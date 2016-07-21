Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Цитата дня. Гетце божится, что не уйдет в «Баварию» снова

Цитата дня. Гетце божится, что не уйдет в «Баварию» снова

Возвращение домой автора золотого гола ЧМ-2014 обошлось дортмундцам в 26 миллионов Евро. Контракт подписан на четыре года. Небольшая трансферная месть «Баварии», подминающей под себя все таланты Бундеслиги, наконец-то свершилась. Но где гарантии, что заиграй Марио, как три года назад, он вновь не перескочит обратно? Теперь они есть. Гетце заявил в интервью, что тот переход был ошибкой молодости, и сейчас бы он так не поступил. Также он твердо намерен убедить в этом всех болельщиков «Боруссии» своей игрой. Что ж, будем ждать чудес. Или словам Марио уже совсем нельзя верить?

Цитата дня. Гетце сравнил себя с деревом

Непрощенный. Зачем Гетце возвращается в Дортмунд

Германия. Бундеслига Германия Бавария Боруссия Д Гетце Марио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SKAUTMZK
1469107029
Гётце отличный игрок..хороший клуб нужен..надеюсь в Боруссии проявить себя на ура :)
Ответить
Semargl18
1469110056
Хахаахах .. Не ну если будет много забивать простят конечно ... Но в матче после перехода забив Боруссии за Баварию он целовал герб Баварии а фаны "шмелей" народ злопамятный))
Ответить
mihail1980
1469112099
молодец
Ответить
headvk
1469118291
Тяжеловато будет
Ответить
BoltCX
1469118567
цена вопроса.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+