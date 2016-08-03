Поступок дня. Руни пожертвует 5 миллионов на помощь тяжелобольным детям

Не так давно у жены Уэйна Руни умерла 14-летняя сестра. Возможно, именно это событие так повлияло на футболиста. Теперь Уэйн является частым гостем медицинский учреждений, где содержатся дети с тяжелыми заболеваниями. Уэйн хочет улучшить их жизнь, предоставив им возможность наслаждаться существованием наравне с остальными.

Англичанин желает, чтобы дети получали медицинскую помощь, но при этом могли развиваться и радоваться. Футболист намерен пожертвовать пять миллионов фунтов на помощь детям. Он встречается с ребятами и обещает им светлое будущее. Его благотворительная акция намерена охватить больше двух тысяч тяжелобольных детей, которым дадут возможность учиться в университетах, получать образование и жить по-настоящему.

Руни хочет стать примером, чтобы за ним последовали и другие. В мечтах футболиста существует целая организованная сеть, с помощью которой улучшится жизнь тяжелобольных детей. При этом футболист оказывает финансовую помощь и учреждениям, где содержатся такие дети. С поступка Руни может начаться история, когда футболисты начнут пускать заработанные деньги на важные вещи. И это действительно круто.

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