Вьери гуд. Как стать звездой интернета и вернуться в футбол в 43 года

Что произошло

Неделю назад в инстаграме Кристиана Вьери появилось вот это видео. На нем бывший футболист говорит о возвращении в спорт: «Бобо возвращается. Я решил играть в Китае. Пять месяцев назад я весил 101 килограмм. Сейчас − 91. Я потерял десять килограммов и должен потерять еще два, чтобы добраться до 89 − моего идеального веса. Я готов!». В каком именно китайском клубе он будет играть, Вьери не сказал.

Почему это интересно

По трем причинам.

Во-первых, Вьери не играл семь лет − последний матч он провел в феврале 2009-го, а в апреле досрочно расторг контракт с «Аталантой» по взаимному согласию.

Во-вторых, все это время он не занимался профессиональным спортом. Во всяком случае активно. Бассейн, пляжный футбол с друзьями, теннис − ничего серьезного. Лишние 13 кг − отсюда.

В-третьих, образ жизни. Об этом подробнее − здесь вся суть.

В последние годы Бобо плотно углубился в светскую жизнь. Он не поет, не снимается в кино, не ведет суперрейтинговое ток-шоу. У него другой профиль: Вьери − король вечеринок. Элитные тусовки, влиятельные друзья, топовые модели. Бывший форвард сборной Италии много и красиво отрывается на фоне пафосной архитектуры, роскошных комнат и красивых людей в дорогой одежде. Среди его новых приятелей есть Джанлукка Вакка − тот самый, что недавно прославился подкаченным телом, танцами с молодой женой и образом жизни классического миллионера.

По рассказам итальянской прессы, сегодня Вьери колесит между Майами, Сардинией и Балеарскими островами. Известно, что он выступает на американской ветке канала BeIN Sports в качестве эксперта и комментатора, но в целом о занятиях и источниках дохода Вьери почти ничего не известно. Наверняка, у него есть бизнес. Учитывая дружбу с бизнесменами и то, что у него уже был известный предпринимательский опыт: линия одежды совместно с Паоло Мальдини и ресторан с Кристианом Брокки.

Со стороны кажется, что главное занятие Кристиана Вьери − соцсети. Отдельная тема − инстаграм. В его профиле полторы тысячи публикаций, и это количество обновляется почти каждый день (иногда каждый час). В Италии некоторые уверены, что благодаря бурной жизни в сети Вьери сейчас популярнее, чем в игровые годы. За тем, как Бобо балдеет на пляже, обнимается с селебрити и фотографирует себя в постели, наблюдают почти миллион читателей.

Вьери увлекся. Бесполезной грязи в его инстаграме, как коррупции в ФИФА. Вот он ест, вот любит Паоло Коэльо, вот хвастается следом от помады, а вот делает педикюр.

В последнее время его бурную ленту захватила новая подруга − модель из Майами по имени Джаззма, которая известна внутри своей индустрии благодаря стройной талии (по слухам − ради этого она удалила пару ребер).

Что за прикол с селфи-палкой

Около года назад Кристиан Вьери нездорово зачастил с использованием монопода. За это его троллили примерно везде, где есть безлимитный интернет и острый интерес к чужой жизни. Вьери пробовал смяться сам над собой и сделать из этого что-то вроде бренда − но не получилось.

Лучше смотрите сами.

Зачем он возвращается

Вдруг кто забыл. Кристиан Вьери − один из лучших форвардов одного из лучших чемпионатов двухтысячных. В 1999 году его трансфер из «Лацио» в «Интер» за 48,5 миллионов долларов считался самым дорогим и бомбил сильнее, чем 90 миллионов за Игуаина сейчас. Бобо остается в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Италии, а его футболки до сих пор мелькают на улицах Милана, Рима, Бергамо и других городов.

Даже ютуб в память о его игре бережно хранит вот такую ювелирную красоту.

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Вернуться в 43 года в футбол − безумие. Все из-за денег? Может быть. Захотел популярности (в первый день после объявления рестарта о форварде написали все крупные мировые СМИ)? Возможно.

Но очень хочется верить: Вьери расчехляет пушку по другой причине. Что ему надоело просто так вертеться в мире страз, шампанского и упругого силикона. Что где-то под шелковой рубашкой у него покалывает от стыда за корявый закос под 20-летнюю поп-звезду. Что однажды, залив в сеть очередное селфи, он вдруг понял: когда твое самое известное достижение за семь лет − это лям в инстаграме, гордиться тут нечем. Что в нем проснулся инстинкт реального форварда, который заставляет всегда двигаться и побеждать. Что он соскучился по угару трибун, куражу борьбы и азарту соревнований. И что до него дошло, что скидывать 13 кг, отставлять в сторону второй бокал мартини и нарезать беговые круги по жаркой трассе ради действительно значимой цели − это тоже жить в кайф.

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