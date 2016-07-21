Цитата дня. Гетце божится, что не уйдет в «Баварию» снова

Возвращение домой автора золотого гола ЧМ-2014 обошлось дортмундцам в 26 миллионов Евро. Контракт подписан на четыре года. Небольшая трансферная месть «Баварии», подминающей под себя все таланты Бундеслиги, наконец-то свершилась. Но где гарантии, что заиграй Марио, как три года назад, он вновь не перескочит обратно? Теперь они есть. Гетце заявил в интервью, что тот переход был ошибкой молодости, и сейчас бы он так не поступил. Также он твердо намерен убедить в этом всех болельщиков «Боруссии» своей игрой. Что ж, будем ждать чудес. Или словам Марио уже совсем нельзя верить?

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