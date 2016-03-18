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    Поступок дня. Де Росси отдал свою медаль умершему другу


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    Голосов: 0
    18.03.2016 20:20
    Даниэле Де Росси всегда был не только отличным футболистом, но и хорошим человеком. «Бомбардир» рассказывает про очередной поступок этого удивительного игрока.

    Тренировка закончилась, но Де Росси не собирался отдыхать. Впереди его ждало тяжелое испытание – похороны Пьетро Ломбарди. Ломбарди – бывший администратор по экипировке, работавший в сборной Италии. Этот человек получил прозвище «зубная щетка» за то, что досконально вычищал обувь футболистов. Де Росси уважал Пьетро за его преданность своему делу. Они часто общались, но на днях Ломбарди скончался. Ему было 92 года. Де Росси, приехав на похороны, отблагодарил своего друга, положив ему в гроб медаль за победу на чемпионате мира-2006 года. Такой поступок достоин уважения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio, Вконтакте
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -92

      Raxor 18 марта 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем медаль мертвецу?

      -10
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      Рейтинг: +23

      ЗлобныйМанагер > Raxor 19 марта 2016, 06:06

      Дибила кусок, если ума нету дак хоть не показывай всем!!!

      8
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      Рейтинг: +14

      Ddr_17 > Raxor 20 марта 2016, 13:16

      Малолетка ты , не понимаешь еще не чего . Этим Де Росси показал что даже чемпионство на мундиале не стоит такого человека как Ломбарди и этим он показал всем что он был замечательным человеком

      4
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Ddr_17 13 апреля 2016, 23:49

      эээ спрячься мудила

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > ЗлобныйМанагер 13 апреля 2016, 23:50

      жопу закрой мудак

      -2
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