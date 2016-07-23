Халк для бедных? Зачем «Зенит» купил словака из Греции

Начинали со Старриджем

Когда в 15 лет один уезжаешь в другую страну играть в футбол, очень важно, чтобы рядом были хоть немного близкие тебе люди. Пусть это близость и строится лишь на том, что вы соотечественники. Родителям Роберта Мака было гораздо легче согласиться на переезд сына в академию «Манчестер Сити», когда скауты «горожан» рассказали о двух словаках Владимире Вайссе и Филипе Ментеле, успешно выступающих в команде его возраста. Дебют Маку удался – дубль в игре против сверстников из «Мидлсбро». После матча к Роберту даже подошли менеджеры «Сити», заявив ему, что на него рассчитывают. Собственно, свой талант Мак никуда не прятал, хотя жизнь в Манчестере толком без знания английского не могла не напрягать. Спасали лишь вечера, которые Роберт проводил вместе с Вайссом и Ментелем – словаки быстро сдружились.

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В 17 лет Мак дебютировал за молодежную команду «Ман Сити». Это коллектив U21, а значит, на другой стороне поля выходили крепкие английские двадцатилетние быки, которых юркий Роберт все равно оставлял не у дел. Вместе с Вайссом и Даниэлем Старриджем Роберта называли самым талантливым воспитанником академии «горожан». В этом же сезоне «Сити» выиграл молодежный Кубок Англии – в финале был повержен «Челси» (3:1) на глазах у почти 20 тысяч зрителей. В те времена «Сити» еще не помышляли о чемпионстве в АПЛ, и в клубе гордились достижениями академии. Эта победа до сих пор является самой главной в карьере Мака.

Все началось с «Ман Сити». Из трех словацких друзей в главной команде поиграл лишь Владимир Вайсс, проведя всего одну игру. Своих воспитанников в «Манчестере» не пускали дорогостоящие легионеры, которые вывели команду в число английских грандов. Но Роберт быстро сообразил, что к чему – мариноваться на скамейке пусть даже и в АПЛ ему не хотелось, и Мак выбрал «Нюрнберг». Четыре сезона в Бундеслиге, затем еще два в Греции сформировали Роберта в очень крепкого вингера с незаурядной техникой. Но Мак в своей карьере всегда особенно выделяет именно Англию.

– Я обожаю то время, что я провел в Манчестере. Конечно, было очень тяжело уезжать из семьи в 15 лет, но смотря сейчас в прошлое, могу с уверенностью сказать, что именно в «Сити» меня научили играть, – рассказал Мак перед матчем Англия – Словакия (0:0) на Евро-2016. Как раз тогда он вышел на поле против своего старого друга Старриджа и провел один из лучших матчей в своей карьере.

Борьба за место

Последний сезон Роберт провел ударно – 20 голов в 45 матчах во всех турнирах, серебро в греческом первенстве и прекрасные матчи в Лиге Европы против дортмундской «Боруссии» и «Краснодара». Взрывной атакующий полузащитник, которым затыкали любые дыры в нападении. От статуса вечного запасного Мак освободился лишь в полтора года назад, когда стал ключевой фигурой в ПАОК. Но трансфер в «Зенит» вновь поставит перед Робертом серьезное препятствие. Ведь даже генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов считает Мака игроком ротации. Но Роберт едет в Санкт-Петербург не к Митрофанову, а к Мирчи Луческу.

Юрай Венглош, официальный представитель Роберта, рассказывал мне, что за Робертом действительно охотился бельгийский «Андерлехт», но в последний момент был сделан выбор в пользу «Зенита». Шанс поработать с Луческу стал чуть ли не ключевым аргументом в пользу перехода, поэтому Роберт прилетел в Санкт-Петербург. Правда, с тех пор прошло уже несколько дней – а контракт еще не подписан. Но это мелочи – запросы Мака вряд ли выросли из-за Евро-2016, который он провел на отличном уровне, но совсем уже не блистал. Поэтому клуб и игрок в скором времени договорятся, и Мак должен будет с нуля доказывать Луческу, что он готов играть с Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой в атаке «Зенита».

Во всей этой сделке просматривается креатура нового тренера сине-бело-голубых. Луческу пролоббировал трансфер, а трехмиллионный каприз для сине-бело-голубых – плевое дело. Правда, «Зенит» в лице Мака приобретает интересного и недорогого легионера, с которым еще нужно хорошенько поработать, чтобы довести до стартового состава «Зенита». Халка этот словак никогда, наверное, не заменит, но для нового «Зенита», который играет уже в совсем другой футбол, это и не нужно. Работящий Мак, которого в Германии научили грамотно обороняться, чувствовать поле и выполнять много полезных движений без мяча, обязательно пригодится Луческу. Скорость, дриблинг и умение открываться из глубины – именно это Мак трансформировал в опасные моменты и голы все последние два года в ПАОК.

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В «Зените» этого может не произойти, но Роберт никогда не будет просто отбывать номер на поле. Не позволит характер, желание бороться за место на поле, к которому в отличие от игроков с российским паспортом Мак привык с самого детства. И если вы спросите, чем Роберт принципиально отличается от среднего русского футболиста, то как раз вот этим. За свое право он будет всегда вести агрессивную борьбу. А дальше будет видно, как его будет использовать Луческу. Румынский специалист требует от руководства пару-тройку игроков в атаку, и Мак просто будет одним из нескольких, кто может выстрелить и имеет для этого куда больше шансов, чем половина своей молодежи из Академии, которая оказывается еще слишком сыроватой для уровня «Зенита».

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