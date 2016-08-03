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  • Поступок дня. Руни пожертвует 5 миллионов на помощь тяжелобольным детям

Поступок дня. Руни пожертвует 5 миллионов на помощь тяжелобольным детям

Не так давно у жены Уэйна Руни умерла 14-летняя сестра. Возможно, именно это событие так повлияло на футболиста. Теперь Уэйн является частым гостем медицинский учреждений, где содержатся дети с тяжелыми заболеваниями. Уэйн хочет улучшить их жизнь, предоставив им возможность наслаждаться существованием наравне с остальными.

Англичанин желает, чтобы дети получали медицинскую помощь, но при этом могли развиваться и радоваться. Футболист намерен пожертвовать пять миллионов фунтов на помощь детям. Он встречается с ребятами и обещает им светлое будущее. Его благотворительная акция намерена охватить больше двух тысяч тяжелобольных детей, которым дадут возможность учиться в университетах, получать образование и жить по-настоящему.

Руни хочет стать примером, чтобы за ним последовали и другие. В мечтах футболиста существует целая организованная сеть, с помощью которой улучшится жизнь тяжелобольных детей. При этом футболист оказывает финансовую помощь и учреждениям, где содержатся такие дети. С поступка Руни может начаться история, когда футболисты начнут пускать заработанные деньги на важные вещи. И это действительно круто.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (18)
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Clockwork_Bob
1470227833
Кокорина и Мамаева пусть позовёт. Карму чистить)
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Kulimen
1470231614
Красавчик. Нашим бы у него поучиться, особенно двоим. Если вы понимаете о чем я.
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АХ
1470231662
Если б он отдал свои единственные 5 млн, это был бы поступок.
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АртурZaСМ
1470233000
Вот еще бы сделать это эстафетой как с обливанием холодной водой среди футболеров, которые на шару бабло рубят, а не среди тех кто с утра до вечера трудится пытаясь обеспечить семью...
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hunta
1470235845
Почему все ведутся..., не пойму.., если делать это искренне и ради больных детей, то не надо об этом трубить на весь мир, иначе - это просто пиар, да, достаточно дорогой, но обычная банальная реклама стоит ещё дороже....
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Ker0s
1470243988
Филантропство на камеру не красит человека.
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S_TRAX
1470248943
достойно уважения!
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AlMann
1470258941
Уэйн Руни - более чем известный и уважаемый в Англии человек, который в дополнительной известности не нуждается. Роль СМИ для него - ну, например привлечь зрителей на Олд Траффорд, на инициированный Уэйном матч Манчестер Юнайтед - Эвертон, сбор с которого пойдет на описанные в статье цели (Олд Траффорд был полон). Тем же, кто приписывает другим свою убогость - ребята, не надо здесь на всеобщее обозрение жаловаться на свою жизнь, и на то, какие вы несчастные. Идите, убейтесь молча.
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hellkid
1470292103
уважение. дети - наше всё
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melnicn
1470851350
Уэйн Руни уважуха за это!!!
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