вот, кто выйдет с первых минут у «Ростова»:

За час до матча над «Петровским» сгустились тучи.

Но ближе к матчу появилось солнце. Вот бы и матч вышел таким же ярким.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Бухаров Александр Полоз Дмитрий Жулиано Джорджевич Лука Эзатолахи Саид
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1471022029
На этом сайте час назад я назвал Луческу клоуном, а руководимый им футбольный клуб Зенит - сбродом. Предсказал, что зенит проиграет. Получил кучу минусов. Неужели я так уж неправ?
Ответить
BANNIKOV1970
1471022452
бомжезина сама уже не может выиграть?
Ответить
Warrior God
1471022698
Зенит в поряде,желаю им и дальше в сезоне такой игры,они наконец нашли своего тренера.
Ответить
BANNIKOV1970
1471022779
Гацкану наступили на ногу и его же и удалили!алё без админресурса не можете?
Ответить
Дон Посей
1471026071
Могу сказать точно - Ростов-молодцы, судья- мудила гороховый, Зенит без подыгрыша и Халка играть не умеет. Ещё - коментатор матча на канале МАТЧТВ - срань промосковская.
Ответить
NEMETSRUS
1471026701
на фига гацкану карточку за то что ему на ногу наступили бардак
Ответить
Диктор
1471027093
Зенит это позор нашего футбола.
Ответить
BANNIKOV1970
1471030079
судья вытащил тяжелейший матч с «Ростовом» начиная с Нобоа за футболку ёпт!
Ответить
seawave
1471039986
Эзатолахи гол то красивый забил!!!)))
Ответить
P_D
1471081194
тухлая победа за народные деньги.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+